La historia de Lilian Rampim con los jaguares del Pantanal que impulsa la protección de la especie

El Pantanal brasileño se consolida como una región fundamental para la protección de los jaguares y la biodiversidad latinoamericana (Divulgação Onçafari)

La bióloga Lilian Rampim ha dedicado más de una década a convivir con jaguares salvajes en el Pantanal brasileño, una de las regiones más emblemáticas para la conservación de esta especie en América Latina.

Su trabajo, basado en la metodología de habituación, le ha permitido acercarse a estos felinos y estudiar su comportamiento sin alterar su naturaleza. En conversación con National Geographic, Rampim detalla cómo la paciencia, el respeto y la observación constante han sido claves para ganarse la confianza de los jaguares y contribuir a su protección.

Una metodología basada en la confianza

“Poco a poco nos ganamos la confianza de los animales, que nos permiten estar presentes en su entorno, principalmente el de los jaguares. Es impresionante lo que hemos conseguido con el tiempo”, relata Rampim sobre su experiencia en el Pantanal, donde desde 2012 lidera el área de Ciencia y Ecoturismo de Onçafari, una organización pionera en la investigación y conservación de la fauna silvestre.

Rampim destaca la importancia de ganarse la confianza de los jaguares para estudiar su comportamiento en su hábitat natural (Divulgação Onçafari)

La bióloga explica que el proceso de habituación consiste en acercarse gradualmente a los jaguares, permitiendo que se acostumbren a la presencia humana sin interferir en sus hábitos. “Realmente se trata de un trabajo para que el animal se acostumbre a la presencia humana en el mismo entorno”, afirma.

El inicio de este trabajo fue lento y exigente. Rampim recuerda los primeros meses recorriendo largas distancias en busca de jaguares, hasta que lograron colocar un collar de monitoreo a una hembra llamada Esperanza. “Pasábamos noches y noches buscando para ver si encontrábamos a Esperanza, que fue nuestro primer jaguar en ser habituado”, explica.

La primera vez que logró acercarse a solo 12 metros de un jaguar fue después de nueve meses de trabajo continuo. “Es un proceso lento, pero ¿cuál es la belleza de la habituación? Se transmite de generación en generación en los animales”, señala. Así, Esperanza enseñó a sus crías que la presencia del vehículo y las personas no representaba una amenaza, y su hija Natureza continuó transmitiendo esa confianza a las siguientes generaciones.

El proceso de habituación requiere acercamientos graduales y respetuosos para evitar interferencias en el comportamiento de los jaguares (Divulgação Onçafari)

Nuevas observaciones sobre el comportamiento

La convivencia diaria con los jaguares ha permitido a Rampim y su equipo derribar varios mitos sobre el comportamiento de estos felinos. “Siempre se dice que los jaguares son nocturnos, que no tienen hábitos arborícolas y que son solitarios, pero en mi primer mes allí ya derribamos esos estereotipos”, revela.

La observación constante demostró que los jaguares no son exclusivamente nocturnos, ya que caminan y cazan durante el día, especialmente por la tarde. Además, utilizan los árboles no solo para esconderse, sino también para marcar territorio y afilar sus garras, según explicó Rampim.

También ha observado que los jaguares pueden ser más sociables de lo que se pensaba. “A veces, se mueven en pequeños grupos. No son tan gregarios como los leones, pero los jaguares pueden ser muy tolerantes entre sí”, cuenta.

En ese sentido, ha presenciado escenas en las que hasta siete jaguares comparten pacíficamente una presa, y casos de machos que caminan juntos o de hembras que adoptan crías ajenas.

Desafíos en la conservación

El jaguar, conocido por diferentes nombres en la región, es un depredador que ocupa la cima de la cadena alimentaria y desempeña un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, Rampim advierte que la expansión de la ganadería en el Pantanal ha generado conflictos, ya que los jaguares son percibidos como una amenaza para el ganado.

El jaguar es un depredador clave que mantiene el equilibrio de los ecosistemas en el Pantanal (Imagen ilustrativa Infobae)

“El Pantanal brasileño está actualmente repleto de propiedades privadas, la mayoría dedicadas a la ganadería, es lógico que un animal como el jaguar acabe siendo visto como un ‘peligro’ para el ganado, especialmente para los terneros”, explica.

Además de la caza, la deforestación y los incendios forestales representan graves amenazas para la supervivencia de la especie, que está catalogada como vulnerable en la región.

“La protección de la fauna está directamente relacionada con la preservación de su hábitat, por lo que hemos creado un frente contra incendios para monitorear las áreas en riesgo debido al calentamiento global. La formación de brigadas y el uso de tecnología son fundamentales para la prevención y la lucha contra los incendios forestales”, afirma Rampim en declaraciones recogidas por National Geographic.

Más allá de la ciencia

La labor de Onçafari no se limita a la investigación científica. Rampim destaca la importancia del ecoturismo responsable y la educación ambiental como herramientas para cambiar la percepción sobre los jaguares y promover su conservación.

El proyecto Onçafari impulsa el ecoturismo responsable como estrategia clave para la conservación de jaguares en Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El desarrollo del ecoturismo consciente en el Pantanal promovido por Onçafari, así como el proceso educativo gestionado por ellos en la región a través de conferencias y cursos, ayuda a la protección de los jaguares, mostrando que los animales salvajes pueden ser una fuente de vida en lugar de una amenaza, especialmente para los ganaderos locales”, señala.

El equipo también trabaja en la reintroducción de jaguares huérfanos en la naturaleza, un proceso que requiere tiempo y dedicación, pero que ha permitido que nuevas generaciones de jaguares vivan en libertad. “Ha supuesto un año de adaptación y aprendizaje, y ha dado como resultado nuevas generaciones de jaguares en libertad”, explica Rampim.

La relación que Rampim ha construido con los jaguares del Pantanal es el resultado de años de respeto y observación, una conexión que, aunque invisible para los animales, se traduce en señales de confianza y seguridad.

Así, la bióloga continúa su labor convencida de que la convivencia respetuosa y la ciencia pueden abrir caminos para la protección de una de las especies más emblemáticas de América, como recoge National Geographic en su reportaje.