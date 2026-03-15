Salicornia: la planta que podría convertirse en un superalimento y enfrentar los desafíos agrícolas del cambio climático

La salicornia se posiciona como cultivo alternativo en Europa ante el avance del cambio climático y la escasez de agua dulce (Wikimedia)

Bajo el sol del suroeste andaluz, una planta de aspecto discreto crece en terrenos donde la mayoría de los cultivos fracasarían. Mientras el planeta experimenta un aumento de temperaturas y la degradación de los suelos afecta la seguridad alimentaria, la salicornia, originaria de áreas marginales, destaca como una alternativa en la agricultura del futuro.

Esta planta halófita, capaz de desarrollarse en ambientes salinos extremos, está atrayendo la atención de científicos, agricultores y empresarios en el mundo, que buscan opciones viables frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de agua dulce.

En las marismas de la frontera entre España y Portugal, el agricultor Manuel Díaz Cárdenas corta con tijeras los tallos verdes de la salicornia. Según informó Smithsonian Magazine, lo que antes era una rareza local hoy se vende a precios elevados y llega tanto a restaurantes como a centros de investigación.

La expansión de este cultivo está directamente relacionada con la necesidad de adaptar la producción de alimentos a entornos cada vez más hostiles y la búsqueda mundial de cultivos que resistan estas condiciones.

La salicornia prospera en terrenos salinos donde los cultivos convencionales como el arroz o el trigo no pueden sobrevivir (Wikimedia)

Durante siglos, la salicornia formó parte de la dieta y de la medicina tradicional en distintas culturas. Existen registros de su consumo en varias regiones de Europa y del norte de África, así como entre pueblos indígenas de América del Norte.

Investigadores identificaron más de 50 especies de salicornia a lo largo de tres continentes, lo que evidencia su capacidad de adaptación y el papel que juega en distintas tradiciones.

La salicornia: un cultivo para terrenos marginales

De acuerdo con el informe realizado por Smithsonian Magazine, la salicornia prospera en condiciones letales para la mayoría de los cultivos convencionales, gracias a su adaptación para colonizar marismas, estuarios y suelos saturados de sal, donde el arroz o el trigo no sobreviven.

Su cultivo en zonas costeras o desérticas evita la competencia con la agricultura tradicional y permite usar superficies hasta ahora catalogadas como improductivas.

La empresa del agricultor Díaz Cárdenas en 2017, integra una red global de pequeños productores que buscan transformar la salicornia en una fuente sostenible de alimento y recursos.

Más de 50 especies de salicornia están documentadas en tres continentes, lo que evidencia su adaptabilidad a distintos ecosistemas y culturas (Wikimedia)

Desde México hasta los Países Bajos y los Emiratos Árabes Unidos, el interés por esta planta crece de la mano de la crisis climática. Debido al ascenso del nivel del mar y la sequía, la salinidad inutiliza aproximadamente 20 millones de hectáreas cada año, impulsando la adopción de cultivos halófitos.

Tribus de las Primeras Naciones en Canadá, como los salish, haida y tlingit, recolectan salicornia silvestre desde hace siglos por su valor como “snack” ligero y fuente de minerales en largos trayectos comerciales.

Esta planta también perdura en la gastronomía costera de Francia y Reino Unido, donde sigue siendo recolectada, y en Estados Unidos fue comercializada en mercados locales por comunidades chinas desde el siglo XIX.

Valor nutricional y potencial en la salud

El atractivo de la salicornia reside en su capacidad para crecer en suelos difíciles y en su perfil nutricional. Sus brotes y semillas contienen proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales como magnesio, calcio y potasio, pero bajo contenido de sodio.

Cada fase de la planta tiene un aprovechamiento: las semillas son empleadas para siembra y elaboración de productos alimentarios y medicinales, y los restos para la producción de jabón artesanal.

La planta se adapta a paisajes salinos como marismas, estuarios y zonas costeras áridas, donde la salinidad limita la agricultura tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, investigaciones desarrolladas en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, centro de investigación español, profundizaron en los efectos de la salicornia sobre la salud.

Ensayos clínicos con extractos de Salicornia ramosissima demostraron una reducción de la presión arterial y del colesterol LDL en humanos, además de efectos protectores frente a la hipoxia y el ictus en modelos animales. Estos resultados impulsaron que una parte creciente de las cosechas se destine a la investigación biomédica y al desarrollo de suplementos.

Estudios recientes identificaron en la salicornia compuestos con acción antiinflamatoria, antioxidante, antiséptica y anticancerígena, así como sustancias que favorecen el crecimiento óseo y protegen el hígado. La industria farmacéutica y cosmética muestra un interés creciente en estos componentes bioactivos, de acuerdo con la información de Smithsonian Magazine.

Desafíos y oportunidades para una agricultura resiliente

El cultivo de salicornia requiere adaptaciones concretas. Aunque puede regarse con agua de mar, la germinación depende de descensos temporales de la salinidad, por lo que la gestión de agua en viveros es fundamental.

La industria farmacéutica y cosmética se interesa por los compuestos bioactivos de la salicornia, como antioxidantes, antiinflamatorios y protectores hepáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones áridas del suroeste asiático, ya integra estrategias agrícolas para suelos y aguas salinizadas, mientras que en Europa la mecanización de la cosecha sigue siendo un reto debido al tamaño variable de las plantas.

Sobre el consumo, debe advertirse que la presencia de ácido oxálico, que puede resultar tóxico para los riñones en grandes cantidades, representa un riesgo sólo cuando la cantidad ingerida es elevada. La cocción elimina casi por completo este compuesto, lo que permite su uso seguro como guarnición o aditivo alimentario.

La capacidad de la salicornia para absorber sales y metales del suelo contribuye a la biorremediación y al control de la desertificación. Según especialistas agrícolas, el desarrollo de cultivos en suelos salinos podría duplicar el volumen de agua disponible para la agricultura global, ya que las aguas salobres son mucho más abundantes que las dulces para el riego.