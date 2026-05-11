Medio Ambiente

El norte de Groenlandia, bajo la lupa por el deshielo sin precedentes y su amenaza para la estabilidad global

El área más septentrional de esta nación enfrenta un acelerado derretimiento de hielo, generando preocupación por sus consecuencias sobre ecosistemas, ciudades costeras y patrones climáticos en todo el mundo

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Vista aérea de la capa de hielo de Groenlandia dividida por profundas grietas, con ríos de agua azul intensa y trozos de hielo flotando entre los bloques.
El deshielo extremo en Groenlandia se multiplicó por seis desde 1990, según un estudio de la Universidad de Barcelona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acelerado derretimiento del hielo en Groenlandia ya anticipa consecuencias profundas para el clima global y las políticas ambientales internacionales. Un estudio de la Universidad de Barcelona, publicado en la revista científica Nature Communications, reveló que los episodios de deshielo extremo en la región se multiplicaron por seis desde 1990, reflejando el impacto cada vez más intenso del calentamiento global.

El norte de la isla se perfila como el área de mayor riesgo, con un incremento sostenido en la producción de agua de deshielo que amenaza la estabilidad del nivel del mar a escala planetaria.

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El análisis, a cargo del grupo de investigación ANTALP de la Universidad de Barcelona, cubre el periodo 1950-2023 y señala un cambio drástico a partir de 1990. El promedio de agua de deshielo pasó de 12,7 a 82,4 gigatoneladas por década en ese intervalo.

Además, siete de los diez episodios más extremos se registraron después de 2000, con picos observados en agosto de 2012, julio de 2019 y julio de 2021.

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Áreas en riesgo y extensión del deshielo extremo

Ilustración aérea de Groenlandia mostrando la capa de hielo, grandes bloques de hielo cayendo al mar y patrones de corrientes oceánicas arremolinadas.
El norte de Groenlandia es la zona más vulnerable, con un aumento significativo de agua de deshielo que pone en riesgo la estabilidad global del nivel del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superficie expuesta a deshielo extremo crece en 2.800.000 kilómetros cuadrados por década desde 1990, según la Universidad de Barcelona. El norte de Groenlandia sobresale como el principal foco, lo que preocupa a especialistas por su impacto global potencial.

Las proyecciones indican que, si las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen elevadas, hacia finales de siglo las anomalías extremas de agua de deshielo podrían triplicarse. Esto pondría en peligro la estabilidad del hielo y aumentaría los riesgos sobre ecosistemas y zonas costeras.

Causas y factores que incrementan el deshielo

El estudio coordinado por la Universidad de Barcelona introduce una metodología que combina datos de circulación anticiclónica y ciclónica de masas de aire con modelización climática regional, para precisar las causas del deshielo. Se diferencian factores termodinámicos —relacionados con el calentamiento atmosférico— y dinámicos vinculados a la circulación del aire.

Infografía sobre el deshielo de Groenlandia. Muestra un iceberg derritiéndose sobre ciudades costeras, gráficos de volumen de agua y mapas de riesgos globales.
Desde 1990, la superficie expuesta a deshielo extremo en Groenlandia crece en 2,800,000 kilómetros cuadrados por década (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación concluye que, desde 1990, la intensificación térmica elevó en 25% la generación de agua de deshielo durante episodios con patrones de circulación similares respecto al periodo 1950-1975, y hasta en un 63% considerando todos los episodios extremos analizados. Comprender estos procesos es importante para anticipar riesgos y orientar políticas basadas en pruebas científicas.

Riesgos globales asociados al derretimiento

El deshielo en Groenlandia implica un riesgo real para el aumento del nivel del mar y posibles alteraciones en la circulación oceánica global. La Universidad de Barcelona advierte que, bajo escenarios de altas emisiones, la magnitud de estos episodios podría multiplicarse por tres hacia fines de siglo, afectando gravemente a zonas costeras de varios continentes.

La transformación acelerada del hielo de Groenlandia impacta los sistemas ambientales globales y sitúa al Ártico como una región central para el futuro planetario.

Distintos informes científicos coinciden en que la aceleración del deshielo en Groenlandia no solo amenaza territorios cercanos al Ártico, sino que tiene implicancias directas sobre regiones costeras densamente pobladas en América, Europa, Asia y África.

Ilustración de Groenlandia y el Ártico, con el casquete polar fragmentado. Se ven relojes derretidos, ciudades en miniatura y líneas de corriente azul brillante en el agua.
Proyecciones advierten que, si continúan las altas emisiones, la frecuencia de episodios de deshielo extremo en Groenlandia podría triplicarse a fin de siglo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento sostenido del nivel del mar podría provocar desplazamientos de comunidades, pérdidas económicas y daños a infraestructuras clave. Ciudades como Nueva York, Londres y Buenos Aires figuran entre las más vulnerables a estos cambios.

Además, los cambios en la circulación oceánica, derivados del ingreso masivo de agua dulce proveniente del deshielo, pueden influir en el clima global. Alteraciones en la corriente del Golfo, por ejemplo, modificarían los patrones de temperatura y precipitación en el hemisferio norte, con consecuencias sobre la agricultura, la biodiversidad y la disponibilidad de agua potable.

Expertos en cambio climático insisten en la urgencia de implementar políticas de mitigación y adaptación, ya que la ventana de oportunidad para evitar escenarios extremos se reduce año tras año. El seguimiento de estos procesos en Groenlandia resulta esencial para diseñar estrategias internacionales que permitan reducir las emisiones y proteger ecosistemas y comunidades en riesgo.

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