Biodiversidad en jaque: el impacto de las especies invasoras en los insectos y la vida cotidiana

El estudio global del UKCEH revela que las especies exóticas invasoras provocan una disminución del 31% en las poblaciones de insectos terrestres a escala mundial - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los insectos terrestres, tradicionalmente considerados solo como invasores, experimentan una caída significativa en sus poblaciones debido al impacto de especies exóticas invasoras, según el primer análisis global elaborado por el Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido (UKCEH) y publicado en Nature Communications.

Este estudio documenta una disminución promedio del 31% en la abundancia de insectos y del 21% en la riqueza de especies a escala mundial. La magnitud de este descenso supera lo estimado en investigaciones previas, lo que genera preocupación en la comunidad científica.

El equipo del UKCEH recopiló datos de seis continentes y múltiples ecosistemas, confirmando que los organismos no nativos invaden hábitats, desplazan o depredan a los insectos locales y alteran el funcionamiento de los ecosistemas.

La biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como la polinización y el reciclaje de nutrientes, se ven amenazados por la expansión de especies invasoras, según expertos en ecología - (Freepik)

Además, la vegetación invasora reemplaza plantas autóctonas, lo que provoca la pérdida de especies clave para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como la polinización y el reciclaje de nutrientes. La alteración de estos procesos naturales afecta a la agricultura, la regeneración de bosques y la capacidad de los ecosistemas para responder al cambio climático.

El análisis revela que no todos los grupos de insectos sufren el impacto de igual manera. Los hemípteros, como chinches y pulgones, evidencian una reducción media del 58%, seguidos por los himenópteros (abejas, avispas y hormigas) con una caída del 37%.

Los ortópteros (saltamontes y grillos) registran una baja del 27% y los coleópteros (escarabajos), del 12%. Sin embargo, el impacto local puede variar si las plantas invasoras llegan a convertirse en recurso para los insectos, como indica el estudio divulgado en Nature Communications.

El informe publicado en Nature Communications reporta una caída media del 58% en hemípteros y del 37% en himenópteros por la acción de organismos foráneos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos del UKCEH subrayan que la magnitud del daño depende de la composición del entorno y la pérdida de vegetación nativa, pero advierten que la tendencia representa un riesgo creciente para la polinización, el control biológico de plagas y otras funciones ambientales indispensables para los seres humanos. La reducción de polinizadores puede traducirse en menores rendimientos agrícolas y en desequilibrios en las cadenas alimenticias.

En el ámbito internacional, esta problemática coincide con la preocupación expresada por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), que identifica a las especies exóticas invasoras como uno de los cinco agentes principales de la pérdida de biodiversidad global.

Estas amenazas impactan en la naturaleza, las economías, la seguridad alimentaria y la salud pública a nivel mundial. El aumento del transporte internacional y los efectos del cambio climático facilitan la propagación de organismos no nativos hacia nuevos hábitats, agravando el problema, como detalla el UKCEH.

La IPBES identifica a las especies exóticas invasoras como una de las cinco principales causas de la pérdida de biodiversidad global y alerta sobre sus riesgos para la salud pública - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grace Skinner, científica de datos del UKCEH, explicó: “Es crucial que reconozcamos a los insectos no solo como invasores, sino también como víctimas de la invasión. Los servicios ecosistémicos esenciales están cada vez más en riesgo”. La experta alertó sobre la urgencia de abordar el fenómeno desde una perspectiva más amplia, integrando políticas de conservación y de prevención de nuevas invasiones.

Por su parte, Joseph Millard, coautor del estudio y miembro de la Universidad de Cambridge, señaló: “Esperamos que nuestro análisis impulse más investigaciones sobre cómo las especies exóticas invasoras interactúan con otras amenazas a la biodiversidad de los insectos”.

Millard remarcó la necesidad de comprender la interacción entre invasiones biológicas, contaminación, uso de pesticidas y pérdida de hábitat.

Los científicos exhortan a integrar políticas de conservación, prevención y educación pública para proteger la biodiversidad y los servicios fundamentales de los insectos frente a la amenaza invasora - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador recomienda fortalecer la colaboración internacional en bioseguridad para prevenir la propagación de especies no nativas. Aconseja a los jardineros priorizar plantas autóctonas y a los pescadores, navegantes y trabajadores forestales revisar, limpiar y secar sus equipos para evitar la dispersión de especies invasoras, según indicó el UKCEH en Nature Communications. Los especialistas destacan la importancia de la acción coordinada y la educación pública.

Frente a este desafío, los científicos sostienen que la protección de la biodiversidad depende tanto de la cooperación entre países como de la responsabilidad individual, subrayando que cada acción impulsa la preservación de los servicios que los insectos proporcionan.

El futuro de los ecosistemas y la seguridad alimentaria global dependen de estrategias integrales y del compromiso colectivo para frenar la expansión de las especies invasoras.