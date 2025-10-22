Medio Ambiente

Revelan un proceso biológico oculto bajo el hielo del Ártico que podría cambiar el futuro del océano

Un equipo internacional identificó por primera vez la actividad de bacterias responsables de transformar el nitrógeno en formas aprovechables para las algas en regiones centrales del Polo Norte

Guardar
Científicos descubren un proceso biológico
Científicos descubren un proceso biológico clave bajo el hielo del Ártico que podría transformar la vida marina./Rebecca Duncan

Científicos encontraron un proceso biológico inesperado bajo el hielo del Ártico que puede cambiar la visión sobre el futuro de la vida marina en esa región.

El equipo estuvo liderado por investigadores de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y demostró que la fijación de nitrógeno ocurre incluso en las zonas centrales del Océano Ártico, bajo el hielo marino.

Este hallazgo fue publicado en la revista Journal Communications Earth & Environment. El proceso detectado podría aumentar la cantidad de algas e impulsar toda la trama alimentaria marina en un entorno donde el nitrógeno suele escasear.

El hallazgo revela que la
El hallazgo revela que la fijación de nitrógeno ocurre incluso en las zonas centrales del Océano Ártico. Impulsa la producción de algas. (Lisa W. von Friesen)

Sin embargo, la autora principal del estudio, Lisa von Friesen, explicó: “Hasta ahora, se creía que la fijación de nitrógeno no podía ocurrir bajo el hielo marino porque se asumía que las condiciones de vida para los organismos que la realizan eran demasiado pobres. Nos equivocamos”.

El proceso de fijación de nitrógeno consiste en que ciertas bacterias convierten el nitrógeno gaseoso (N2) disuelto en el agua en amonio, una forma que las algas pueden aprovechar para crecer.

A diferencia de otros océanos, donde las cianobacterias suelen encargarse de esta tarea, en el Ártico son bacterias no cianobacterias las que realizan la conversión.

Los científicos midieron las tasas más altas de fijación de nitrógeno en el borde del hielo, donde el deshielo es más activo. Aunque las bacterias pueden trabajar bajo el hielo, su actividad aumenta en las zonas donde el hielo se derrite.

La fijación de nitrógeno y su impacto

El estudio, liderado por la
El estudio, liderado por la Universidad de Copenhague, desafía la creencia de que la fijación de nitrógeno era imposible bajo el hielo marino/Archivo Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos/Handout via REUTERS

El aumento de nitrógeno disponible podría tener un efecto directo en la producción de algas, que son la base de la cadena alimentaria marina.

Para Von Friesen, la cantidad de nitrógeno disponible en el Océano Ártico probablemente se subestimó, tanto hoy como en proyecciones futuras.

Esto podría significar que el potencial de producción de algas también se ha subestimado a medida que el cambio climático reduce la cobertura de hielo marino.

Las algas alimentan a pequeños animales como los crustáceos planctónicos, que a su vez sirven de alimento a peces pequeños.

Por eso, un aumento en la producción de algas puede repercutir en toda la cadena alimentaria del Ártico.

Bacterias no cianobacterias son responsables
Bacterias no cianobacterias son responsables de la fijación de nitrógeno en el Ártico, a diferencia de otros océanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo estudio sugiere que, a medida que el hielo marino retrocede por el cambio climático, la fijación de nitrógeno y la producción de algas podrían incrementarse y beneficiar a diversas especies marinas.

En el Ártico, la fijación de nitrógeno es realizada por bacterias no cianobacterias, que se alimentan de materia orgánica disuelta liberada por las algas. A cambio, estas bacterias liberan nitrógeno fijado, que ayuda a las algas a crecer.

Los investigadores tomaron datos durante dos expediciones científicas con los barcos IB Oden y RV Polarstern. Las mediciones se realizaron en 13 puntos del Océano Ártico central, en el mar al noreste de Groenlandia y al norte de Svalbard.

Consecuencias para el CO2 y el futuro del Ártico

Las tasas más altas de
Las tasas más altas de fijación de nitrógeno se registraron en los bordes del hielo, donde el deshielo es más activo./Archivo

El descubrimiento también tiene consecuencias para la absorción de dióxido de carbono (CO2) en el océano. Las algas, además de ser el primer eslabón de la red alimentaria, funcionan como “aspiradoras” de CO2.

Al crecer, absorben este gas de la atmósfera y, cuando mueren, parte de su biomasa se hunde en el fondo marino, atrapando el carbono.

