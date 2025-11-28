Medio Ambiente

La pérdida de hábitats y la urbanización reducen la capacidad de los ecosistemas para recuperarse, alerta un estudio global

La simplificación de comunidades y la disminución de funciones compartidas dejan a los sistemas naturales más vulnerables frente a crisis, al tiempo que comprometen procesos como la polinización, la regeneración y la protección contra alteraciones ambientales futuras

Guardar
El cambio de uso de
El cambio de uso de la tierra reduce la resiliencia ecológica al debilitar la redundancia funcional en los ecosistemas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un amplio estudio internacional evidenció que la transformación de los paisajes —a causa de la expansión agrícola, la urbanización y el desarrollo industrial— está reduciendo notablemente la capacidad de los ecosistemas para responder y recuperarse frente a perturbaciones ambientales.

Publicado en Nature y liderado por el equipo de la Universidad de Cambridge junto con el Imperial College London, el análisis abarcó datos de 3.696 especies de aves recolectados en 1.281 sitios distribuidos globalmente, desde bosques tropicales hasta zonas polares.

El concepto de redundancia funcional se refiere a la presencia de varias especies que desarrollan roles similares dentro de un mismo ecosistema. Esta superposición actúa como un seguro: si alguna desaparece, otras pueden suplir sus funciones, lo que ayuda a mantener la estabilidad y la recuperación del sistema natural.

Según la investigación, la redundancia funcional es clave para la resiliencia ecológica, ya que posibilita que los ecosistemas soporten la pérdida de especies sin una caída inmediata de los servicios que prestan.

La transformación de paisajes por
La transformación de paisajes por agricultura y urbanización disminuye la capacidad de los ecosistemas para enfrentar perturbaciones ambientales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo demuestra que, en condiciones naturales, funciones como la polinización, la dispersión de semillas y el control de plagas son ejercidas por varias especies distintas. Sin embargo, la intervención humana sobre los hábitats tiende a eliminar especies especializadas, mientras que favorece la permanencia de unas pocas generalistas resistentes a las perturbaciones.

Esta transición reduce la diversidad funcional y, sobre todo, la redundancia, dejando a los ecosistemas expuestos ante eventuales crisis ambientales. A través de simulaciones de extinción, el equipo de investigación analizó cómo las modificaciones del entorno influyen en la capacidad de las comunidades de aves para afrontar nuevas pérdidas de biodiversidad.

De acuerdo con la Universidad de Cambridge, los resultados muestran que, aunque en ciertos casos la riqueza y diversidad funcional parecen no modificarse notablemente tras el cambio de uso de la tierra, la disminución de la redundancia funcional implica que muchas funciones ecológicas carecen de respaldo suficiente.

Thomas Weeks, autor principal del Imperial College London, expuso: “Nuestros análisis desafían la idea de que los ecosistemas degradados siguen funcionando igual, al mostrar que los humanos eliminan toda la holgura del sistema, dejando a los ecosistemas vulnerables a cualquier crisis ambiental futura”.

La pérdida de especies especializadas
La pérdida de especies especializadas y la proliferación de aves generalistas afectan la diversidad funcional y los servicios ecosistémicos clave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio comprobó que, en paisajes intensamente modificados, como áreas agrícolas o urbanas, la redundancia funcional desciende significativamente, lo que provoca que la pérdida de funciones ecológicas se acelere si se producen extinciones adicionales.

El análisis pormenorizado reveló que los efectos negativos del cambio de uso de la tierra no se distribuyen de forma homogénea entre los diferentes hábitats y grupos de aves. El estudio observa que ciertos grupos, como las aves generalistas y granívoras, mantienen o incrementan su redundancia y diversidad funcional en ambientes transformados.

En contraste, los frugívoros e insectívoros —esenciales para la dispersión de semillas y el control de plagas— muestran descensos marcados en ambos indicadores. Esta especialización los hace particularmente vulnerables a las alteraciones del hábitat provocadas por la actividad humana.

La simplificación de las comunidades biológicas tiene impactos directos sobre los procesos ecológicos que sostienen la vida y los servicios ecosistémicos. Entre las consecuencias identificadas se encuentran la reducción de la regeneración forestal, el menor almacenamiento de carbono y la proliferación de plagas agrícolas.

El estudio global de la
El estudio global de la Universidad de Cambridge revela que la merma de redundancia funcional deja a los sistemas naturales más vulnerables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, la desaparición de especies especializadas y la homogeneización de las comunidades de aves restringen la capacidad de los ecosistemas para recuperarse y mantener servicios básicos, aun cuando el número total de especies permanezca estable.

La reducción de la redundancia funcional impacta directamente los servicios ecosistémicos clave. La Universidad de Cambridge advierte que, con menos especies que cumplan funciones semejantes, los sistemas naturales quedan sin respaldo ante nuevas perturbaciones, comprometiendo la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas y el almacenamiento de carbono.

El profesor David Edwards, coautor del estudio, subrayó: “Varias especies de aves desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas de los que dependemos; sin embargo, estamos dañando la calidad del hábitat y, por ende, la capacidad de las especies para cumplir sus funciones esenciales”.

