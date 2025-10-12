Medio Ambiente

Por qué los glaciares podrían empezar a derretirse más rápido en la próxima década, según científicos

Un estudio internacional advierte que un mecanismo de defensa natural está llegando a su límite. Además, la investigación prevé que, en pocos años, sus temperaturas comenzarán a aumentar con mayor velocidad

Guardar
El fenómeno que posibilita la
El fenómeno que posibilita la expulsión de vientos fríos desde las laderas de los glaciares en lugares como el Himalaya y los Alpes enfrenta una fase crítica y dejará de ser eficaz ante las nuevas tendencias de calentamiento global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de autoenfriamiento de los glaciares, que hasta ahora ha servido como una especie de mecanismo natural de defensa frente al calentamiento global, se encuentra en una fase crítica y próxima a su límite, según un estudio internacional liderado por el grupo de Francesca Pellicciotti en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA).

Los resultados, publicados en Nature Climate Change, advierten que la capacidad de los glaciares para enfriar el aire circundante alcanzará su punto máximo en la próxima década, tras lo cual se acelerará el aumento de sus temperaturas superficiales y, en consecuencia, su derretimiento.

Cómo se realizó el estudio

Durante el verano de 2022, Thomas Shaw, investigador postdoctoral del grupo de Pellicciotti, se encontraba en el glaciar de Corbassière, en los Alpes suizos, a 2.600 metros de altitud, en una jornada soleada con 17 ℃. Allí, mientras recopilaba datos sobre el estado del hielo, se hacía evidente una paradoja: aunque la temperatura ambiente global ha ido en aumento, las temperaturas cercanas a la superficie de los glaciares muestran un rezago.

Este fenómeno, que se observa incluso en los grandes glaciares del Himalaya, se traduce en la expulsión de vientos fríos por sus laderas, un intento de preservar sus ecosistemas. Sin embargo, este efecto no implica estabilidad a largo plazo.

Analizar la relación entre la
Analizar la relación entre la temperatura cercana a la superficie del glaciar y la temperatura ambiente sobre el hielo permitió medir el fenómeno de desacoplamiento, que es clave para entender el retraso relativo en el calentamiento de estos cuerpos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio dirigido por Shaw demuestra que la reacción de los glaciares al calentamiento global, consistente en enfriar su propio microclima y los entornos valle abajo, está próxima a su límite. “Cuanto más se caliente el clima, más provocará que los glaciares enfríen su propio microclima y los entornos locales valle abajo”, afirmó Shaw.

No obstante, advirtió que este efecto “no durará mucho, y se producirá un cambio de tendencia antes de mediados de siglo”. A partir de ese momento, el derretimiento y la fragmentación de los glaciares, impulsados por el cambio climático de origen humano, se intensificarán y sus temperaturas superficiales aumentarán con mayor rapidez, acelerando su desaparición.

El análisis de los efectos climáticos locales en regiones remotas y la cartografía de su evolución global han representado un desafío considerable, principalmente por la escasez de datos in situ. Esta limitación afecta la precisión de los modelos computacionales que simulan la evolución climática. Pellicciotti y su equipo se sorprendieron al analizar los datos de una estación climática situada a 5.000 metros en las laderas del Monte Everest.

Tras un examen detallado, comprendieron que los glaciares responden al calentamiento estival intensificando el intercambio de temperatura en la superficie. En el caso de los glaciares del Himalaya, su gran tamaño permite enfriar grandes masas de aire en contacto directo con el hielo. Estas masas de aire frío, más densas, descienden por las laderas debido a la gravedad, generando los llamados vientos catabáticos. Este comportamiento se repite en otros grandes glaciares del planeta.

Los datos mostraron que la
Los datos mostraron que la temperatura superficial de los glaciares aumenta 0,83 ℃ por cada grado de incremento en la temperatura ambiente, un comportamiento que pone en evidencia la singularidad y vulnerabilidad de estos sistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para superar la escasez de datos, Shaw desarrolló un modelo global robusto que permite estimar cuánto tiempo los glaciares podrán seguir absorbiendo el impacto climático. “Recopilamos datos de proyectos pasados y recientes de nuestro grupo de investigación, los combinamos con todos los datos publicados y contactamos a otros investigadores para solicitarles que compartieran con nosotros sus datos inéditos”, explicó Shaw.

Con este conjunto de datos sin precedentes, el equipo reevaluó los procesos físicos, identificó patrones generalizables y desarrolló un marco estadístico capaz de proyectar la evolución del enfriamiento glaciar a escala global.

El trabajo incluyó el análisis de datos horarios procedentes de 350 estaciones meteorológicas instaladas en 62 glaciares de todo el mundo, abarcando 169 campañas de medición durante los veranos. El equipo examinó la relación entre la temperatura cercana a la superficie del glaciar y la temperatura ambiente fuera del hielo, justo encima de cada estación, tanto en el espacio como en el tiempo.

Llamamos a la diferencia de temperatura ‘desacoplamiento’, porque parece contradecir el aumento de la temperatura ambiente”, señaló Shaw. El estudio demostró que, en promedio, la temperatura superficial de los glaciares de montaña aumenta 0,83 ℃ por cada grado de incremento en la temperatura ambiente, un dato que refuerza la singularidad de este fenómeno.

