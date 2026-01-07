Medio Ambiente

Los terremotos en aguas profundas están cambiando la superficie de la Antártida

Un equipo internacional reveló que la liberación acelerada de nutrientes desde el fondo oceánico modifica los ecosistemas marinos y desafía lo que se sabe sobre el ciclo del carbono

Guardar
Los terremotos en aguas profundas
Los terremotos en aguas profundas alimentan enormes floraciones de plancton en la Antártida ( Gert van Dijken/ revista Science)

Un descubrimiento reciente revela que los terremotos en aguas profundas en el Océano Antártico pueden provocar una explosión de vida microscópica en la superficie: las floraciones de fitoplancton, según un estudio publicado en Nature Geoscience liderado por investigadores de la Universidad de Stanford.

Aunque pueda sonar lejano o ajeno, entender este proceso ayuda a ver cómo los grandes movimientos de la Tierra influyen en la salud del océano, el clima y, en última instancia, en la vida cotidiana de las personas.

El vínculo invisible entre sismos y fitoplancton

El fitoplancton es una multitud de organismos diminutos similares a plantas que flotan cerca de la superficie marina. Son el primer eslabón de la cadena alimentaria oceánica —alimentan al kril, crustáceos y peces pequeños— y, además, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, ayudan a regular el clima y producen parte del oxígeno que respiramos.

Lo que los científicos descubrieron, liderados por Casey Schine y Kevin Arrigo de la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford, es que la actividad sísmica registrada durante el invierno cerca de la Dorsal Antártica Austral controla el tamaño de las floraciones de fitoplancton que ocurren en verano.

El mal tiempo en el
El mal tiempo en el norte del Mar de Ross retrasó temporalmente el muestreo de la floración de fitoplancton ( Gert van Dijken)

Schine explicó: “El principal factor que determina cuán grande será cada año la floración es la cantidad de terremotos en los meses previos”.

Para averiguarlo, el equipo revisó imágenes satelitales y registros sísmicos entre 1997 y 2024. Encontraron que, cuando ocurren terremotos de magnitud cinco o mayor en los meses previos a la temporada de crecimiento, las floraciones pueden alcanzar dimensiones gigantescas.

En 2014, por ejemplo, la mancha de fitoplancton llegó a cubrir 266.000 kilómetros cuadrados, un área similar al tamaño de Nueva Zelanda.

¿Por qué los terremotos alimentan a los océanos?

El secreto está en el fondo marino. Los sismos agitan la corteza terrestre y abren nuevas grietas en las fuentes hidrotermales —respiraderos volcánicos situados a unos 1.800 metros de profundidad—, permitiendo que broten líquidos cargados de hierro y otros nutrientes esenciales.

Este hierro es escaso en el Océano Austral y limita el crecimiento del fitoplancton, por lo que cualquier aporte extra puede desencadenar una explosión de vida.

Antes se creía que el hierro liberado en estas profundidades tardaba décadas en llegar a la superficie y recorrer miles de kilómetros. Sin embargo, el estudio reveló que estos nutrientes pueden alcanzar las aguas superficiales en cuestión de semanas o meses. Esto desafía los modelos anteriores sobre la velocidad con la que los océanos mezclan y transportan nutrientes.

Despliegue de un instrumento para
Despliegue de un instrumento para recolectar muestras de agua de diferentes profundidades oceánicas en el norte del Mar de Ross para determinar su concentración de hierro (Crédito de la imagen: Gert van Dijken)

Jens-Erik Lund Snee, sismólogo coautor del estudio, revisó los registros de estaciones sísmicas y confirmó la coincidencia entre terremotos y crecimiento del fitoplancton. En tanto, Joseph Resing, de la Universidad de Washington, subrayó que estos resultados son pruebas sólidas de que los terremotos pueden aumentar la actividad de los respiraderos y, con ello, la productividad del océano.

El impacto no termina en el agua. Las floraciones de fitoplancton son la base de la dieta del kril y pequeños crustáceos, que a su vez alimentan a grandes animales como ballenas, focas y pingüinos.

Como señaló Schine, ya se han documentado ballenas jorobadas alimentándose en estas zonas poco después de un terremoto. Este proceso muestra cómo un evento geológico puede repercutir en toda la red alimentaria, desde la base microscópica hasta los animales más grandes.

Pero el fitoplancton no solo alimenta a la fauna. Al capturar dióxido de carbono, ayuda a mitigar el cambio climático. Arrigo recalcó que entender estos mecanismos permite mejorar las predicciones sobre cuánto carbono pueden absorber los océanos. Si el hierro sube tan rápido como se ha comprobado, los modelos actuales podrían estar subestimando la capacidad del océano Austral para “limpiar” la atmósfera.

