Medio Ambiente

Cómo se modifican las raíces de los árboles para hacer frente a las sequías

Una investigación realizada en bosques tropicales de Panamá describió cómo cambian la distribución y profundidad de su estructura radicular para adaptarse a períodos de escasez de lluvias

Guardar
La respuesta de las raíces
La respuesta de las raíces a la sequía influye en la retroalimentación entre el ecosistema y el clima (Efe)

En los bosques tropicales de Panamá, los árboles recurren a cambios en sus raíces para sobrevivir a la sequía.

Así lo demostró un estudio liderado por la Universidad Estatal de Colorado, realizado durante cinco años, que documentó que estos organismos alteran la distribución de sus raíces y refuerzan las asociaciones con hongos micorrízicos arbusculares para conservar agua y nutrientes.

Los investigadores advierten que estos mecanismos de adaptación tienen límites y pueden afectar el almacenamiento de carbono en el suelo.

El experimento PARCHED y la simulación de sequía

La sequía altera la distribución
La sequía altera la distribución y función de las raíces en bosques tropicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento PARCHED se llevó a cabo en cuatro bosques tropicales de tierras bajas en Panamá.

Para simular una sequía prolongada, el equipo científico desvió hasta un 70% de la lluvia habitual mediante barreras y aisló el suelo con zanjas recubiertas de plástico.

Esta intervención generó un estrés hídrico sostenido, lo que permitió observar cómo respondían diferentes especies a la escasez de agua.

Raíces más profundas

Durante el estudio, se registró una disminución significativa de la biomasa radicular superficial. En algunos casos, la reducción alcanzó el 50% en los primeros centímetros del suelo.

Las raíces finas superficiales son esenciales para la absorción de agua y nutrientes, además de aportar carbono al suelo. Ante la pérdida de raíces en la superficie, muchos árboles dirigieron el crecimiento de sus raíces finas hacia zonas más profundas, donde la humedad se mantiene durante los periodos secos.

Esta estrategia se observó en la mayoría de los sitios estudiados y dependió de la fertilidad y profundidad de los suelos.

El papel de los hongos micorrízicos arbusculares

La asociación con hongos micorrízicos
La asociación con hongos micorrízicos arbusculares se intensifica durante los periodos de escasez de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los árboles también intensificaron la colonización por hongos micorrízicos arbusculares en las raíces superficiales que permanecían. Estos hongos establecen una relación simbiótica con las plantas, lo que potencia la absorción de agua y nutrientes y representa un apoyo clave durante la sequía.

Aunque las raíces profundas ayudan a mitigar los efectos de la sequía, no reemplazan por completo la función de las raíces superficiales.

La mayor parte de la biomasa radicular sigue concentrándose en la parte alta del suelo, lo que puede derivar en una menor retención de carbono a largo plazo. La capacidad de adaptación varió entre los bosques analizados, ya que los suelos menos fértiles y más húmedos mostraron respuestas más limitadas en profundidad.

Estrategias temporales ante un clima cambiante

Los mecanismos de ajuste de
Los mecanismos de ajuste de los árboles ofrecen resistencia temporal ante el estrés hídrico (Freepik)

Los especialistas señalan que estos mecanismos de ajuste permiten a los bosques tropicales soportar sequías temporales, pero su efectividad es limitada.

Las estrategias, como el desarrollo de raíces profundas y la intensificación de relaciones simbióticas con hongos, ofrecen resistencia temporal, sin garantizar una protección indefinida frente a un entorno en transformación constante.

