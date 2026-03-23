Los últimos 11 años fueron los más calurosos desde que hay registro: ¿hasta dónde puede subir el termómetro?

En 2025, la temperatura media global se ubicó 1,43 °C por encima del promedio preindustrial, consolidando un nuevo umbral en la crisis climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante once años seguidos, la Tierra ha sido un especie de invernadero cerrado al sol del mediodía: el calor se encierra, se intensifica y no encuentra salida.

El planeta ha registrado en 2025 un nuevo hito en la crisis climática: por primera vez, los principales indicadores globales —como las concentraciones de dióxido de carbono, el calor acumulado en los océanos y los fenómenos meteorológicos extremos— han alcanzado niveles sin precedentes, profundizando no solo el desafío ambiental, sino también sus consecuencias sociales y económicas en todos los continentes.

Así lo confirma el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que posiciona a 2025 como el segundo o tercer año más caluroso documentado, con una temperatura media global 1,43 °C por encima del promedio de la era preindustrial y subraya una aceleración del cambio climático que sitúa al mundo ante un umbral crítico.

El clima de 2025: gases de efecto invernadero, calor oceánico y récords históricos

La OMM detalla que las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono alcanzaron en 2024 los 423,9 partes por millón (ppm), el valor más alto en al menos dos millones de años de historia geológica.

Este dato representa un incremento anual de 3,5 ppm, el mayor aumento informado desde el inicio de las mediciones modernas en 1957, impulsado por la persistencia de las emisiones fósiles, un repunte en los incendios y la menor absorción del gas tanto por los océanos como por los ecosistemas terrestres. Con este registro, la humanidad consolida un salto sin precedentes en la concentración de gases de efecto invernadero, cuya tendencia al alza fue acompañada en 2025 por nuevos máximos en metano y óxido nitroso: 1.942 partes por billón de metano (266 % del nivel preindustrial) y 338 de óxido nitroso (125 % del referente preindustrial), según datos actualizados en tiempo real por la OMM.

La concentración de dióxido de carbono alcanzó en 2024 las 423,9 partes por millón, el nivel más alto en al menos dos millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la OMM explica que “a pesar de la transición de El Niño a La Niña, 2025 mantuvo temperaturas globales excepcionalmente altas. Enero fue el enero más cálido jamás registrado”. Este fenómeno se debe a que la acumulación de energía en el sistema terrestre sigue una tendencia imparable: la temperatura media global se ubicó solo por debajo del récord de 2024, marcando que los últimos once años han sido los más calurosos desde que existen datos, una conclusión refrendada por la climatóloga Sarah Perkins-Kirkpatrick de la Universidad Nacional Australiana en Canberra, quien advirtió a Nature: “Parece que estamos entrando en una nueva era donde las temperaturas serán significativamente más altas que hace diez años”.

Acumulación de calor: desequilibrio energético, océanos y derretimiento

Por primera vez, la OMM incorpora el desequilibrio energético de la Tierra como métrica central: un parámetro que representa la diferencia entre la energía que el planeta recibe del Sol y la que devuelve al espacio, permitiendo monitorear la gravedad del calentamiento neto. En 2025, este desequilibrio alcanzó su nivel más alto desde 1960, según el informe; estimaciones satelitales y datos oceánicos coinciden en la aceleración del fenómeno en las dos últimas décadas.

El analista climático Thomas Mortlock de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, consultado por Nature, considera crucial la inclusión de este indicador y destaca que “más del 91 % de todo el exceso de calor que ha recibido la Tierra desde la década de 1970 ha sido absorbido por los océanos”.

Esta acumulación térmica explica el registro de contenido de calor oceánico más alto jamás medido en 2025, así como el ritmo creciente del aumento del nivel del mar.

El aumento anual de CO₂ fue de 3,5 ppm, el mayor registrado desde el comienzo de las mediciones modernas en 1957 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2023 y 2024, el nivel global del mar se elevó cinco milímetros impulsado por un fuerte episodio de El Niño, y al concluir 2025, el promedio mundial estaba 11 centímetros por encima de los valores de 1993.