La liberación acelerada de nutrientes
La liberación acelerada de nutrientes desde respiraderos hidrotermales tras sismos intensifica la vida microscópica en la superficie marina de la Antártida (ICM-CSIC)

Para verlo en la vida cotidiana, basta pensar en cómo los cambios en la productividad marina pueden influir en la pesca, en la salud de las poblaciones de animales marinos y en la estabilidad del clima global. Las sacudidas de la Tierra bajo el hielo antártico pueden llegar, de forma indirecta, a influir en el precio y la disponibilidad de productos del mar, e incluso en la calidad del aire que respiramos.

Un fenómeno global aún por explorar

Aunque el estudio se centró en la Dorsal Antártica Austral, hay muchos otros lugares en el mundo que cuentan con respiraderos hidrotermales activos y actividad sísmica, como el Anillo de Fuego del Pacífico. Sophie Bonnet, advirtió en Science que fenómenos similares podrían estar ocurriendo en otras regiones, aunque su importancia global aún es incierta porque son zonas difíciles de investigar.

Nuevas expediciones, como la realizada en diciembre de 2024, buscan profundizar en este vínculo entre terremotos y vida marina.

Cada avance en este terreno ayuda a comprender mejor la capacidad del océano para absorber dióxido de carbono, sostener la vida marina y, en última instancia, mantener el equilibrio del planeta.

Temas Relacionados

FitoplanctonOcéano AntárticoTerremotos submarinosDorsal Antártica AustralAbsorción de carbonoFuentes hidrotermalesCambio climático

Últimas Noticias

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad

Un grupo de científicos analiza los genes de las personas más longevas de la región para entender cómo lograron mantener su salud durante más de un siglo. Los primeros hallazgos, publicados en la revista Genomic Psychiatry, ya sorprenden

Brasil estudia el ADN de

Científicos alertan que la ballena franca glacial podría extinguirse pese al aumento de nacimientos

Expertos señalaron que los riesgos de colisiones y pesca comercial mantienen la amenaza de extinción para la especie

Científicos alertan que la ballena

Cómo funciona el sistema que une tecnología y ciencia para perfeccionar los pronósticos de lluvias extremas

La iniciativa internacional, coordinada por la Universidad de California en San Diego, utiliza desde vuelos de observación hasta instrumentos de última generación con el objetivo de ofrecer soluciones inéditas ante eventos climáticos intensos

Cómo funciona el sistema que

Alertan que el deshielo en Groenlandia podría acelerarse más de lo previsto debido al calentamiento global

Investigadores de Estados Unidos y Dinamarca presentaron nuevos datos científicos sobre esta problemática que avanza

Alertan que el deshielo en

Hantavirus en Argentina: las nuevas claves para detectar y tratar la infección a tiempo

En 2025, la letalidad alcanzó el valor más alto registrado en los últimos años. Expertos de sociedades médicas explicaron a Infobae cuáles son las barreras para el control efectivo de la enfermedad

Hantavirus en Argentina: las nuevas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Groenlandia no es el primer

Groenlandia no es el primer intento de Estados Unidos de comprar un territorio: así consiguió quedarse con Alaska en el siglo XIX

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja 6 de enero: números ganadores del último sorteo

¿Qué se debe hacer con los muñequitos de plástico de la Rosca de Reyes?

Resultados Super Astro Sol y Luna números ganadores del 6 de enero de 2026

Beca Rita Cetina 2026: Tips durante el registro de enero para alumnos de primaria

INFOBAE AMÉRICA
Muere bajo custodia el coronel

Muere bajo custodia el coronel guineano Claude Pivi, condenado a cadena perpetua por una matanza en 2009

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Colombia pide "mesura" a sus ciudadanos en un contexto de "alta sensibilidad" tras ataque de EEUU a Caracas

ENTRETENIMIENTO

Peter Criss comparte cómo la

Peter Criss comparte cómo la fe influyó en su recuperación del cáncer

Las predicciones de “Los Simpson” para 2026 que vuelven a generar intriga entre los fans

Willie Nelson celebra la vida y la música a los 92 años: “Todavía me sorprendo de poder cantar”

Ashley Tisdale explica por qué abandonó el grupo de mamás famosas del que era parte

La nueva adaptación de ‘Tomb Raider’ tiene su elenco completo confirmado: Sophie Turner lidera el reparto