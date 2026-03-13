Medio Ambiente

Arrecifes de coral en peligro: cómo el calentamiento global afecta su capacidad de adaptación en el océano

La supervivencia de estos ecosistemas, que funcionan como barreras costeras y refugios de biodiversidad, se encuentra amenazada por diversos factores

l calentamiento global amenaza la supervivencia de los arrecifes de coral, esenciales para la biodiversidad marina y el bienestar humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arrecifes de coral atraviesan una crisis creciente, ya que el calentamiento global elevó la temperatura del océano más allá del rango donde estos ecosistemas prosperan, según un estudio basado en datos de los últimos 12.000 años.

Investigadores advierten que la rapidez de los eventos extremos y el aumento sostenido del nivel del mar superan la capacidad natural de adaptación coralina, lo que amenaza su supervivencia.

El calentamiento global representa una amenaza directa para los arrecifes de coral porque las temperaturas oceánicas actuales exceden los límites históricos de crecimiento óptimo. En este panorama, episodios de calor extremo y contaminación adicional dificultan que los arrecifes cumplan su papel como barreras naturales y reservorios de biodiversidad.

Un análisis reciente del Instituto de Ecología Global de Florida Tech revela que el crecimiento máximo de los arrecifes ocurrió cuando la temperatura del océano alcanzaba los 25°C (77℉) en el Holoceno.

El trabajo, publicado en la revista científica PLOS One y citado por Phys.org, se basó en el examen de 1.890 núcleos de arrecife extraídos a nivel global. Estos registros permitieron identificar cómo variaron los patrones de desarrollo coralino frente a distintos entornos.

Los investigadores estudiaron restos de corales de hasta 11.700 años de antigüedad en distintas regiones del mundo para entender cómo cambiaron los arrecifes a lo largo del tiempo.

Tonya Macedo, responsable principal de la investigación, destacó que este conjunto global de datos “proporciona una oportunidad única para evaluar el crecimiento de los arrecifes durante amplios períodos y en diferentes regiones”.

El estudio señala que, cuando los niveles atmosféricos de dióxido de carbono rondaban las 325 partes por millón y las aguas alcanzaban unos 25°C, los arrecifes evidenciaban su desarrollo más completo, en especial en ubicaciones alejadas del ecuador.

Sin embargo, conforme las emisiones de dióxido de carbono aumentaron y la temperatura oceánica subió, el ritmo de crecimiento coralino se redujo en todas las regiones analizadas.

Efectos del calentamiento global en los arrecifes de coral

Expertos advierten que los arrecifes de coral no pueden adaptarse al ritmo actual del cambio climático, según el último informe científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, muchas zonas muestran temperaturas oceánicas promedio de 28°C (82,4℉), situando a los corales en el límite de su capacidad de adaptación coralina. Si esta tendencia persiste, advierte la comunidad científica, la recuperación de estos ecosistemas se verá gravemente comprometida.

Robert van Woesik, director del instituto, subrayó en diálogo con Phys.org que existe una “preocupación evidente para los arrecifes de coral, ya que las olas de calor marinas provocan mortalidad en arrecifes actuales”.

Según el experto, la recurrencia de estos episodios extremos, sumada a tasas elevadas de mortalidad y a una lenta recuperación, restringe la capacidad de los arrecifes para crecer con la rapidez suficiente que compense la subida del nivel del mar.

La presión causada por la contaminación y otros factores locales agrava la situación. Macedo explicó en el reporte de Phys.org que el calentamiento reciente, asociado a la polución local, “reduce la habilidad de los arrecifes para acompasarse con la elevación del nivel del mar”.

Amenazas y posibles acciones para proteger los arrecifes

La desaparición de los arrecifes de coral incrementa los riesgos para la seguridad alimentaria y económica de millones de personas en todo el mundo (Imagen ilustrativa Infobae)

Las proyecciones científicas indican que el nivel del mar continuará aumentando debido al deshielo de glaciares y al calentamiento adicional de los océanos. Si los arrecifes no logran crecer al ritmo necesario, su función como barreras costeras y refugios de biodiversidad quedaría en peligro.

En respuesta a este desafío, los expertos resaltan la importancia de disminuir las presiones locales sobre los ecosistemas coralinos. La participación activa de comunidades e instituciones puede incidir positivamente en la resiliencia de los arrecifes ante el avance del cambio climático.

La gestión consciente y los compromisos orientados a reducir los impactos en el ámbito regional aparecen como vías clave para mejorar las posibilidades de preservar estos ecosistemas vulnerables en el futuro próximo.