El modelo estadístico creado con
El modelo estadístico creado con la recopilación de datos inéditos, publicados y compartidos por la comunidad científica, permitió identificar patrones generales sobre la evolución del enfriamiento glaciar a escala global (Europa Press)

El equipo también analizó factores que pueden limitar el efecto de desacoplamiento, como la presencia de un manto de detritos en la base del glaciar, y ajustó su modelo en consecuencia. Las proyecciones indican que el efecto de enfriamiento alcanzará su máximo entre las décadas de 2020 y 2040, antes de que la pérdida sostenida de masa glaciar provoque un retroceso a gran escala y revierta la tendencia. “Para entonces, los glaciares desgastados y considerablemente degradados se ‘reacoplarán’ a la atmósfera en constante calentamiento, sellando su destino”, advirtió Shaw.

Las implicaciones de estos hallazgos son directas para la gestión de recursos hídricos y la planificación de políticas ambientales. “Saber que el autoenfriamiento de los glaciares continuará un poco más podría darnos tiempo adicional para optimizar nuestros planes de gestión del agua durante las próximas décadas”, sostuvo Shaw. Sin embargo, el equipo reconoce que la pérdida de los glaciares de montaña es inevitable y que los esfuerzos deben centrarse en limitar el calentamiento global, en lugar de recurrir a estrategias de geoingeniería como la siembra de nubes o el recubrimiento de glaciares, consideradas ineficaces.

Estas estrategias son como poner una curita costosa en una herida de bala. Las próximas décadas son un momento para la reflexión, la gestión eficaz del agua y la acción para cambiar la conciencia pública sobre el cambio climático causado por el hombre”, subrayó el equipo.

Finalmente, los investigadores insisten en la urgencia de políticas climáticas globales coordinadas para reducir drásticamente las emisiones y proteger la vida humana de los efectos imprevisibles del calentamiento global. “Cada grado cuenta”, concluyó Shaw, reiterando un mensaje que la comunidad científica ha enfatizado durante décadas.

Temas Relacionados

Autoenfriamiento de glaciares Cambio climático Francesca Pellicciotti Thomas Shaw Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria Nature Climate Change Alpes suizos Monte Everest Glaciares Vientos catabáticosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Científicos de Argentina y Uruguay identificaron las principales zonas en las que coinciden los hábitats de las especies más importantes en la región. En qué consiste la campaña satelital que harán cerca de San Clemente del Tuyú

Grandes tiburones en el Atlántico

El poder nutritivo y medicinal del algarrobo, el árbol emblemático de América que ofrece alimento, sombra y ayuda a la salud

Presente desde México hasta Brasil, esta especie milenaria aporta vitaminas, minerales y compuestos naturales con propiedades antioxidantes, mientras su madera y resina son aprovechadas en la carpintería, la medicina tradicional y la conservación de los bosques tropicales

El poder nutritivo y medicinal

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

Un estudio de investigadores de Australia, Alemania y Vietnam integró procesos evolutivos rápidos y lentos. Cómo las variaciones hereditarias pueden explicar la aparición de especies nativas de América

Descubren cómo pequeños cambios genéticos

El plástico, de salvador ambiental a grave problema mundial de contaminación

Tras más de un siglo de desarrollo, su producción global se multiplica y genera serias alertas por sus efectos en la salud, el medio ambiente y la distribución de responsabilidades económicas, informa Popular Science

El plástico, de salvador ambiental

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Investigadores de los Estados Unidos y Colombia registraron que, a diferencia de lo que pasa en América del Norte, las aves se desplazan en Sudamérica a un ritmo constante y sin depender de las tormentas

Día Mundial de las Aves
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum promete apoyo para cada

Sheinbaum promete apoyo para cada hogar afectado por las inundaciones en Veracruz

Aumenta la inseguridad en zonas de parqueo pago en Bogotá: conductores presentarán acción popular contra operadores

Combates en Sonsón, Antioquia, dejaron heridos a un menor de edad y a un hombre de 25 años

Así luce la terminal Observatorio que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca y la Línea 1 del Metro CDMX

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

INFOBAE AMÉRICA
Violentos choques entre manifestantes y

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

Irán no irá a la cumbre en Egipto sobre Gaza con quien "ha atacado", "amenaza y sanciona" a Teherán

Mueren 15 personas, entre ellas once niños, en un accidente en el lago Volta, en Ghana

Trump afirma que "la guerra ha terminado" entre Israel y Hamás

Principales titulares de los periódicos para el lunes 13 de octubre

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años

Quién es Lee Areum, la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude

Revelan detalles de las últimas semanas de Diane Keaton antes de su muerte: “Estaba muy delgada”

La estrella de Broadway, Joshua Henry compartió sus claves para tener una voz destacada con ejercicios pliométricos

Josh Brolin reflexionó sobre cómo la vulnerabilidad potencia su carrera actoral: “Siento mucho miedo. Y eso me gusta”