El Ganges, río sagrado para los hindúes, sufre la peor sequía en 1.300 años

La actividad humana y el debilitamiento del monzón agravan la crisis hídrica del Ganges - (The New York Times)

El río Ganges, vital para cerca de 600 millones de personas en India y países vecinos, y sagrado para los hindúes, enfrenta su periodo de sequía histórica más grave en al menos 1.300 años.

Investigadores del Indian Institute of Technology Gandhinagar y la Universidad de Arizona documentaron una reducción del caudal sin precedentes. Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la principal causa es la actividad humana y el debilitamiento del monzón de verano.

La serie histórica del caudal del Ganges, desde el año 700 hasta 2012, evidencia la magnitud y excepcionalidad de la sequía actual. Los científicos combinaron datos de anillos de árboles del Monsoon Asia Drought Atlas (MADA) con registros hidrológicos modernos y modelos computacionales avanzados, permitiendo trazar la evolución del flujo del río.

Esta metodología validó los resultados frente a registros históricos de sequías y hambrunas. El análisis muestra que la sequía entre 1991 y 2020 resultó un 76% más severa que la peor registrada en el siglo XVI, superando la variabilidad climática natural de los últimos mil años. La frecuencia y duración de estos episodios también se incrementaron de manera notable en las décadas recientes.

El Ganges enfrenta la peor sequía en 1.300 años, según un estudio científico - (AP Foto//Ashwini Bhatia)

Causas de la sequía histórica en el río Ganges

Las fuentes coinciden en identificar la influencia humana como factor determinante en la crisis actual. El debilitamiento del monzón de verano, esencial para el ciclo hidrológico del sur de Asia, se vincula con el calentamiento del océano Índico y la contaminación atmosférica por aerosoles antropogénicos, tales como los emitidos por fábricas, vehículos y centrales eléctricas.

Los aerosoles pueden disminuir la cantidad de lluvias al afectar la formación de nubes. Además, el análisis de modelos climáticos revela que la mayoría de los modelos globales no reproducen la magnitud de esta sequía, lo que indica que los impactos regionales de la actividad humana quedan subestimados.

Impacto social y ambiental del cambio climático

El Ganges abastece de agua potable, riego agrícola, uso industrial y sustento para la biodiversidad a una de las regiones más pobladas del mundo. La disminución del caudal pone en riesgo la seguridad hídrica, la producción de alimentos y la salud de los ecosistemas fluviales.

La validación de los modelos hidrológicos, como el Variable Infiltration Capacity (VIC), frente a observaciones y otros modelos independientes, refuerza la solidez de los hallazgos sobre la reducción del flujo y la persistencia de la sequía.

El caudal del Ganges disminuye un 76% más que en la peor sequía del siglo XVI - (Europa Press)

Limitaciones de los modelos climáticos y gestión del agua

Las carencias de los modelos climáticos actuales. La mayoría de las simulaciones globales no anticiparon ni la gravedad ni la frecuencia de la sequía reciente, lo que evidencia la necesidad de mejorar la representación de los factores regionales y antropogénicos en estos modelos.

Los autores subrayan que “rl reciente secado está muy por fuera del rango de variabilidad climática del último milenio, y la mayoría de los modelos climáticos globales no logran capturarlo”.

Ante este escenario, los investigadores señalan dos acciones prioritarias. Primero, proponen desarrollar modelos climáticos más precisos que incluyan los efectos regionales de la actividad humana sobre el monzón y el ciclo hídrico.

La sequía amenaza la seguridad hídrica y la producción agrícola en el sur de Asia - (REUTERS/Rupak De Chowdhuri)

Segundo, instan a adoptar estrategias de gestión adaptativa del agua para mitigar los riesgos de escasez y garantizar el abastecimiento para la población, la agricultura, la industria y la vida silvestre. Los especialistas subrayaron urgencia de políticas de gestión hídrica flexibles y fundamentadas en la evidencia científica.

La situación del Ganges evidencia la importancia de comprender a fondo las interacciones entre la variabilidad climática de gran escala y las presiones humanas, en particular respecto al régimen del monzón de verano. Un análisis profundo de estos factores permitirá anticipar y administrar los desafíos que plantea el cambio climático en los grandes sistemas fluviales de Asia.