La contaminación en el mayor lago del Reino Unido amenaza la salud pública

Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, contiene genes que pueden generar bacterias resistentes a antibióticos de último recurso REUTERS/Cathal McNaughton

Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, suministrador de agua potable para el 40% de la población de Irlanda del Norte, alberga genes capaces de crear bacterias resistentes a los antibióticos de último recurso, lo que representa una amenaza sanitaria de escala internacional para la región.

De acuerdo con una investigación conjunta del medio británico The Guardian y Watershed Investigations recientemente publicada , un consorcio británico especializado en reportajes ambientales, el hallazgo compromete el suministro de agua y expone el riesgo de propagar infecciones intratables, situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “uno de los desafíos de salud más urgentes, complejos y aterradores de nuestro tiempo”.

En 2024, el número de muertes asociadas a infecciones resistentes a antibióticos en Inglaterra se estima en 2.379, con casi 400 nuevos casos informados cada semana, según datos de la UK Health Security Agency citados por el medio. Este fenómeno se repite en Lough Neagh, donde se detectaron genes resistentes a una gama de antibióticos, desde penicilinas comunes hasta carbapenémicos —considerados la última línea defensiva ante infecciones mortales—, así como a quinolonas, macrólidos, aminoglucósidos y cefalosporinas, empleados habitualmente contra la neumonía y otras infecciones graves. El estudio identificó además genes resistentes a la tetraciclina, antibiótico de uso extendido en la ganadería.

El 40% de la población de Irlanda del Norte depende de Lough Neagh para el suministro de agua potable, lo que eleva la preocupación sanitaria regional e internacional REUTERS/Cathal McNaughton

El impacto de la contaminación en Lough Neagh y las causas estructurales

Los análisis abarcaron muestras tanto del agua en zonas de baño designadas como de puntos del lago destinados a abastecimiento domiciliario, y detectaron, junto a los genes resistentes, marcadores de materia fecal humana, bovina y porcina. Este cuadro alimenta un círculo negativo: el vertido de aguas residuales urbanas y purines ganaderos proporciona el entorno ideal para la proliferación de superbacterias, dado que en estos residuos conviven patógenos, restos de antibióticos y bacterias resistentes, que encuentran oportunidades para mezclarse, multiplicarse y dispersarse.

Will Gaze, profesor de microbiología en la Universidad de Exeter explicó: “Los carbapenémicos son conocidos como antibióticos de última línea de defensa porque solo se emplean cuando han fallado los demás tratamientos. Si los patógenos muestran resistencia a los carbapenémicos, también la tendrán ante muchos otros antibióticos”. El especialista advirtió que tragando apenas 30 mililitros de agua del lago es suficiente para exponerse a genes resistentes, aunque el impacto final sobre el microbioma humano y el riesgo de infección aún no se conoce.

Según el análisis, la contaminación se ha acentuado en los últimos años tanto por causas urbanas como rurales. Andrew Muir, ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales (Daera, entidad gubernamental responsable de políticas ambientales y rurales), reconoció que cada año se vierten más de 20 millones de toneladas de aguas residuales sin procesar en cursos de agua de Irlanda del Norte, y que aproximadamente 30% de los desbordes de emergencia de Northern Ireland Water arrojan residuos directamente —en 106 puntos— o indirectamente, a través de ríos —en 618 puntos— al Lough Neagh.

Investigadores detectaron genes resistentes a múltiples tipos de antibióticos, incluidos carbapenémicos y tetraciclinas, comúnmente usados en medicina y ganadería

El problema, según expertos consultados, podría ser aún mayor, dado que los sistemas de monitoreo solo cubren los desbordes de emergencia de la compañía de aguas y no los emisarios de las plantas de tratamiento, donde el volumen de residuos descargado puede superar al estimado oficialmente.

Consecuencias para la salud y desafíos institucionales

La situación en Lough Neagh se agrava por la insuficiencia de infraestructuras, que limita la capacidad de tratamiento del agua frente al volumen de contaminación generado. Un portavoz de Northern Ireland Water indicó que han existido “décadas de falta de inversión” y que la empresa apenas dispone de margen para mejoras sin un plan de financiamiento sostenible a largo plazo.

Mientras tanto, el sistema se ve obligado a priorizar la provisión de agua potable y destinar recursos públicos a limpiar una contaminación que la propia infraestructura no consigue controlar.