Desde 2012, la velocidad de ascenso supera la de las dos décadas previas. El retroceso de los glaciares alcanza cifras alarmantes: ocho de los diez años de mayor pérdida de masa desde 1950 ocurrieron desde 2016 y el ciclo 2024/2025 estuvo entre los cinco de mayor pérdida registrada, afectando en especial a Islandia y el Pacífico norteamericano. Tanto el ártico como la Antártida marcaron mínimos históricos o cercanos a mínimos en la extensión del hielo marino: en febrero y septiembre de 2025, la Antártida igualó o se acercó a récords previos; el ártico mostró una nueva reducción sustancial de cobertura helada.

La acidificación oceánica se intensifica como consecuencia directa de la absorción de dióxido de carbono: cerca del 29 % de las emisiones humanas de CO₂ en la última década han sido capturadas por los océanos, según la OMM, a costa de acelerar la acidificación superficial —con un descenso medio de pH de –0,017 por década entre 1985 y 2025, el cambio más abrupto documentado.

El costo humano: eventos extremos, salud y seguridad alimentaria

En 2025, el metano atmosférico alcanzó 1.942 partes por billón, un 266 % del nivel preindustrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos del calentamiento global se tradujeron en 2025 en un año de eventos extremos sin precedentes: olas de calor en Europa y Asia, inundaciones de gran magnitud en Pakistán, Nigeria, República Democrática del Congo y Sudáfrica, huracanes y tifones mortales en el Caribe y el sudeste asiático, y sequías extensas en regiones como México, el Gran Chaco y la Amazonía.

En Pakistán, las precipitaciones monzónicas causaron más de 1.000 muertes y afectaron a 1,57 millones de personas; en Texas, lluvias torrenciales provocaron 135 fallecimientos en el desastre fluvial más grave que ha enfrentado Estados Unidos en casi 50 años.

Más del 91 % del exceso de calor generado desde la década de 1970 ha sido absorbido por los océanos (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto sobre la seguridad alimentaria y los desplazamientos fue grave: la destrucción de cosechas y el desplazamiento de cientos de miles de personas sumaron presión sobre los sistemas de salud y asistencia humanitaria, especialmente en contextos vulnerables.

La salud pública global también registró consecuencias directas. La OMM informa que el dengue alcanzó el máximo de contagios documentados, con casi la mitad de la población mundial residiendo en zonas en riesgo. El aumento sostenido de las temperaturas amplía la extensión geográfica y la duración de los brotes, dificultando el control epidemiológico. Por otra parte, el estrés térmico afecta ya a 1.200 millones de personas trabajadoras, principalmente en agricultura y construcción; esto deriva en más accidentes, enfermedades renales y un descenso sustancial en la productividad económica.

En Pakistán, las lluvias monzónicas de 2025 causaron más de 1.000 muertes y afectaron a 1,57 millones de personas (Imagen ilustrativa Infobae)

Respuesta global insuficiente y desafíos futuros

El informe advierte que la capacidad de respuesta internacional resulta insuficiente. Hasta 2023, solo la mitad de los países disponía de sistemas de alerta temprana para olas de calor ajustados al sector salud, y aún menos lograron integrar la información meteorológica en la toma de decisiones sanitarias. La OMM enfatiza: “La brecha en preparación y respuesta frente a riesgos climáticos de salud es aún considerable. La integración de información meteorológica y vigilancia epidemiológica es esencial para pasar de la reacción a la prevención”.

Entre los grandes patrones climáticos, el paso de El Niño en 2023-2024 hacia La Niña en 2025, y la tercera fase más intensa en 45 años del Dipolo del índico, modificaron los regímenes de lluvias y temperaturas globales. 2025 fue el año más cálido jamás registrado sin influencia de El Niño, y el Dipolo negativo agravó sequías en áfrica Oriental e inundaciones en Indonesia y Australia.

Los expertos de la OMM reiteran que el informe no propone recetas políticas ni hace proyecciones, sino que sintetiza el estado de los principales indicadores físicos y eventos de impacto del año para sustentar futuras respuestas globales.

En 2025, extensas sequías afectaron regiones como México, el Gran Chaco y la Amazonía, agravando la pérdida de cosechas y el desplazamiento de comunidades vulnerables (Imagen ilustrativa Infobae)

Los datos del informe son inequívocos: los récords de gases de efecto invernadero, las cifras de calor oceánico y los extremos de la criosfera confirman que 2025 consolida una tendencia de aceleración en la crisis climática mundial, con consecuencias directas y multifacéticas sobre los ecosistemas y la vida humana.