Medio Ambiente

Biodiversidad en jaque: el impacto de las especies invasoras en los insectos y la vida cotidiana

Las estrategias para frenar la expansión de especies invasoras requieren tanto políticas globales como cambios en los hábitos cotidianos

Guardar
El estudio global del UKCEH
El estudio global del UKCEH revela que las especies exóticas invasoras provocan una disminución del 31% en las poblaciones de insectos terrestres a escala mundial - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los insectos terrestres, tradicionalmente considerados solo como invasores, experimentan una caída significativa en sus poblaciones debido al impacto de especies exóticas invasoras, según el primer análisis global elaborado por el Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido (UKCEH) y publicado en Nature Communications.

Este estudio documenta una disminución promedio del 31% en la abundancia de insectos y del 21% en la riqueza de especies a escala mundial. La magnitud de este descenso supera lo estimado en investigaciones previas, lo que genera preocupación en la comunidad científica.

El equipo del UKCEH recopiló datos de seis continentes y múltiples ecosistemas, confirmando que los organismos no nativos invaden hábitats, desplazan o depredan a los insectos locales y alteran el funcionamiento de los ecosistemas.

La biodiversidad y los servicios
La biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como la polinización y el reciclaje de nutrientes, se ven amenazados por la expansión de especies invasoras, según expertos en ecología - (Freepik)

Además, la vegetación invasora reemplaza plantas autóctonas, lo que provoca la pérdida de especies clave para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como la polinización y el reciclaje de nutrientes. La alteración de estos procesos naturales afecta a la agricultura, la regeneración de bosques y la capacidad de los ecosistemas para responder al cambio climático.

El análisis revela que no todos los grupos de insectos sufren el impacto de igual manera. Los hemípteros, como chinches y pulgones, evidencian una reducción media del 58%, seguidos por los himenópteros (abejas, avispas y hormigas) con una caída del 37%.

Los ortópteros (saltamontes y grillos) registran una baja del 27% y los coleópteros (escarabajos), del 12%. Sin embargo, el impacto local puede variar si las plantas invasoras llegan a convertirse en recurso para los insectos, como indica el estudio divulgado en Nature Communications.

El informe publicado en Nature
El informe publicado en Nature Communications reporta una caída media del 58% en hemípteros y del 37% en himenópteros por la acción de organismos foráneos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos del UKCEH subrayan que la magnitud del daño depende de la composición del entorno y la pérdida de vegetación nativa, pero advierten que la tendencia representa un riesgo creciente para la polinización, el control biológico de plagas y otras funciones ambientales indispensables para los seres humanos. La reducción de polinizadores puede traducirse en menores rendimientos agrícolas y en desequilibrios en las cadenas alimenticias.

En el ámbito internacional, esta problemática coincide con la preocupación expresada por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), que identifica a las especies exóticas invasoras como uno de los cinco agentes principales de la pérdida de biodiversidad global.

Estas amenazas impactan en la naturaleza, las economías, la seguridad alimentaria y la salud pública a nivel mundial. El aumento del transporte internacional y los efectos del cambio climático facilitan la propagación de organismos no nativos hacia nuevos hábitats, agravando el problema, como detalla el UKCEH.

La IPBES identifica a las
La IPBES identifica a las especies exóticas invasoras como una de las cinco principales causas de la pérdida de biodiversidad global y alerta sobre sus riesgos para la salud pública - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grace Skinner, científica de datos del UKCEH, explicó: “Es crucial que reconozcamos a los insectos no solo como invasores, sino también como víctimas de la invasión. Los servicios ecosistémicos esenciales están cada vez más en riesgo”. La experta alertó sobre la urgencia de abordar el fenómeno desde una perspectiva más amplia, integrando políticas de conservación y de prevención de nuevas invasiones.

Por su parte, Joseph Millard, coautor del estudio y miembro de la Universidad de Cambridge, señaló: “Esperamos que nuestro análisis impulse más investigaciones sobre cómo las especies exóticas invasoras interactúan con otras amenazas a la biodiversidad de los insectos”.