Davey Jones, profesor de ciencias ambientales y salud pública en la Universidad de Bangor, explicó al medio británico que aunque las aguas residuales se someten a tratamiento, no se garantiza la eliminación de genes resistentes. Señaló que las redes de alcantarillado representan “entornos de reproducción para microbios resistentes” y reclamó mejores tecnologías de depuración en las plantas de tratamiento.

El fenómeno ha propiciado condiciones aptas para la formación de extensas floraciones de algas tóxicas visibles desde el espacio. Esto sofoca la vida silvestre y favorece la diseminación de genes resistentes, según el análisis presentado.

La contaminación de Lough Neagh está vinculada al vertido de más de 20 millones de toneladas de aguas residuales sin procesar cada año en Irlanda del Norte REUTERS/Cathal McNaughton

El papel de la ganadería intensiva y las carencias regulatorias

La política gubernamental de fomento a la agricultura intensiva implementada en 2013 ha incrementado la presión sobre el lago. Desde ese año, la cantidad de cerdos en Irlanda del Norte ascendió de 517.075 a 744.643, mientras que las aves de corral pasaron de 19,5 millones a 25,8 millones. Actualmente se contabilizan cerca de 1,6 millones de bovinos y 1,8 millones de ovinos. El aumento de explotaciones ganaderas facilita el escurrimiento de purines y antibióticos hacia el lago, acelerando la aparición de resistencia microbiana.

Un reciente estudio citado indica la presencia de E. coli en todas las muestras de estiércol bovino examinadas. Para Jones, las vacas pueden funcionar como “fábricas de patógenos sobre cuatro patas” y propone restringir el acceso del ganado a los cursos de agua, así como regular la aplicación de purines para evitar la contaminación.

El marco institucional enfrenta la ausencia de un regulador ambiental independiente. Según constató la Oficina de Supervisión de Protección Ambiental, organismo encargado de auditar el cumplimiento de normativas y supervisar la gestión ambiental, Irlanda del Norte carece de un ente verdaderamente autónomo en la materia, lo que dificulta la vigilancia y la aplicación de sanciones.

Un informante de Daera, relató que se han impuesto restricciones para supervisar al sector agrícola o procesar a Northern Ireland Water, debidas a acuerdos administrativos vigentes desde 2007 que fueron suspendidos solo en marzo de 2024. Según testimonios internos, este escenario generó desánimo y falta de recursos entre los empleados de la Agencia Ambiental para ejercer su labor de control.

Los intentos de establecer una autoridad ambiental independiente han sido bloqueados por el Partido Unionista Democrático (DUP), de acuerdo a fuentes citadas, debido al peso político del sector agrario en la región.

El aumento de la ganadería intensiva desde 2013 ha incrementado la presencia de purines y antibióticos en el lago, acentuando la resistencia microbiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resistencia antimicrobiana: riesgos a futuro y respuesta gubernamental

La propagación de la resistencia antimicrobiana en ambientes acuáticos representa una amenaza confirmada en Irlanda del Norte. El ministro Andrew Muir indicó que existen planes para aumentar la vigilancia sobre genes resistentes y enfatizó que la restauración ecológica del lago constituye una prioridad inmediata.

El uso excesivo de antibióticos, tanto en personas como en animales, se identifica como la raíz del problema. El gobierno británico se propuso reducir su consumo en humanos en un 5% para 2029 con respecto a los niveles de 2019.

La prescripción en el Sistema Nacional de Salud bajó levemente entre 2019 y 2024 pero las recetas privadas se duplicaron, elevando el consumo total de antibióticos en atención primaria en 10,7%. Actualmente, 22% del total de antibióticos en el Reino Unido se dispensan en el ámbito privado, e Irlanda del Norte presenta la mayor tasa de prescripción en el país.

El futuro inmediato exige la adopción de medidas regulatorias y sistemas de monitoreo más estrictos. La Unión Europea ya avanza en legislación que exigirá a los países controlar la resistencia antimicrobiana en aguas residuales, como anunció Natalie Sims, asesora de la Royal Society of Chemistry. Sims advirtió: “Sin datos ambientales sólidos, corremos el riesgo de pasar por alto una parte significativa del problema”.

Por su parte, la OMS advierte que sin acciones urgentes para frenar la propagación de bacterias resistentes, las infecciones resistentes a los medicamentos podrían causar 39 millones de muertes anuales en todo el mundo para 2050 y un coste económico de hasta USD 412.000 millones por año.