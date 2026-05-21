Medio Ambiente

Cómo el cambio climático acelera la destrucción del patrimonio cultural del Ártico, según científicos

La degradación observada en un enclave ballenero de Svalbard evidencia la amenaza que representa para restos arqueológicos y la pérdida irreversible de información científica histórica y biológica

Guardar
Google icon
Ilustración aérea de Groenlandia mostrando la capa de hielo, grandes bloques de hielo cayendo al mar y patrones de corrientes oceánicas arremolinadas.
El cambio climático acelera la destrucción del patrimonio cultural del Ártico y pone en riesgo yacimientos arqueológicos históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático está acelerando la destrucción de sitios del patrimonio cultural del Ártico y ya degradó de forma visible el yacimiento ballenero de Likneset, en Svalbard, donde un estudio publicado en PLOS One halló que el deshielo y la erosión costera no solo amenazan restos arqueológicos del siglo XVII, sino también información científica sobre la vida, la enfermedad y la muerte de los primeros balleneros europeos en la región.

El trabajo, firmado por Lise Loktu del Instituto Noruego de Investigación del Patrimonio Cultural y Elin Therese Brødholt del Hospital Universitario de Oslo, compara excavaciones hechas en la década de 1980 con otras realizadas en la década de 2010. Ese contraste mostró un aumento marcado del daño erosivo en los cementerios ubicados a lo largo de la costa, según el estudio.

PUBLICIDAD

El hallazgo se inscribe en una tendencia más amplia: el Ártico se está calentando más rápido que el promedio mundial. Ese aumento de temperaturas y del nivel del mar está vinculado al deshielo acelerado del permafrost y a una erosión costera cada vez mayor, procesos que ponen en riesgo yacimientos arqueológicos árticos y amenazan tanto el patrimonio cultural como el conocimiento científico, según el texto del estudio.

Ocho imágenes de mandíbulas y maxilares humanos antiguos con dientes, mostrando desgaste, pérdida y cavidades; algunas con flechas o círculos amarillos que resaltan detalles específicos
Los entierros de Likneset conservan información biológica sobre enfermedades y condiciones de vida de los primeros balleneros europeos en el Ártico (Loktu, Brødholt, 2026, PLOS One , CC-BY 4.0 -https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Los investigadores señalaron que esos riesgos no habían sido examinados de manera exhaustiva. Por eso centraron su análisis en Likneset, un sitio funerario de la actividad ballenera del siglo XVII en el archipiélago de Svalbard.

PUBLICIDAD

Los textiles pasaron de estar bien conservados a quedar casi destruidos

El deterioro más marcado apareció en los materiales orgánicos. De acuerdo con el estudio, los textiles que en las excavaciones de la década de 1980 estaban en buen estado aparecieron casi completamente degradados en la década de 2010.

Ese cambio ofrece una medida concreta de la velocidad con la que se está perdiendo el registro material. Los contextos funerarios de la era moderna temprana vinculados con la caza de ballenas en Svalbard son especialmente vulnerables por su riqueza en materia orgánica y por la exposición costera, escribieron los expertos en el estudio.

Los autores describieron el proceso en términos más amplios: “El rápido calentamiento del Ártico está acelerando la degradación de los yacimientos arqueológicos conservados en el permafrost, amenazando tanto el patrimonio cultural como la información científica que contiene”. En esa misma explicación añadieron que los sitios de enterramiento asociados a la caza de ballenas en Svalbard son particularmente frágiles por la combinación entre materia orgánica y exposición a la costa.

Infografía ilustra el impacto del cambio climático en el Ártico, mostrando un paisaje con icebergs, una casa antigua y artefactos entre hielo derritiéndose.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también confirmó que las tumbas de Likneset conservan información detallada sobre enfermedades, mortalidad y condiciones de trabajo de los primeros balleneros del Ártico. Esa capacidad de los entierros para preservar datos biológicos e históricos convierte a ese sitio en un archivo sobre una etapa temprana de la expansión económica europea hacia el norte.

Los restos óseos analizados correspondían principalmente a hombres jóvenes. Según el estudio, esos esqueletos revelaron un fuerte desgaste físico y signos de desnutrición, y sugieren que esas condiciones probablemente causaron la muerte de los balleneros más que un traumatismo puntual.

“A medida que el permafrost se descongela y la erosión costera se acelera, estamos perdiendo archivos enteros de vidas humanas que jamás podrán recuperarse. No solo estamos perdiendo paisajes, sino también las historias humanas que se conservan en ellos”, añadieron los investigadores.

