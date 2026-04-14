La ciencia descubre que la luz puede frenar el crecimiento de las plantas, además de estimularlo

La exposición a la luz incrementa la adhesión interna de los tallos vegetales, reduciendo así la capacidad de expansión (Imagen ilustrativa Infobae)

En Japón, investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka identificaron un mecanismo por el cual la luz no solo promueve el crecimiento de las plantas, sino que además puede limitar su desarrollo estructural. El equipo, dirigido por el profesor Kouichi Soga, estudió tallos jóvenes de guisantes y demostró que la exposición a la luz aumenta la adhesión entre la epidermis y los tejidos internos, lo que refuerza la estructura de la planta pero restringe su expansión.

Según la información publicada por la universidad, las plantas cultivadas con luz presentaron una unión mucho mayor entre sus capas en comparación con aquellas desarrolladas en la oscuridad. El análisis publicado en la revista científica Physiologia Plantarum demostró que esta adhesión está asociada a la acumulación de ácido p-cumárico, un compuesto fenólico que refuerza las paredes celulares y cuya producción aumenta bajo luz.

Mecanismo identificado por la Universidad Metropolitana de Osaka

Por otra parte, el estudiante de posgrado Yuma Shimizu, primer autor del estudio, indicó que la acumulación de ácido p-cumárico constituye una prueba clave de este mecanismo. Al reforzar el vínculo entre la epidermis y los tejidos internos, la planta gana estabilidad, pero esto reduce la capacidad de sus tejidos para expandirse y enlentece el crecimiento general del tallo.

Los científicos observaron que, aunque la luz es esencial para el desarrollo vegetal, puede ejercer una función limitante si la estructura se refuerza en exceso. De acuerdo con el profesor Soga, este mecanismo podría ser universal y encontrarse en diferentes especies de plantas. El equipo planea seguir investigando cómo varía la adhesión entre la epidermis y los tejidos internos bajo diversas condiciones ambientales y durante distintas etapas de crecimiento.

La acumulación de este compuesto fenólico está relacionada con la mayor firmeza de las paredes celulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estudios recientes muestran que la intensidad y calidad de la luz influyen de manera compleja en el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, investigaciones sobre diferentes especies han demostrado que la luz azul puede promover el engrosamiento de ciertas células y fortalecer la estructura de la pared celular, mientras que la combinación de luz roja y azul optimiza el crecimiento general y la eficiencia fotosintética. Otros trabajos señalan que cuando las plantas reciben demasiada luz, pueden experimentar fotoinhibición, un proceso en el que la capacidad fotosintética disminuye, provocando un crecimiento más lento o incluso daños en los tejidos.

Así, la luz no solo modula la expansión y fortaleza de los tallos, sino que también regula procesos como la producción de azúcares, el desarrollo de hojas y la resistencia al estrés ambiental, evidenciando la necesidad de un equilibrio adecuado para maximizar el rendimiento y la salud vegetal.

Efectos de la adhesión y su potencial en agricultura

Por otra parte, investigaciones previas documentaron que la adaptación de las plantas a distintos ciclos de luz y oscuridad afecta no solo su crecimiento, sino también su capacidad para responder a condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, la luz regula la apertura y cierre de los estomas, controlando así la transpiración y el intercambio de gases, procesos fundamentales para la supervivencia ante sequías o altas temperaturas.

Un análisis microscópico reveló que el fortalecimiento de la unión interna reduce la posibilidad de expansión (Freepik)

Además, los autores subrayaron que la posibilidad de manipular la adhesión estructural tiene potencial directo para la agricultura: si se logra controlar la adhesión, podría desarrollarse cultivos más resistentes al estrés ambiental, como sequías o vientos fuertes, sin afectar su viabilidad.

El estudio también sugiere que la regulación de la luz y del metabolismo del ácido p-cumárico puede convertirse en una herramienta para optimizar el manejo agrícola, permitiendo equilibrar una estructura robusta con un crecimiento eficiente.

Según el equipo japonés, comprender en detalle estos mecanismos permitirá determinar si la regulación del crecimiento mediada por la adhesión es común en el reino vegetal. El control de este proceso podría traducirse en plantas más adaptables y tolerantes a condiciones adversas, con impacto sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.