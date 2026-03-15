Medio Ambiente

Salicornia: la planta que podría convertirse en un superalimento y enfrentar los desafíos agrícolas del cambio climático

Según un informe detallado de Smithsonian Magazine, esta especie halófita capaz de crecer en suelos salinos y ambientes extremos despierta el interés de científicos y empresas por su perfil nutricional y posibles aplicaciones biomédicas

Guardar
La salicornia se posiciona como
La salicornia se posiciona como cultivo alternativo en Europa ante el avance del cambio climático y la escasez de agua dulce (Wikimedia)

Bajo el sol del suroeste andaluz, una planta de aspecto discreto crece en terrenos donde la mayoría de los cultivos fracasarían. Mientras el planeta experimenta un aumento de temperaturas y la degradación de los suelos afecta la seguridad alimentaria, la salicornia, originaria de áreas marginales, destaca como una alternativa en la agricultura del futuro.

Esta planta halófita, capaz de desarrollarse en ambientes salinos extremos, está atrayendo la atención de científicos, agricultores y empresarios en el mundo, que buscan opciones viables frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de agua dulce.

En las marismas de la frontera entre España y Portugal, el agricultor Manuel Díaz Cárdenas corta con tijeras los tallos verdes de la salicornia. Según informó Smithsonian Magazine, lo que antes era una rareza local hoy se vende a precios elevados y llega tanto a restaurantes como a centros de investigación.

La expansión de este cultivo está directamente relacionada con la necesidad de adaptar la producción de alimentos a entornos cada vez más hostiles y la búsqueda mundial de cultivos que resistan estas condiciones.

La salicornia prospera en terrenos
La salicornia prospera en terrenos salinos donde los cultivos convencionales como el arroz o el trigo no pueden sobrevivir (Wikimedia)

Durante siglos, la salicornia formó parte de la dieta y de la medicina tradicional en distintas culturas. Existen registros de su consumo en varias regiones de Europa y del norte de África, así como entre pueblos indígenas de América del Norte.

Investigadores identificaron más de 50 especies de salicornia a lo largo de tres continentes, lo que evidencia su capacidad de adaptación y el papel que juega en distintas tradiciones.

La salicornia: un cultivo para terrenos marginales

De acuerdo con el informe realizado por Smithsonian Magazine, la salicornia prospera en condiciones letales para la mayoría de los cultivos convencionales, gracias a su adaptación para colonizar marismas, estuarios y suelos saturados de sal, donde el arroz o el trigo no sobreviven.

Su cultivo en zonas costeras o desérticas evita la competencia con la agricultura tradicional y permite usar superficies hasta ahora catalogadas como improductivas.

La empresa del agricultor Díaz Cárdenas en 2017, integra una red global de pequeños productores que buscan transformar la salicornia en una fuente sostenible de alimento y recursos.

Más de 50 especies de
Más de 50 especies de salicornia están documentadas en tres continentes, lo que evidencia su adaptabilidad a distintos ecosistemas y culturas (Wikimedia)

Desde México hasta los Países Bajos y los Emiratos Árabes Unidos, el interés por esta planta crece de la mano de la crisis climática. Debido al ascenso del nivel del mar y la sequía, la salinidad inutiliza aproximadamente 20 millones de hectáreas cada año, impulsando la adopción de cultivos halófitos.

Tribus de las Primeras Naciones en Canadá, como los salish, haida y tlingit, recolectan salicornia silvestre desde hace siglos por su valor como “snack” ligero y fuente de minerales en largos trayectos comerciales.

Esta planta también perdura en la gastronomía costera de Francia y Reino Unido, donde sigue siendo recolectada, y en Estados Unidos fue comercializada en mercados locales por comunidades chinas desde el siglo XIX.

Valor nutricional y potencial en la salud

El atractivo de la salicornia reside en su capacidad para crecer en suelos difíciles y en su perfil nutricional. Sus brotes y semillas contienen proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales como magnesio, calcio y potasio, pero bajo contenido de sodio.

Cada fase de la planta tiene un aprovechamiento: las semillas son empleadas para siembra y elaboración de productos alimentarios y medicinales, y los restos para la producción de jabón artesanal.

La planta se adapta a
La planta se adapta a paisajes salinos como marismas, estuarios y zonas costeras áridas, donde la salinidad limita la agricultura tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, investigaciones desarrolladas en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, centro de investigación español, profundizaron en los efectos de la salicornia sobre la salud.

Ensayos clínicos con extractos de Salicornia ramosissima demostraron una reducción de la presión arterial y del colesterol LDL en humanos, además de efectos protectores frente a la hipoxia y el ictus en modelos animales. Estos resultados impulsaron que una parte creciente de las cosechas se destine a la investigación biomédica y al desarrollo de suplementos.

Estudios recientes identificaron en la salicornia compuestos con acción antiinflamatoria, antioxidante, antiséptica y anticancerígena, así como sustancias que favorecen el crecimiento óseo y protegen el hígado. La industria farmacéutica y cosmética muestra un interés creciente en estos componentes bioactivos, de acuerdo con la información de Smithsonian Magazine.

