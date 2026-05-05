Medio Ambiente

De 75.000 toneladas de nitrógeno a 360.000 de carbono: el impacto de las granjas de salmón en los fiordos de Noruega

Un estudio identificó que dos tercios de la caída de oxígeno en el Sognefjord se deben al exceso de nutrientes, en gran parte originados en la actividad acuícola

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Ilustración de un fiordo noruego con jaulas de acuicultura. Peces en las jaulas; residuos marrones, verdes y grises fluyen al fondo, con burbujas y manchas oscuras
Las granjas de salmón en Noruega liberan cada año residuos equivalentes a las aguas residuales de un país como Australia, alertando sobre su enorme impacto ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las granjas de salmón en Noruega vierten en los fiordos —entradas de mar estrechas y profundas enclavadas entre montañas— niveles de residuos equivalentes a las aguas residuales sin tratar de un país como Australia, lo que genera preocupación sobre el futuro de los ecosistemas acuáticos costeros y agrava la disminución de oxígeno en esas aguas, informó The Guardian. La investigación, publicada por el organismo noruego de investigación ambiental Sunstone Institute, sostiene que el fenómeno representa un desafío ambiental para los ecosistemas noruegos, agravado por el calentamiento global y la presión industrial.

Solo en 2025, la acuicultura noruega liberó 75.000 toneladas de nitrógeno, 13.000 toneladas de fósforo y 360.000 toneladas de carbono orgánico en aguas costeras, de acuerdo con la investigación. Esas cifras equivalen, respectivamente, al contenido de esos nutrientes en las aguas residuales no tratadas de 17,2 millones de personas para nitrógeno, 20 millones para fósforo y 30 millones para carbono, detalló Alexandra Pires Duro, científica de datos y autora del estudio.

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La totalidad de los excrementos, restos de alimento y orina de los peces cultivados se vierte directamente en las aguas, según los datos del instituto y de las dependencias noruegas encargadas del sector pesquero y veterinario. Pires Duro subrayó: “Noruega es un país pequeño, de solo 5,5 millones de habitantes, pero la contaminación producida por la acuicultura triplica o quintuplica esa cifra según el nutriente".

Infografía horizontal sobre la contaminación de granjas de salmón en fiordos noruegos, mostrando pens de cultivo emitiendo desechos y datos sobre nutrientes, aguas residuales y descenso de oxígeno.
Esta infografía detalla cómo las granjas de salmón en Noruega vierten en los fiordos niveles de residuos equivalentes a aguas residuales sin tratar de millones de personas, generando preocupación por la disminución de oxígeno en los ecosistemas costeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exceso de nutrientes y caída del oxígeno en los fiordos

El consumo de pienso en granjas de peces aumentó un 14,6% en seis años, un alza que acompaña la expansión del sector y eleva los residuos a escala nacional. La acumulación de nutrientes es especialmente elevada en los meses de verano, cuando los ecosistemas presentan menor capacidad de absorción, lo que agrava el riesgo de eutrofización y mortandad de algas, cuya descomposición reduce los niveles de oxígeno. Los fiordos, al ser cuerpos de agua semicerrados, retienen esos residuos en mayor proporción y perpetúan el descenso en los niveles de oxígeno, ya afectado por el calentamiento global.

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La relación entre el aumento de nutrientes y la caída del oxígeno fue documentada en Sognefjord, el fiordo más extenso de Noruega, donde un estudio publicado en el Norwegian Research Information Repository, el repositorio nacional noruego de investigación científica, identificó que cerca de dos tercios de la disminución del oxígeno se debió al ingreso excesivo de nutrientes —no exclusivamente de granjas acuícolas—, mientras que el tercio restante se atribuyó al calentamiento de las aguas. Hallazgos similares se registraron en Hardangerfjord, el segundo fiordo más largo del país, según informó la gobernación de Vestland, autoridad regional noruega.

En marzo, las autoridades noruegas rechazaron nueve solicitudes para nuevas granjas en Hardangerfjord por el potencial incremento de residuos. Tom Pedersen, asesor ambiental de la región y revisor experto del informe, señaló: “La principal preocupación que hemos tenido en los últimos años es que las algas y el plancton, al morir, caen al fondo y se descomponen, un proceso que consume oxígeno. El resultado final es que el nivel de oxígeno baja y ha bajado".

La eutrofización y la mortandad de algas en los fiordos noruegos se intensifican en verano, cuando su capacidad de absorción disminuye REUTERS/ Jose Cabezas
La eutrofización y la mortandad de algas en los fiordos noruegos se intensifican en verano, cuando su capacidad de absorción disminuye REUTERS/ Jose Cabezas

Ministerio y federación acuícola frente a los hallazgos del informe

El Ministerio de Pesca de Noruega remitió la consulta a la dirección de pesca, que declinó responder sobre los hallazgos. Krister Hoaas, responsable de asuntos públicos en la Federación Noruega de Productos del Mar, entidad principal del sector, defendió que el volumen de emisiones se corresponde con la relevancia alimentaria y la autosuficiencia que la producción ofrece al país. Hoaas expresó que "la industria trabaja constantemente para reducir al máximo su huella ambiental".

El responsable de asuntos públicos también distinguió entre el estado actual de las operaciones y el posible impacto de futuros crecimientos: “El Instituto de Investigaciones Marinas es claro en que un aumento significativo en sistemas específicos de fiordos sí podría incrementar el riesgo de eutrofización localmente, pero la producción actual está bien dentro de la capacidad de carga de la naturaleza. Esto justifica una gestión estricta, específica por sitio, pero no demuestra que la actividad actual esté destruyendo los fiordos".

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