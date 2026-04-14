Medio Ambiente

Las olas de calor marinas multiplican la fuerza de los huracanes y sus consecuencias, según la ciencia

Especialistas advierten que el aumento sostenido de la temperatura oceánica impulsa la formación de ciclones cada vez más severos, complicando la prevención y el manejo de emergencias en zonas litorales de diferentes continentes

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Imagen satelital de un huracán con nubes en espiral bien definidas sobre el océano. Zonas de agua cálida resaltadas en colores brillantes contrastan con el mar frío.
El aumento del calor oceánico intensifica huracanes y eleva el riesgo de supertormentas cerca de las costas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las olas de calor marinas intensifican huracanes y favorecen su evolución a supertormentas cuando estos atraviesan zonas del océano con temperaturas superficiales excepcionalmente altas, según una investigación publicada en Science Advances.

El estudio revela que la presencia de estos fenómenos eleva un 60% la probabilidad de desastres cuyas pérdidas económicas superan USD 1.000 millones, señalando una creciente amenaza para las regiones costeras del mundo.

Las olas de calor marinas, definidas como extensiones de agua dentro del 10% más cálido de los registros históricos, potencian la rápida intensificación de los ciclones tropicales antes de alcanzar tierra firme.

Ilustración científica en corte transversal de un huracán sobre el océano. Muestra nubes, un ojo central, flechas de aire y ondas rojas de energía térmica bajo el agua.
Las olas de calor marinas incrementan en un 60% la probabilidad de desastres con daños superiores a USD 1.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento oceánico se convierte en un combustible que transforma los huracanes en sistemas de gran poder destructivo, con consecuencias económicas y humanas considerables, de acuerdo con los investigadores de la revista científica Science Advances.

El análisis, coordinado por Soheil Radfar, especialista en modelización de riesgos de huracanes en la Universidad de Princeton, abarcó 1.600 ciclones tropicales que tocaron tierra en todo el planeta desde 1981. Más de la mitad de estos sistemas cruzaron por olas de calor marinas, lo que refuerza la conexión entre el aumento del calor oceánico y el incremento de desastres meteorológicos de alto costo.

Gregory Foltz, oceanógrafo de la agencia climática estadounidense NOAA, explicó: “Estas olas de calor marinas afectan a más de la mitad de los ciclones tropicales que llegan a tierra y ocurren cada vez más cerca de la costa y con mayor frecuencia”, lo que multiplica los riesgos derivados.

Ejemplos de supertormentas recientes asociadas al calor oceánico

Fotografía horizontal de una costa tropical con grandes olas rompiendo. Un cielo oscuro domina y se observa la forma espiral de un huracán acercándose sobre el mar.
El huracán Otis alcanzó categoría cinco en solo un día en Acapulco, causando USD 16.000 millones en daños y al menos 52 muertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe destaca casos recientes en los que el calor oceánico provocó una intensificación notable de huracanes. En 2023, los ciclones Helene y Milton impactaron la costa oeste de Florida tras atravesar áreas de agua anómalamente cálida, lo que permitió una rápida intensificación de ambos en cuestión de semanas.

Hamed Moftakhari, ingeniero costero de la Universidad de Alabama, puntualizó: “Si el océano está más caliente, existe el combustible para convertir ciclones tropicales en supertormentas, incluso de manera consecutiva”.

Otro ejemplo fue el huracán Otis, que llegó a Acapulco, México, en octubre de 2023 y pasó de tormenta tropical a categoría cinco en un solo día. Otis alcanzó 265 km/h (165 mph) y causó cerca de USD 16.000 millones en daños y 52 muertes, según detalla Science Advances. Los investigadores aclaran que el aumento de daños en estos eventos no se debe a mayor desarrollo costero, sino a la intensificación súbita propiciada por las aguas cálidas, como remarcó Radfar.

Nuevos desafíos para la gestión de riesgos ante huracanes intensificados

Vista aérea conceptual de un huracán sobre un océano azul profundo. Debajo de la superficie, haces de luz anaranjada ascienden desde el agua hacia la tormenta.
La intensificación de huracanes ligada al calor del océano exige nuevas estrategias de gestión de riesgos y protección costera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de supertormentas asociadas con olas de calor marinas obliga a renovar estrategias en protección costera y sistemas de alerta temprana. Moftakhari advierte que la planificación de evacuación debe contemplar la tendencia de los huracanes que atraviesan estos focos oceánicos críticos a fortalecerse rápidamente, lo que exige advertencias anticipadas y planes de salida flexibles para las comunidades vulnerables.

En materia de infraestructura, los expertos aconsejan actualizar el diseño de sistemas de drenaje, muros de contención y barreras contra inundaciones para responder a las nuevas amenazas. El equipo de Science Advances subraya que la gestión de riesgos debe adaptarse con herramientas más ágiles y soluciones tecnológicas que mitiguen el impacto económico y humano ante huracanes cada vez más intensos.

El futuro de los huracanes y la influencia del cambio climático

Según Radfar, la combinación de olas de calor marinas e intensificación rápida representa un desafío para las zonas costeras en las próximas décadas. El avance del cambio climático sugiere que estos fenómenos serán cada vez más frecuentes y extremos.

Imagen horizontal con transición suave de un océano azul y faro bajo lluvia ligera, a un mar oscuro con olas gigantes y un huracán gris intenso con ojo.
Científicos advierten que el cambio climático potenciará las olas de calor marinas y multiplicará los eventos de supertormentas en el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos independientes, como Brian Tang, profesor de ciencias atmosféricas en la University at Albany, advierten: “El cambio climático está ocasionando olas de calor marinas más duraderas y potentes que ‘turboalimentan’ los huracanes”.

Tang resalta que, si las condiciones del entorno lo permiten, estos sistemas aprovechan la energía del mar cálido y pueden intensificarse más de lo habitual, incrementando la probabilidad de tormentas destructivas.

La tendencia a formar supertormentas debido al calor oceánico implica nuevos riesgos para la seguridad y el desarrollo de las zonas costeras. Si el proceso continúa, se multiplicarán los eventos con consecuencias económicas y ambientales difíciles de gestionar, tal como advierte el informe de Science Advances.

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