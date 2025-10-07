Bill Gates afirma que la innovación ya redujo en un 40% las emisiones previstas para 2040

Bill Gates destaca que el cambio acelerado en las tendencias globales de carbono evidencia el impacto concreto que tiene la inversión en energías limpias sobre el futuro climático del planeta (REUTERS/Caitlin Ochs)

La previsión global de emisiones de carbono para 2040 disminuyó un 40% en los últimos 10 años, según Bill Gates, quien atribuye este cambio a la innovación tecnológica y a la inversión sostenida en energías limpias.

En declaraciones recogidas por MIT Technology Review, el fundador de Breakthrough Energy señala que, aunque este avance aún no garantiza el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de 2015, marca un giro relevante en la lucha contra el cambio climático.

Gates advierte que la humanidad todavía carece de todas las herramientas tecnológicas necesarias para alcanzar la meta de emisiones netas cero. Muchas de las soluciones existentes continúan siendo demasiado costosas.

No obstante, resalta que los avances en energías renovables, vehículos eléctricos y almacenamiento de energía redujeron de manera considerable las proyecciones de emisiones para 2040. “La capacidad humana para innovar nos permite disminuir sustancialmente las emisiones, incluso si nada más cambia”, afirmó Gates en MIT Technology Review.

Nuevas proyecciones destacan una caída inédita en las emisiones estimadas, impulsando el debate sobre la viabilidad de alcanzar la neutralidad en menos tiempo del esperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación tecnológica y la “prima verde”

El análisis de Gates indica que la innovación tecnológica fue el motor central detrás de este descenso en las previsiones. Durante la última década, un ecosistema global formado por miles de innovadores, inversores y líderes industriales promovió el desarrollo de soluciones en sectores clave como la generación eléctrica, el transporte y el almacenamiento energético.

Empresas respaldadas por Breakthrough Energy, como Fervo Energy y Redwood Materials, se consolidaron como referentes del sector, ilustrando el impacto de la inversión privada en la aceleración de tecnologías limpias.

Sin embargo, el progreso fue dispar entre sectores. La generación eléctrica muestra avances notorios, mientras que áreas como la agricultura y la manufactura evidencian mejoras mucho más limitadas. Para medir el desarrollo relativo entre sectores, Gates introduce el concepto de “prima verde” o sobrecoste de las tecnologías limpias, que se define como la diferencia de precio entre una alternativa limpia y la opción convencional generadora de emisiones.

Como ejemplo, el combustible sostenible para aviación cuesta actualmente más del doble que el tradicional, con una prima verde superior al 100%. En contraste, la energía solar y eólica crecieron con rapidez porque ya resultan, en muchos casos, más baratas que las fuentes convencionales, es decir, existe una prima verde negativa.

Para Gates, la prima verde es el mejor indicador de dónde la innovación puede tener mayor impacto. “El ‘Green Premium’ es la mejor forma de identificar áreas de gran impacto”, señaló en MIT Technology Review. Allí donde la prima es alta, como en los combustibles para aviación, se requiere intervención decidida de innovadores e inversores. Cuando la prima es baja o negativa, el reto consiste en eliminar las barreras que frenan la adopción global de estas tecnologías.

El desarrollo de combustibles sostenibles para aviación enfrenta el reto de reducir costes, una barrera clave para la descarbonización total del sector aéreo (REUTERS/Rula Rouhana)

El futuro de la transición energética y el papel de los jóvenes

El fundador de Breakthrough Energy insta a las empresas del sector de tecnologías de cero emisiones a enfocar sus esfuerzos en reducir y eliminar la prima verde. Recomienda que si una tecnología puede evitar al menos el 1% de las emisiones globales anuales —equivalente a 0,5 gigatoneladas—, está en la dirección correcta.

Además, pide que los responsables de políticas públicas adopten un enfoque sectorial basado en la prima verde y protejan los fondos públicos dirigidos a la innovación en tecnologías limpias. Según Gates, el avance tecnológico es un bien público que transformará la economía, generará empleos y proporcionará ventajas competitivas a los países que encabecen el desarrollo de estas soluciones.

El papel de los jóvenes científicos y emprendedores es fundamental en este proceso. Gates motiva a las nuevas generaciones para que orienten sus carreras hacia la tecnología limpia, subrayando que quienes se sumen a este sector ahora podrán tener un impacto significativo en el bienestar humano. También recomienda a los inversores destinar recursos a empresas capaces de reducir considerablemente la prima verde, definiendo esta área como la mayor industria de crecimiento del siglo XXI.

La próxima generación de profesionales será decisiva para impulsar tecnologías limpias que redefinan el crecimiento económico y la equidad energética global (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cara al futuro, Gates prevé que la transformación de la economía física mundial se logrará únicamente con el respaldo a empresas con ideas disruptivas capaces de superar a los combustibles fósiles tanto en coste como en funcionalidad.

Si bien reconoce que la transición energética exigirá inversores pacientes y dispuestos a asumir riesgos, insiste en que el éxito depende de que los innovadores consigan crear compañías rentables y escalables.

En palabras recogidas por MIT Technology Review, Gates concluye que si se mantiene el ritmo actual de innovación y despliegue de tecnologías limpias, la próxima década podría caracterizarse por una rápida caída de las emisiones y una mejora tangible en la calidad de vida, especialmente en los países con menores ingresos. El avance tecnológico, asegura, permitirá que más personas accedan a energía asequible y fiable, además de contribuir a una economía global más justa y resiliente.