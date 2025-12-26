Medio Ambiente

¿Leche más sostenible?: cómo un aditivo de vitaminas B podría ayudar a cuidar el ambiente

Un estudio internacional comprobó que la incorporación de este suplemento en la alimentación vacuna disminuye gases contaminantes y aumenta la eficiencia productiva. Las claves de un avance que ofrece una alternativa concreta para reducir el impacto ambiental en el sector lechero

Guardar
Un estudio internacional resalta el
Un estudio internacional resalta el rol de la nutrición innovadora para transformar la forma en que se produce leche en el mundo (REUTERS/Aaron Josefczyk/Archivo)

La suplementación con vitaminas B protegidas en la dieta de vacas lecheras permite reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero por litro de leche, según un estudio internacional liderado por McGill University y publicado en la revista Sustainable Production and Consumption en 2025.

El análisis, realizado en siete países de América, Europa y Oceanía, registró reducciones de entre 5,6% y 18% en las emisiones por litro de leche, con el mayor efecto en México y el menor en Colombia.

Estos resultados sitúan a la suplementación nutricional con vitaminas B protegidas como una estrategia relevante hacia una producción lechera más sostenible a nivel global.

Manejos responsables permiten obtener leche
Manejos responsables permiten obtener leche manteniendo un equilibrio entre productividad, uso eficiente de recursos y cuidado del medioambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío ambiental de la producción lechera

La industria lechera genera entre 11% y 19,6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero del sector ganadero, según estimaciones citadas por McGill University.

Además de metano y óxidos de nitrógeno, la producción de leche demanda gran cantidad de agua y suelo, y produce residuos nitrogenados y fosforados.

El crecimiento constante de la demanda mundial de leche y derivados, que en 2022 fue de 930 millones de toneladas, exige implementar estrategias capaces de reducir el impacto ambiental sin afectar la productividad.

Reducir los gases asociados a
Reducir los gases asociados a la actividad lechera es esencial para limitar el calentamiento global y adoptar modelos agropecuarios más eficientes (Revista Chacra)

¿Cómo actúan las vitaminas B protegidas?

Las vitaminas B protegidas, conocidas también como microencapsuladas o rumen-protegidas, son aditivos formulados para resistir la “degradación ruminal” y ser absorbidas en el intestino delgado. Su composición incluye combinaciones de vitaminas B y aceites vegetales hidrogenados, permitiendo que lleguen intactas al sitio de absorción.

Según McGill University, durante la lactancia temprana las vacas enfrentan demandas metabólicas superiores a la capacidad de producción endógena de vitaminas B, por lo que la suplementación dirigida resulta beneficiosa.

Estas vitaminas funcionan como cofactores enzimáticos esenciales para la eficiencia de rutas metabólicas clave en la producción de energía, grasas y proteínas. Esto se traduce en una mayor síntesis de leche y conversión alimenticia.

Ensayos anteriores determinaron que, sin protección, más del 50% de ciertas vitaminas B se degradan en el rumen, lo que fundamenta la necesidad de usar formas protegidas para asegurar su biodisponibilidad.

El suplemento protege las vitaminas
El suplemento protege las vitaminas del entorno ruminal, asegurando su absorción y su función óptima dentro del organismo de la vaca (REUTERS/Jim Vondruska)

Resultados del estudio internacional

El estudio de McGill University recopiló datos de ensayos realizados entre 2005 y 2022 en más de 6.400 vacas de las razas Holstein y Jersey, aplicando un análisis ambiental de ciclo de vida desde la producción de insumos hasta la salida de la leche de la finca.

La suplementación diaria con 3 gramos de vitaminas B protegidas permitió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de leche corregida en grasa y proteína (FPCM) entre 5,6% y 18%, dependiendo del país.

Por citar algunos ejemplos, el mayor descenso se observó en México, donde las emisiones bajaron de 1,65 a 1,36 kilos de CO₂ equivalente por cada kilo de leche producida. En Colombia, la reducción fue menor: las emisiones pasaron de 1,49 a 1,41 kilos de CO₂ equivalente por kilo de leche.

En promedio, el descenso global alcanzó el 8,8%. También se reportaron reducciones en otros indicadores ambientales: uso de agua, suelo agrícola, potencial de acidificación y eutrofización disminuyeron entre 3% y 16,3% (media de 7,4% para todos los escenarios).

La evaluación de más de
La evaluación de más de 6.400 vacas en siete países demuestra los beneficios concretos de esta estrategia en diferentes sistemas productivos (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo)

El impacto ambiental derivado de la fabricación y transporte de las vitaminas protegidas fue insignificante frente a los beneficios. Según McGill University, la producción del aditivo representó apenas entre 0,01% y 0,02% del impacto total por kilogramo de leche en las categorías analizadas.

La mejora de la productividad fue clave en la caída del impacto ambiental. La suplementación con vitaminas B protegidas incrementó la producción de leche entre 3,3% y 19,4%, con los mayores aumentos en México y los menores en Colombia.

En Estados Unidos se registró una disminución del 2,2% en consumo de materia seca, mientras que en Chile hubo mejor aprovechamiento del nitrógeno, evidenciado en menores niveles de urea en leche.

Los ensayos reportaron además avances en la eficiencia alimentaria, prolongación de la lactancia, disminución en células somáticas y mastitis, mejores tasas de concepción y menor descarte. El efecto se acentuó en vacas jóvenes y durante el estrés térmico, permitiendo mitigar pérdidas productivas.

Minimizar el impacto ambiental, desde
Minimizar el impacto ambiental, desde la huella hídrica hasta la generación de residuos, es clave para la permanencia del sector lechero (REUTERS/Fabian Bimmer)

Implicaciones y proyecciones para el sector lácteo

La correlación directa entre incremento de productividad y reducción de huella ambiental fue uno de los hallazgos centrales del estudio. El análisis estadístico reveló que el aumento en la producción de leche por vaca explica la mayoría de la disminución en emisiones y otros impactos ambientales.

Este resultado sugiere que estrategias como la suplementación con vitaminas B protegidas pueden ser eficaces para avanzar hacia una producción lechera más sostenible, en particular en regiones con margen para mejorar la productividad.

El informe destaca que la adopción a gran escala de esta estrategia podría influir considerablemente en las emisiones nacionales.

En Canadá, como otro de los ejemplos citados por los expertos, la implementación permitiría compensar más de 460.000 toneladas de CO₂-eq, mientras que en Estados Unidos la reducción potencial excedería 8,9 millones de toneladas anuales.

La adopción de nuevas prácticas
La adopción de nuevas prácticas alimenticias promete transformar la sostenibilidad de los tambos y reducir la huella de carbono de la leche a escala nacional y global (REUTERS/Bing Guan/File Photo)

Los autores advierten sobre la importancia de considerar las particularidades de cada sistema productivo, las diferencias en manejo de estiércol y la variabilidad en la respuesta animal.

Además, señalan que próximas investigaciones deberán incluir análisis de costos y beneficios económicos, así como comparar con otras estrategias de mitigación.

La investigación de McGill University concluye que la suplementación estratégica de vitaminas B protegidas en la dieta diaria puede optimizar la eficiencia alimentaria, disminuir pérdidas en condiciones adversas y reducir la huella ambiental de la producción lechera en la puerta de la finca.

Esta opción emerge como una alternativa viable para productores y responsables de políticas que buscan equilibrar productividad y sostenibilidad en el sector lácteo global.

Temas Relacionados

MéxicoVacas LecherasLecheVacasVitamina BGases De Efecto InvernaderoEmisionesGanaderíaHuella De CarbonoProducción SostenibleVitaminaColombiaImpacto AmbientalSector LácteoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El sorprendente pico del colibrí ermitaño verde: es una daga para el combate entre machos

Investigadores de Colombia y Estados Unidos realizaron el hallazgo sobre la especie que solo habita en América Latina. Contaron a Infobae cómo la anatomía otorga una ventaja clave en los enfrentamientos por el territorio y la reproducción

El sorprendente pico del colibrí

Seis hallazgos clave sobre el deshielo de glaciares en 2025: las causas y el impacto en ecosistemas

Estas investigaciones científicas revelaron transformaciones profundas en las masas de hielo del planeta durante el último año

Seis hallazgos clave sobre el

El uso de pirotécnicos durante la Navidad elevó la contaminación a cifras récord en Lima: estos son los distritos más afectados

Las mediciones mostraron niveles sin precedentes en varios distritos, acentuando los desafíos ambientales para la población vulnerable

El uso de pirotécnicos durante

Cómo las alas de la cigarra emperatriz inspiran el desarrollo de sensores tecnológicos avanzados

Un equipo de científicos en Taiwán descubrió que esconden una estructura nanoscópica capaz de transformar la detección de moléculas y contaminantes en medicina y ambiente

Cómo las alas de la

Carreteras sostenibles: el uso de aceites de algas promete revolucionar la infraestructura vial

Científicos de Estados Unidos desarrollaron un asfalto innovador que reemplaza parte de los derivados del petróleo por aceites de microalgas. Cómo este avance ofrece mayor resistencia a las condiciones climáticas y menos emisiones contaminantes

Carreteras sostenibles: el uso de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se desplomó la demanda de

Se desplomó la demanda de dólares: según el BCRA, los argentinos compraron USD 3.000 millones menos en un sólo mes

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Dólar sigue sin recuperarse frente al peso al cierre de la semana navideña

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 26 de diciembre

El Ejército Nacional presentó el balance de 2025: la mayor incautación de armamento en la última década entre los resultados

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del AS Monaco -

Crónica del AS Monaco - Real Madrid: 100-95

Varios accidentes provocan retenciones en Guadalajara, Madrid, Segovia, Lérida, Valencia o Cádiz

El Gobierno condena el "injustificable atentado terrorista" al norte de Israel, que deja dos muertos

Aitana Bonmatí y los árbitros Alberola Rojas y Noelia Gutiérrez, en los Premios Talento Joven 2025 de Toledo

La Liga Árabe afirma que el reconocimiento de Somalilandia es una medida "provocadora" e "inaceptable"

ENTRETENIMIENTO

Murió Perry Bamonte, músico de

Murió Perry Bamonte, músico de The Cure

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

El final explicado de Stranger Things 5, volumen 2: la confesión de Will, los recuerdos de Vecna y la verdad del Upside Down

Rob Kardashian prepara su gran regreso a The Kardashians: “Definitivamente quiero estar en la temporada 8”