El estudio introduce una perspectiva novedosa para evaluar la fragilidad ecológica, basada en la medición de la redundancia funcional y la vulnerabilidad de las comunidades de aves. Este marco contribuye a identificar los riesgos asociados a la pérdida de funciones ecológicas y a orientar las políticas de conservación hacia la restauración de la diversidad funcional, no solo la conservación del número de especies.

El informe recomienda priorizar la
El informe recomienda priorizar la conservación de hábitats seminaturales y restaurar vegetación secundaria para mantener la estabilidad ecológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Joseph Tobias, coautor del Imperial College London, enfatizó la urgencia de gestionar y preservar la diversidad funcional para garantizar servicios esenciales para la vida humana y la sostenibilidad económica. El equipo sugiere priorizar la conservación de hábitats seminaturales y la restauración de vegetación secundaria, capaces de mantener niveles de redundancia funcional comparables a los de ecosistemas primarios.

Este enfoque implica considerar la calidad ecológica de los hábitats y sus niveles de funcionalidad, más allá de las métricas convencionales de riqueza de especies. Además, el estudio advierte que el acelerado ritmo del cambio de uso de la tierra a escala global obliga a replantear las estrategias de conservación. No basta con evitar la extinción de especies; es imprescindible garantizar la diversidad de funciones ecológicas y el respaldo que ofrecen las comunidades biológicas.

La preservación de la redundancia funcional emerge como un elemento esencial para asegurar la estabilidad ecológica y la sostenibilidad de la vida y la economía futuras, ya que un sistema con respaldo funcional responde mejor ante crisis y mantiene su productividad y capacidad de recuperación frente a los desafíos ambientales.

Los autores concluyen que garantizar ecosistemas resilientes requiere políticas integrales y acciones de restauración ecológica que permitan mantener no solo la cantidad, sino también la variedad y la robustez de las funciones ecológicas. Una gestión activa de la estructura y la composición de las comunidades es fundamental para que los ecosistemas sigan proporcionando servicios básicos a la sociedad, como la producción de alimentos, la regulación del clima y la protección frente a eventos extremos.

Temas Relacionados

Redundancia funcionalCambio de uso de la tierraDiversidad funcionalEcosistemasAvesUniversidad de CambridgeImperial College LondonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un brote viral amenaza la supervivencia de los últimos guacamayos azules libres en Brasil

Se trata de una enfermedad incurable que afecta a todos los ejemplares silvestres de esta especie emblemática, protagonista de la recodada película de animación “Río”. Cómo esta situación afecta las expectativas de recuperación tras años de esfuerzos

Un brote viral amenaza la

Prueban que los residuos de tabaco impactan en los niños, aunque vivan en casas libres de humo

Investigadores de Estados Unidos detectaron biomarcadores de exposición a esa sustancia tóxica en menores de edad que habitan viviendas donde nadie fuma. Cómo comprobaron que los contaminantes se mantenían en prendas, muebles y juguetes

Prueban que los residuos de

La segunda selva tropical más grande del mundo ya emite más CO₂ del que absorbe, alerta un estudio

Científicos advierten que la pérdida de biomasa y el avance de la deforestación en la cuenca del Congo han transformado ese ecosistema en una fuente emisora de carbono

La segunda selva tropical más

Los drones revolucionan el estudio y la protección de elefantes africanos en Kenia

Investigadores logran datos inéditos sobre el comportamiento de manadas y mejoran la vigilancia en áreas remotas, al tiempo que reducen molestias y riesgos con vuelos controlados, cámaras térmicas y normas de conservación en reservas de África oriental

Los drones revolucionan el estudio

Del desierto africano al sofá: el sorprendente viaje de los gatos a lo largo de los siglos, según la ciencia

Un análisis internacional rastreó el linaje de los felinos domésticos desde el norte de África hasta las casas europeas. Qué se sabe ahora sobre su domesticación y su vínculo con los humanos, según el estudio que publicaron en revista Science

Del desierto africano al sofá:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yina Calderón se refirió al

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este viernes

Dua Lipa pasó tenso momento en Bogotá junto con su prometido: estaba en medio de varios fanáticos

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

Fuerza Aérea del Perú abrió proceso de admisión para formarse profesionalmente: es necesario haber completado la secundaria

INFOBAE AMÉRICA
Un brote viral amenaza la

Un brote viral amenaza la supervivencia de los últimos guacamayos azules libres en Brasil

Trump anuncia que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026

La emblemática Basílica de la Soledad en Oaxaca encuentra su luz en la sostenibilidad

Venezuela anuncia una fase de organización en comunidades para "la circunstancia que sea"

'Cholo' Simeone: "Me quedo con el entendimiento del equipo de 'a qué jugamos'"

ENTRETENIMIENTO

George Clooney admite que se

George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

Por qué Stranger Things se convirtió en un fenómeno mundial, según la psicología

James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, murió tras caer del techo de su casa

Rupert Grint asume su vínculo con Harry Potter: “No creo que alguna vez logre salir completamente de la sombra de Ron”