Lasse Riemann, profesor y autor senior del estudio, explicó a través de un comunicado: “Para el clima y el ambiente, probablemente sea una buena noticia. Si la producción de algas aumenta, el Océano Ártico absorberá más CO2 porque más CO2 quedará atrapado en la biomasa de las algas. Pero los sistemas biológicos son muy complejos, por lo que es difícil hacer predicciones firmes”.

Aunque el aumento de las algas podría mejorar la capacidad del océano para absorber CO2, los investigadores advierten que otros factores pueden influir en el resultado final.

El aumento de nitrógeno disponible
El aumento de nitrógeno disponible podría incrementar la producción de algas y beneficiar a toda la cadena alimentaria marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, consideran fundamental incluir la fijación de nitrógeno en los modelos que predicen el futuro del Ártico.

El equipo de investigación incluyó expertos de la Universidad de Copenhague, la Universidad de Linneo, el Instituto Alfred Wegener, la Universidad Aix Marseille, el Centro Nacional de Oceanografía, el Instituto Max Planck de Química, la Universidad de Estocolmo y la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas.

A pesar de los avances, los científicos subrayan que aún no se sabe si el efecto neto de este proceso descubierto será positivo para el clima.

Lo que sí queda claro es que la fijación de nitrógeno debe considerarse en las proyecciones sobre el futuro del Océano Ártico a medida que el hielo marino continúa disminuyendo.

Temas Relacionados

Fijación de nitrógenoOcéano ÁrticoVida marinaCambio climáticoUniversidad de CopenhagueAlgas marinasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desacelerar el calentamiento global podría salvar más de 200 mil vidas para el año 2030

Científicos de Europa proyectaron el impacto de nuevas estrategias ambientales y publicaron los resultados en la revista Science Advances. Por qué muestran que la acción inmediata puede marcar la diferencia en la salud global

Desacelerar el calentamiento global podría

Advierten que el aumento de la temperatura intensifica los fenómenos meteorológicos extremos en el Ártico

Un estudio internacional publicado en Nature identificó un cambio abrupto en el balance climático de la región

Advierten que el aumento de

Un resplandor verde en murciélagos de América del Norte sorprende a la ciencia y abre incógnitas sobre la vida nocturna

Investigadores de la Universidad de Georgia detectaron fotoluminiscencia homogénea en alas y extremidades de varias especies. El hallazgo plantea nuevas líneas de investigación en ecología y la evolución de estos mamíferos

Un resplandor verde en murciélagos

Cómo los animales interpretan una ilusión óptica: diferencias entre especies reveladas por la ciencia

Científicos de Austria analizaron la respuesta de peces y aves ante un modelo que se utiliza en los humanos. La palabra de los autores a Infobae

Cómo los animales interpretan una

Por qué el declive de un abejorro revela riesgos ocultos para las especies nativas

Científicos de universidades de los Estados Unidos analizaron ejemplares del abejorro de Franklin que estaban en museos. Qué claves aportaron sobre las amenazas que enfrentan los polinizadores menos conocidos

Por qué el declive de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El estado de los embalses

El estado de los embalses de España miércoles 22 de octubre

Gobierno estudia liberar $100.000 millones para aliviar tasas de créditos del Icetex

Así fue el recorrido del apoderado de la jubilada que murió tras ser abandonada en la ruta: los videos que lo incriminan

Qué se celebra el 22 de octubre en el Perú: el día que une al país entre historia, cultura y conciencia social

Captan agresión de paciente a doctora en hospital del IMSS en Cabo San Lucas y el video se vuelve viral

INFOBAE AMÉRICA
Seis detenidos en Dublín tras

Seis detenidos en Dublín tras una protesta violenta frente a un hotel de solicitantes de asilo por una denuncia de abuso sexual

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas el martes

Una oleada de ataques rusos deja al menos dos muertos en Kiev

El expresidente Uribe, agradecido tras su absolución, apoya a su abogado condenado a prisión en la misma trama

El antecedente de la rebeldía de Colapinto: el recuerdo del polémico triunfo de Lole Reutemann en Brasil en 1981

ENTRETENIMIENTO

Una petición que busca reemplazar

Una petición que busca reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl con George Strait

El papel de “Friends” para el que Mariska Hargitay audicionó, pero fue rechazada

La Tigresa del Oriente regresa con un homenaje a Michael Jackson

“Baywatch”: así luce Donna D’errico a los 57 años

Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, sorprendió con su voz en su debut en el escenario