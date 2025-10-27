La población de ballenas francas del Atlántico Norte está aumentando lentamente

El aumento de la población de ballenas francas del Atlántico Norte ofrece una esperanza moderada para la especie (AP)

En los últimos años, los investigadores han observado avances discretos pero significativos en la población de ballenas francas del Atlántico Norte, una especie emblemática gravemente amenazada. Según datos recientes publicados por el Consorcio de Ballenas Francas del Atlántico Norte, la cifra total de estos mamíferos aumentó hasta 384 individuos. Este repunte se traduce en una señal de esperanza moderada para los científicos, quienes ven en este crecimiento el resultado de las acciones orientadas a la protección y el monitoreo continuo de la especie.

La celebración de un año sin mortalidad registrada y la incorporación de cuatro nuevas hembras reproductoras a la población revisten especial relevancia, ya que suponen una ampliación de las posibilidades de perpetuidad de la especie en el océano Atlántico Norte. Un elemento clave ha sido el seguimiento exhaustivo de los nacimientos: en el ciclo más reciente se contabilizaron 11 crías. Aunque el número se encuentra por debajo de las expectativas del consorcio, la aparición de tanto madres primerizas como repetidas ilustra un patrón reproductivo alentador. La suma de estas novedades ha generado entre los expertos una cautelosa esperanza sobre el futuro de la ballena franca en la región.

Sobre este aumento, Heather Pettis, presidenta del Consorcio de Ballenas Francas del Atlántico Norte, afirmó: “El ligero aumento en la estimación de la población, junto con la ausencia de mortalidad detectada y un menor número de lesiones detectadas que en los últimos años, nos deja con un optimismo cauteloso sobre el futuro de las ballenas francas del Atlántico Norte”. Y añadió: “Lo que hemos visto antes es que esta población puede cambiar de rumbo en un instante”.

Amenazas principales para la especie y medidas de protección implementadas

Las colisiones con embarcaciones y los enredos con aparejos de pesca siguen siendo las principales amenazas para la ballena franca

Las ballenas francas del Atlántico Norte enfrentan varios peligros graves que han presionado su supervivencia en décadas recientes. Entre los más determinantes se encuentran las colisiones con embarcaciones y los enredos con aparejos de pesca abandonados o activos. Estos accidentes representan las causas más frecuentes de heridas graves y mortalidad en la población, y afectan de manera directa la tasa reproductiva y la supervivencia de la especie.

Ante este panorama, se han adoptado importantes medidas de conservación en Estados Unidos y Canadá. El impacto positivo de estas estrategias se refleja en la reducción tanto de las muertes como de las lesiones, en comparación con periodos anteriores. El reporte del consorcio atribuye el repunte poblacional, al menos en parte, a estos esfuerzos de protección. Ejemplo de ello son las restricciones de velocidad para barcos en zonas de alta concentración de ballenas y la revisión de los sistemas de pesca para minimizar el riesgo de enredos. En el Golfo de San Lorenzo, en Canadá, donde se observan movimientos frecuentes de estos animales, la normativa y la vigilancia han demostrado ser eficaces para salvar vidas.

Philip Hamilton, científico senior del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del Acuario de Nueva Inglaterra, destacó la importancia de mantener y fortalecer estos esfuerzos: “Sabemos que un aumento modesto cada año, si podemos mantenerlo, provocará un crecimiento poblacional”. No obstante, matizó: “La cuestión es si podemos mantenerlo o no”.

Los expertos insisten en la necesidad de fortalecer aún más las regulaciones, pues cualquier relajación en las políticas de protección podría revertir los avances logrados en los últimos años.

Historia de la caza y protección legal de la ballena franca

Las ballenas francas del Atlántico Norte habitan estas aguas desde hace siglos y fueron presa fácil para los balleneros desde el siglo XVIII. Su gran tamaño, el hábito de nadar cerca de la costa y la flotabilidad tras ser cazadas las convirtieron en blanco prioritario de la pesca comercial. Esta explotación sin control provocó una disminución drástica de la población, hasta acercarla al borde de la extinción.

Durante casi doscientos años, la caza intensiva continuó, dejando a la especie en una situación crítica. Recién en 1982, la instauración de una prohibición internacional a la caza comercial de ballenas significó un cambio fundamental. A partir de allí, las leyes federales de Estados Unidos y Canadá han ofrecido un paraguas de protección legal a la ballena franca, reforzando la prohibición de su caza y fomentando la investigación para su conservación. Esta protección jurídica marcó el inicio de una lenta recuperación, pero las secuelas de la explotación histórica siguen afectando el crecimiento poblacional.

Datos recientes sobre reproducción y migración de la especie

Recientemente se documentaron 11 nacimientos (REUTERS)

En el periodo más reciente, se documentaron 11 nacimientos, con la particularidad de que participaron tanto nuevas madres como aquellas que ya han parido antes. Otro indicio positivo revelado por los investigadores es la reducción en el intervalo entre partos en algunas hembras, lo cual puede favorecer la recuperación a mediano plazo, de mantenerse la tendencia.

La ballena franca presenta una migración estacional característica: se traslada desde sus zonas de cría, ubicadas cerca de la costa de Florida, hacia aguas más frías en el noreste estadounidense y Canadá, en busca de alimento. Este desplazamiento las expone a numerosos riesgos, principalmente durante su tránsito por rutas marítimas congestionadas, donde el peligro de colisión o captura accidental sigue vigente.

El seguimiento satelital y las observaciones periódicas han permitido a los científicos afinar las estrategias de protección adaptadas a los patrones migratorios de estas ballenas, maximizando así la eficacia de las zonas y periodos de restricción para embarcaciones y actividades pesqueras.

Perspectivas y retos para la recuperación de la población

A pesar de los tímidos avances, el futuro de la ballena franca del Atlántico Norte continúa siendo incierto. Los expertos advierten que la recuperación, aunque sistemática y alentadora, puede revertirse con facilidad si se relajan las medidas de manejo y vigilancia. El potencial de crecimiento poblacional existe, pero depende de la permanencia y reforzamiento de las políticas de protección.

La persistencia de amenazas como la actividad pesquera intensiva y el aumento del tráfico marítimo obliga a mantener la atención sobre las estrategias de manejo, así como a invertir en tecnología y legislación que reduzca los riesgos humanos para la especie. Philip Hamilton remarca: “Sabemos que un aumento modesto cada año, si podemos mantenerlo, provocará un crecimiento poblacional”, pero advierte: “La cuestión es si podemos mantenerlo o no”.

Estos datos confirman que, aunque el camino hacia la recuperación es largo, la cooperación internacional y la constancia en las políticas de protección son esenciales para asegurar el porvenir de la ballena franca del Atlántico Norte.