Esa lectura se completa con otra observación incluida en el material del estudio. “Lo que vemos en estos esqueletos es la huella física de una de las primeras industrias globales de Europa. Podemos observar cómo el trabajo, la dieta, las enfermedades y la movilidad dejaron rastros físicos en las personas que participaron en la caza de ballenas en el Ártico en sus inicios. Muchos de estos hombres murieron muy jóvenes, pero ya muestran claros signos de un gran esfuerzo físico, enfermedades y deficiencias nutricionales”, escribieron los expertos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio advierte que la pérdida acelerada de patrimonio cultural en el Ártico supera la capacidad de gestión de las políticas actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sostiene que la degradación observada en Likneset no es un caso aislado. Los resultados apuntan a una rápida pérdida impulsada por el clima en un valioso yacimiento arqueológico de Svalbard, en línea con tendencias ya registradas en otras regiones del Ártico.

Esa comparación lleva a una conclusión sobre la gestión del patrimonio. En conjunto, los datos sugieren que las prácticas actuales de administración cultural en el Ártico, basadas en priorizar una selección limitada de sitios patrimoniales, no podrán responder al ritmo de los impactos climáticos, según los autores.

Los investigadores reconocieron una limitación metodológica: el tamaño de la muestra analizada fue reducido. Por eso plantearon que futuras investigaciones comparen otros yacimientos funerarios de la región para medir con mayor alcance la magnitud del deterioro.

A partir de esa cautela, también formularon una recomendación concreta sobre políticas públicas. Los autores propusieron revisar las políticas de patrimonio cultural del Ártico y prestar atención especial a los bienes arqueológicos que hoy están gravemente amenazados, de acuerdo con los expertos.

La advertencia combina dos pérdidas simultáneas: la de objetos y restos físicos, y la de la información que esos materiales contienen. En el caso de los cementerios balleneros del siglo XVII en Svalbard, esa información incluye datos sobre enfermedades, condiciones de trabajo, dieta, movilidad, mortalidad y desgaste corporal de hombres jóvenes vinculados a la caza de ballenas.

Temas Relacionados

Cambio ClimáticoSvalbardPatrimonio CulturalErosión CosteraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las selvas tropicales están llegando a un punto de no retorno y la demanda global sería la causa

Un informe encargado por Rainforest Foundation Norway revela que la minería, los biocombustibles y la ganadería acumulan presiones sin precedentes sobre la Amazonía, la cuenca del Congo y el sudeste asiático

Las selvas tropicales están llegando a un punto de no retorno y la demanda global sería la causa

El ADN de los delfines presente en el agua de mar podría ser clave para protegerlos de las amenazas ambientales

Científicos del Instituto de Mamíferos Marinos de la Universidad Estatal de Oregón identificaron 836 variantes de secuencias mitocondriales en 126 muestras tomadas cerca de la isla de Santa Catalina, frente a las costas de California

El ADN de los delfines presente en el agua de mar podría ser clave para protegerlos de las amenazas ambientales

Alertan que los pingüinos papúa de Tierra del Fuego están en riesgo por el aumento de temperaturas

Lo detectaron científicos de la Argentina y el Reino Unido. Los pichones de esa especie de ave marina mueren cuando el termómetro supera los 24 grados centígrados, pero 11 años de datos dejaron una sorpresa

Alertan que los pingüinos papúa de Tierra del Fuego están en riesgo por el aumento de temperaturas

Por qué el aislamiento social puede ser una de las consecuencias más silenciosas del cambio climático

Este fenómeno provocado por el clima extremo ya afecta al 25 % de la población mundial y un nuevo estudio advierte que debilita las redes de apoyo que hacen posible sobrevivir a una catástrofe

Por qué el aislamiento social puede ser una de las consecuencias más silenciosas del cambio climático

Más de 440,000 tortugas en peligro regresan al mar en las costas de Nicaragua

El ciclo de vida de estas tortugas, que incluye regresar a la misma playa donde nacieron tras años en el océano, es una de las razones por las que refuerzan cada temporada el calendario de protección.

Más de 440,000 tortugas en peligro regresan al mar en las costas de Nicaragua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tinka del miércoles 20 de mayo: descubre los ganadores del último sorteo

La Tinka del miércoles 20 de mayo: descubre los ganadores del último sorteo

La flor que crece en el balcón sin regarla y no se quema por el sol ni en verano

El destino perfecto para una escapada de fin de semana: un pueblo con puentes romanos y aguas cristalinas en el centro de Italia

El refugio de verano de Macarena García: un pueblo en la costa de Vigo con vistas a las islas Cíes

Disparidad en el crédito: caen fuerte las tasas para empresas, pero se mantienen muy altas las líneas a las personas

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

Sentencian a guatemalteco en California por explotar sexualmente a sus sobrinos

Más de 560 mil familias ponen el plato de comida gracias a la gestión del IMA, afirma el gobierno panameño

ENTRETENIMIENTO

Rihanna protagoniza una sensual campaña de Savage X Fenty con diseño de fresas

Rihanna protagoniza una sensual campaña de Savage X Fenty con diseño de fresas

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

La guionista de ‘The Resident’ acusa a la ABC de replicar su idea para el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’

Anne Hathaway revela su intenso método de preparación antes de cada película

Scooby-Doo llega al anime con una nueva serie ambientada en Japón