Desafíos y oportunidades para una agricultura resiliente

El cultivo de salicornia requiere adaptaciones concretas. Aunque puede regarse con agua de mar, la germinación depende de descensos temporales de la salinidad, por lo que la gestión de agua en viveros es fundamental.

La industria farmacéutica y cosmética
La industria farmacéutica y cosmética se interesa por los compuestos bioactivos de la salicornia, como antioxidantes, antiinflamatorios y protectores hepáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones áridas del suroeste asiático, ya integra estrategias agrícolas para suelos y aguas salinizadas, mientras que en Europa la mecanización de la cosecha sigue siendo un reto debido al tamaño variable de las plantas.

Sobre el consumo, debe advertirse que la presencia de ácido oxálico, que puede resultar tóxico para los riñones en grandes cantidades, representa un riesgo sólo cuando la cantidad ingerida es elevada. La cocción elimina casi por completo este compuesto, lo que permite su uso seguro como guarnición o aditivo alimentario.

La capacidad de la salicornia para absorber sales y metales del suelo contribuye a la biorremediación y al control de la desertificación. Según especialistas agrícolas, el desarrollo de cultivos en suelos salinos podría duplicar el volumen de agua disponible para la agricultura global, ya que las aguas salobres son mucho más abundantes que las dulces para el riego.

Temas Relacionados

SalicorniaAgriculturaMedio ambienteSuperalimentoNutriciónPlantasCambio climáticoSuelos salinosMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Gobierno de Panamá ejecuta un plan de acción para restablecer el suministro de agua potable en la península de Azuero

Medidas urgentes buscan mitigar el impacto que la escasez de recursos hídricos ha producido en la vida cotidiana de comunidades afectadas y sectores productivos de Herrera y Los Santos

El Gobierno de Panamá ejecuta

Las abejas siguen la multitud: el secreto social detrás de su elección de flores

Investigadores descubrieron que estos polinizadores no siempre se guían por sus colores favoritos, sino que prefieren donde otros ya estuvieron, un hallazgo que desafía lo que se creía sobre la relación entre insectos y plantas.

Las abejas siguen la multitud:

La contaminación en el mayor lago del Reino Unido amenaza la salud pública

El vertido masivo de aguas residuales urbanas y residuos ganaderos promueve la proliferación de bacterias resistentes, lo que expone a los habitantes a infecciones cada vez más difíciles de tratar

La contaminación en el mayor

Cuáles son las cinco amenazas que enfrentan los grandes ríos de Sudamérica

En el Día Internacional de Acción por los Ríos, científicos y ambientalistas advierten los riesgos que ponen en jaque a los ecosistemas acuáticos. Qué ideas se proponen para frenar el deterioro de esas fuentes de vida

Cuáles son las cinco amenazas

Cómo un simple vaso reutilizable de silicona busca transformar la hidratación en las maratones

Esta alternativa sustentable permite reducir significativamente la cantidad de residuos. El proceso de lavado consume menos agua y puede integrarse fácilmente en eventos deportivos de gran escala

Cómo un simple vaso reutilizable
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indignación en el barrio de

Indignación en el barrio de Butarque en Madrid por el nuevo retraso en la apertura del centro de salud: “No podemos esperar más”

Incautan más de 172.000 medicamentos ilegales en Cali y capturan a 9 personas

Quién fue Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México que murió en aparatoso accidente automovilístico

Asesinan a promotor de Sonia Morales y Dina Páucar durante evento en SMP: extorsionadores le exigían S/30 mil

Un general del Ejército venezolano tendría vinculos con dos capos del narcotráfico en Colombia: autoridades estadounidenses estarían tras su rastro

INFOBAE AMÉRICA
Diez años, un récord inventado

Diez años, un récord inventado y una confesión inesperada: el caso de Gourav Mukhi, el falso “hombre más joven” del fútbol indio

38.257 socios han votado en las elecciones del Barça, un 33,41% del censo a las 16.30 horas

Aumentan a 66 los muertos, entre ellos ocho niños, por las recientes inundaciones en Kenia

Bolsonaro continúa en cuidados intensivos "sin previsión de alta" pero mejora su función renal

La estabilidad se impone este lunes aunque permanecen activos avisos por viento en Andalucía, Cataluña y Baleares

ENTRETENIMIENTO

De secuelas olvidadas a récords

De secuelas olvidadas a récords históricos: el giro que volvió a poner a Predator como fenómeno mundial

Voces Inocentes: La historia salvadoreña que estuvo a un paso de la gloria en los premios Óscar

El Salvador en la historia de la Academia: El legado de André Guttfreundd el único centroamericano con un Óscar

Kurt Russell y el secreto detrás de la propuesta de matrimonio a Goldie Hawn que paralizó los Oscar en 1989

Nicole Kidman confesó cuál es su ritual más inesperado antes de los Oscar: “Es una locura”