Millard remarcó la necesidad de comprender la interacción entre invasiones biológicas, contaminación, uso de pesticidas y pérdida de hábitat.

Los científicos exhortan a integrar
Los científicos exhortan a integrar políticas de conservación, prevención y educación pública para proteger la biodiversidad y los servicios fundamentales de los insectos frente a la amenaza invasora - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador recomienda fortalecer la colaboración internacional en bioseguridad para prevenir la propagación de especies no nativas. Aconseja a los jardineros priorizar plantas autóctonas y a los pescadores, navegantes y trabajadores forestales revisar, limpiar y secar sus equipos para evitar la dispersión de especies invasoras, según indicó el UKCEH en Nature Communications. Los especialistas destacan la importancia de la acción coordinada y la educación pública.

Frente a este desafío, los científicos sostienen que la protección de la biodiversidad depende tanto de la cooperación entre países como de la responsabilidad individual, subrayando que cada acción impulsa la preservación de los servicios que los insectos proporcionan.

El futuro de los ecosistemas y la seguridad alimentaria global dependen de estrategias integrales y del compromiso colectivo para frenar la expansión de las especies invasoras.

Temas Relacionados

Especies exóticas invasorasInsectos terrestresCentro de Ecología e Hidrología del Reino UnidoPérdida de biodiversidadServicios ecosistémicosCambio climáticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Autoridades y científicos exploran nuevas alternativas para reducir los conflictos históricos entre humanos y paquidermos, mientras la presión del cambio climático y la fragmentación del entorno desafían la supervivencia y la convivencia en zonas críticas

Cómo una vacuna podría cambiar

El rol fundamental de los frentes oceánicos ante el cambio climático: absorben el 72% del dióxido de carbono marino, afirma un estudio

Las variaciones en la intensidad y ubicación de estas zonas podrían afectar la capacidad de estas inmensas extensiones de agua para regular el clima mundial

El rol fundamental de los

De la intuición a la evidencia: cómo la pasión de Toby Kiers por la tierra cambió la perspectiva mundial sobre el clima y la biodiversidad

Su investigación sobre las redes fúngicas no solo revolucionó la ciencia, sino que también impulsó políticas y alianzas que protegen el futuro del planeta desde abajo. La historia de la ganadora del Premio Tyler al Logro Ambiental

De la intuición a la

Descubrieron un nuevo género de venado en América Latina: un linaje único en los Andes

El anima habita en ecosistemas de alta montaña y se distingue por su pequeño tamaño, su pelaje rojizo y una fosa lagrimal profunda en el cráneo, características que lo separan de otros ciervos sudamericanos

Descubrieron un nuevo género de

La contaminación plástica cruza fronteras y amenaza a las tortugas verdes en Japón

Investigadores identifican residuos provenientes de diferentes países en especímenes adultos que habitan el Pacífico sur. La importancia de una respuesta internacional coordinada a la crisis ambiental, según expertos

La contaminación plástica cruza fronteras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Policía de la CDMX encuentra

Policía de la CDMX encuentra cheque por 30 mil pesos y lo devuelve a su dueño

¿Cómo se utiliza la grenetina en la lengua de suegra para estimular su crecimiento?

Cancillería confirma liberación de ciudadano peruano secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro tras meses de reclusión

CDMX: trabajadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús anuncian fecha exacta de huelga tras rechazo de propuesta salarial

Hallan el cadáver de Ángel Montoya, desapareció tras lanzarse al río Cauca mientras grababa un video para redes sociales

INFOBAE AMÉRICA
El motivo por qué David

El motivo por qué David Castillo ha destapado la masculinidad frágil de muchos en la premiere de 'Aída y vuelta'

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

ENTRETENIMIENTO

Se anunció el estreno de

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso

“Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, asegura Teyana Taylor sobre Beyoncé

Del apoyo económico a las cenas de lujo: así cambió la entrañable relación entre Pedro Pascal y Sarah Paulson

La nueva era de Judeline: de las nominaciones a los Grammy Latinos a la conquista de escenarios internacionales

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión