Medio Ambiente

Alerta en el Río de la Plata: una de cada dos playas podría desaparecer por el ascenso del mar y la urbanización

La combinación de cambio climático y expansión urbana amenaza gravemente la biodiversidad, la actividad económica y la seguridad de comunidades costeras en Uruguay, Brasil y Argentina, advierten diversos estudios

Guardar
El perfil de las costas
El perfil de las costas uruguayas refleja la fragilidad del litoral ante el impacto del cambio climático y la actividad humana (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Científicos reunidos en Montevideo alertaron que hasta el 50% de las playas de Uruguay, Brasil y Argentina podría desaparecer a finales de este siglo debido al aumento del nivel del mar y la intensificación de la urbanización en las zonas costeras. Esta estimación, presentada durante el simposio FAPESP Day Uruguay, señala riesgos directos sobre la biodiversidad, la pesca y la actividad turística, según informó Agência FAPESP.

El fenómeno conocido como compresión costera quedo en el centro de las discusiones, ya que se refiere a la reducción del espacio entre el mar y las infraestructuras urbanas, profundizada por el aumento del nivel del mar a raíz del cambio climático.

Omar Defeo, profesor de la Universidad de la República (UdelaR) de Uruguay, explicó que este proceso afecta de manera severa la biodiversidad en las playas e incrementa la vulnerabilidad de las ciudades costeras ante posibles embates del mar.

Defeo fue claro: “Casi la mitad de las playas desaparecerán para fin de siglo. Uruguay, Brasil y Argentina compartimos estos recursos. Por eso, debemos trabajar en conjunto con los científicos brasileños para gestionar y conservar los ecosistemas costeros”.

En varios sectores urbanos de
En varios sectores urbanos de la costa argentina, la proximidad de construcciones y el mar evidencia los efectos cada vez más notorios de la compresión costera (Freepik)

Urbanización, turismo y pérdida de especies costeras

Las investigaciones presentadas durante el simposio subrayaron los efectos negativos tanto de la urbanización como del turismo sobre la biodiversidad y la biomasa, en especial en las áreas sumergidas. Un estudio liderado por Guilherme Corte, en colaboración con Defeo, financiado por FAPESP, analizó 90 puntos en 30 playas en el norte de São Paulo, Brasil.

Los resultados, publicados en la revista Marine Pollution Bulletin, revelaron que la cantidad de visitantes es la variable urbana con mayor impacto negativo sobre la riqueza de especies y la biomasa, especialmente en zonas subacuáticas. Por otra parte, la presencia de edificaciones sobre la arena y las tareas de limpieza mecánica disminuyeron biomasa y diversidad.

El estudio también observó que la abundancia total de individuos era superior en áreas próximas a centros urbanos debido a la proliferación de especies oportunistas, como los poliquetos, que prosperan gracias al aporte de materia orgánica generado por la actividad humana.

Defeo remarcó que los impactos humanos no se restringen a la arena seca o superficial: tanto la construcción como la llegada masiva de visitantes afectan la biodiversidad de las zonas sumergidas y zonas inferiores, lo que agrava la pérdida de especies.

La intensa afluencia turística y
La intensa afluencia turística y el desarrollo inmobiliario en áreas como Morro de São Paulo alteran el balance ecológico y la diversidad marina (Freepik)

Desafío mundial y cooperación científica urgente

A escala global, otro estudio liderado por Defeo en conjunto con científicos brasileños, publicado en Frontiers in Marine Science, analizó 315 playas y concluyó que una de cada cinco padece tasas de erosión intensas, extremas o severas.

Los especialistas examinaron factores como el ascenso del nivel del mar y el impacto del viento y las olas, confirmando que las actividades humanas son clave, principalmente en playas reflectivas o intermedias.

Defeo detalló que el ecosistema costero cuenta con tres zonas interconectadas: duna (post-playa), playa (expuesta y sumergida) y la zona de rompiente. El equilibrio de estas áreas depende del constante intercambio de sedimentos.

Cuando se urbaniza y elimina la duna, se pierde la barrera natural ante tormentas: “Si la urbanización elimina la duna, el resultado puede ser la destrucción de viviendas costeras”, alertó Defeo, agregando que la alteración de cualquiera de estas zonas termina afectando el conjunto del ecosistema.

Las dunas costeras actúan como
Las dunas costeras actúan como defensa natural frente a temporales, pero su degradación expone comunidades y ecosistemas a riesgos crecientes (Freepik)

Frente a este panorama, Defeo impulsó una mayor cooperación regional entre Uruguay, Brasil y Argentina para gestionar y conservar los entornos costeros.

Subrayó la necesidad de alianzas científicas regionales para enfrentar los desafíos actuales y proteger los recursos naturales de los que depende la biodiversidad.

En el simposio participaron expertos y autoridades de los tres países, incluyendo Marcelo Dottori, Cristiana Seixas, Natália Venturini, Alvaro Brunini, Marcio de Castro, Raul Machado y Marcos Leal Raposo Lopes.

La cooperación científica y la aplicación urgente de medidas de conservación son fundamentales para mitigar la amenaza de la compresión costera y resguardar los ecosistemas litorales del Cono Sur.

Temas Relacionados

UruguayBrasilArgentinaPlayasCostaCambio ClimáticoSudaméricaErosión CosteraUrbanizaciónBiodiversidadTurismoEconomíaEcosistemaPescaNewsroom BUEMagazinesúltimas noticias

Últimas Noticias

Las lecciones evolutivas de la ameba de California que logra prosperar en temperaturas de calor extremo

Es un microorganismo unicelular descubierto en aguas termales del Parque Nacional Volcánico Lassen. Puede dividirse activamente a 63 grados, que es la mayor temperatura registrada para el tipo de célula que también conforma el cuerpo humano

Las lecciones evolutivas de la

Convivir con un perro en la adolescencia se asocia con mejor salud física y mental

Investigadores de Japón descubrieron que los chicos que comparten la vida cotidiana con esos animales presentan una microbiota única, son más felices y muestran menos problemas de conducta

Convivir con un perro en

Viremia residual del VIH: por qué el virus persiste en algunos pacientes, según científicos de Harvard y el MIT

Los expertos estadounidenses analizaron muestras de pacientes bajo terapia antirretroviral. Cómo lograron desentrañar qué ocurre en el sistema inmunológico cuando el virus no desaparece del todo

Viremia residual del VIH: por

Plásticos programados para degradarse: cómo este avance podría cambiar la lucha contra la contaminación

Investigadores estadounidenses desarrollaron materiales con estructuras inspiradas en la biología que presentan ciclos definidos y desaparecen tras su uso. Cómo funciona este desarrollo que permitiría un manejo sustentable de residuos industriales y domésticos

Plásticos programados para degradarse: cómo

El pavo salvaje, ¿un símbolo de resiliencia animal?: cómo pasó de menos de 30.000 a millones en Estados Unidos

Debido a una combinación de ciencia aplicada, traslados estratégicos y la colaboración de cazadores, esta ave mostró un crecimiento exponencial. Cuáles son las amenazas que aún enfrenta, según Scientific American

El pavo salvaje, ¿un símbolo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presidente del Congreso respondió a

Presidente del Congreso respondió a Petro por cuestionamientos sobre la defensa de la soberanía nacional: “Nunca respaldaré los trinos incendiarios”

Un joven con retraso madurativo estuvo desaparecido una semana y lo encontraron: su perro estuvo todo el tiempo a su lado

PNP y Fuerzas Armadas destruyen más de S/1 millón en logística del narcotráfico en la Amazonía

Gobierno Petro estaría negando información al Consejo de Estado sobre el ‘tarimazo’: estudia demanda de investidura contra Isabel Zuleta

Fuerte accidente de tránsito mantiene cerrada la vía al Llano en el sector de Guayabetal

INFOBAE AMÉRICA
El sospechoso del tiroteo contra

El sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de EEUU se declara inocente

Petro invita a Trump para ver "cómo destruyen" laboratorios de drogas, en vez de "amenazar" su soberanía

Christian Wück: "España ha ganado merecidamente, no estuvimos a su altura en la segunda parte"

Israel acusa a Hezbolá de matar a posibles denunciantes de las causas de la explosión del puerto de Beirut

Israel envió una delegación a El Cairo para acelerar la recuperación de los restos del último rehén en manos de Hamas

ENTRETENIMIENTO

La reflexión de Al Pacino

La reflexión de Al Pacino tras ver ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro: “¿Es posible el perdón?"

Los actores que Quentin Tarantino odia: duras críticas del director a Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard

Daniel Craig y el desafío de una nueva Knives Out: “La resolución tiene que incluir siempre un giro inesperado”

Gwyneth Paltrow reflexiona sobre las escenas de sexo y la reacción de su familia al apasionado beso con Timothee Chalamet

Los Jonas Brothers y el reto de crecer con anillos de castidad: “Era extraño el interés en nuestra vida sexual”