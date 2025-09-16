Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, “está muriendo” a causa de una crisis ecológica sin precedentes

La contaminación agrícola y el cambio climático son las principales causas de la explosión de cianobacterias en Lough Neagh (REUTERS/Cathal McNaughton)

En el corazón de Irlanda del Norte, el espejo de agua dulce que define la región se transformó en epicentro de alarma ecológica. Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, permanece cubierto por un manto de algas tóxicas y un olor penetrante que desalienta cualquier actividad en sus orillas, de acuerdo con AFP.

Durante agosto de 2025, la proliferación de cianobacterias alcanzó niveles inéditos. “El lago está muriendo”, expresó la nadadora y activista Mary O’Hagan a AFP, motivo por el cual tuvo que abandonar la natación en aguas abiertas, práctica esencial en su vida. La crisis se hizo evidente: quienes recorrían los 125 kilómetros de costa encontraban únicamente carteles que advertían sobre la prohibición de bañarse, allí donde antes se promocionaba el turismo y la recreación, según describió The Guardian.

El fenómeno verde: ciencia y consecuencias

El intenso color verde que domina Lough Neagh tiene una explicación científica concreta. La explosión de cianobacterias —organismos microscópicos conocidos como “algas azul-verdosas”— ocurrió cuando grandes volúmenes de fósforo y nitrógeno, procedentes en su mayoría de la actividad agrícola y el vertido de aguas residuales, se acumularon en el agua.

La proliferación de algas tóxicas en Lough Neagh paralizó la pesca y el turismo en el lago más grande del Reino Unido (REUTERS/Cathal McNaughton)

Estos nutrientes actuaron como fertilizante, generando un crecimiento descontrolado de las algas. Las elevadas temperaturas y la falta de lluvias durante el verano redujeron el flujo de agua y favorecieron que las algas se concentraran en la superficie.

Las cianobacterias forman un manto espeso que bloquea la luz, reduce el oxígeno del agua y altera el equilibrio ecológico del lago en un proceso llamado eutrofización. Esto causa mortalidad en peces y deja sin hábitat a especies acuáticas. Además, muchas de estas algas liberan toxinas peligrosas tanto para animales como para las personas: la exposición puede provocar irritación en la piel, trastornos gastrointestinales y daños hepáticos.

Contaminación, clima y ausencia de controles: los factores detrás del desastre

Expertos y autoridades coinciden en el diagnóstico: la principal causa de la crisis es la contaminación agrícola, agravada por el cambio climático. El uso excesivo de fertilizantes y residuos animales eleva la presencia de fósforo y nitrógeno, nutrientes claves para el desarrollo de las algas.

El 40% del agua potable de Irlanda del Norte está en riesgo por la crisis ecológica en Lough Neagh (REUTERS/Cathal McNaughton)

Al problema se suman vertidos de aguas residuales y fugas de tanques sépticos, en un año especialmente cálido y estable, según señaló The Guardian. Además, la proliferación del mejillón cebra, especie invasora, facilitó la multiplicación de las algas.

Las empresas agroindustriales locales niegan cualquier responsabilidad y subrayan que cumplen normas estrictas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y habitantes de la región insisten en la necesidad de sancionar a los responsables de la contaminación.

El impacto sobre la pesca, el turismo y la salud pública

La economía local sufrió consecuencias directas. Lough Neagh fue históricamente uno de los grandes centros pesqueros de anguila de Europa, pero este año la pesquería suspendió toda su actividad debido a la mala calidad del agua. “Los ríos antes rebosaban de truchas, ahora no queda nada”, relató el pescador Mick Hagan a AFP. Según The Guardian, la fetidez y la presencia de animales cubiertos de limo alejaron a los visitantes y frenaron las actividades recreativas habituales en la región.

La presencia de toxinas en peces de Lough Neagh preocupa a autoridades sanitarias y consumidores (REUTERS/Cathal McNaughton)

En materia de salud pública, el lago abastece el 40% del agua potable de Irlanda del Norte y la mitad del consumo de Belfast. Por primera vez, la Food Standards Agency (FSA), agencia gubernamental del Reino Unido, detectó toxinas en la carne de peces del lago. Sin embargo, informó a BBC News que los productos pesqueros comerciales continúan siendo aptos para el consumo humano.

La respuesta oficial y el debate por el futuro del lago

El gobierno de Irlanda del Norte lanzó en 2024 un plan de acción para rescatar el lago, pero hasta ahora se han implementado menos de la mitad de las medidas previstas, según AFP.

El ministro de Medio Ambiente, Andrew Muir, alertó que la reaparición de algas tóxicas representa “un recordatorio urgente de la necesidad de revertir esta crisis ecológica”. Sin embargo, iniciativas claves como la regulación de nutrientes continúan encontrando resistencia política, por temor al impacto sobre el sector agrícola, según informó The Guardian.

El futuro de Lough Neagh depende de decisiones políticas urgentes y de un mayor compromiso ambiental (REUTERS/Cathal McNaughton)

Organizaciones como Lough Neagh Partnership remarcan que el futuro del lago depende de decisiones políticas firmes y rápidas. “El lago no está muerto, pero podría estarlo si todo sigue igual”, advirtió Gerry Darby, gerente de la organización, en declaraciones a AFP.

Un patrimonio cultural y natural en jaque

Con sus 400 km² de superficie, Lough Neagh es motor económico y símbolo cultural. Décadas de contaminación y deficiencias en la gestión pusieron en riesgo ese patrimonio. La propiedad del lago, en manos de la familia Shaftesbury desde el siglo XIX, está en revisión: se discute la creación de una entidad comunitaria que priorice la protección ambiental, adelantó BBC News.

Hoy, la recuperación de Lough Neagh depende de decisiones políticas inminentes y de un compromiso real con el cuidado ambiental. La oportunidad para evitar que el lago más grande del Reino Unido se convierta en el mayor símbolo del abandono ecológico de la región todavía existe.