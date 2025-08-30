Medio Ambiente

Día Internacional del Puma: conservación, protección y desafíos en Argentina

El felino sudamericano enfrenta amenazas vinculadas a la expansión ganadera y la pérdida de hábitat. Organizaciones aplican soluciones tecnologías de manejo para lograr interacción equilibrada entre la actividad rural y la fauna silvestre

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
El puma ocupa un rol
El puma ocupa un rol central en el equilibrio de los ecosistemas americanos (Imagen ilustrativa Infobae)

El 30 de agosto se celebra el Día Internacional del Puma en todo el continente americano. Este animal, conocido como Puma concolor, león de montaña o león americano, tiene presencia desde Alaska hasta el sur de Argentina y Chile. Con capacidad de adaptación a diversos ambientes, recorre praderas, desiertos, bosques y montañas, logrando más extensión territorial que cualquier otro mamífero silvestre terrestre en América.

El puma actúa como depredador tope, es decir, ocupa el último eslabón de la cadena alimentaria en numerosos ecosistemas. De acuerdo con un informe de la organización WCS Argentina, el felino regula las poblaciones de presas como el guanaco en Sudamérica, y sus restos alimentan al cóndor andino y otras aves carroñeras.

Según la Sociedad Argentina de Medicina Veterinaria, el registro fósil sugiere que el puma evolucionó hace unos seis millones de años en Norteamérica, donde encontró nuevas presas y ambientes a los que se adaptó en Sudamérica. Su distribución cubre 110 grados de latitud desde el Yukón en Canadá y abarca todo tipo de bosques, tierras bajas y desiertos montañosos.

Este felino recorre hábitats que
Este felino recorre hábitats que van desde la selva hasta la estepa en toda América (Imagen ilustrativa Infobae)

Conflictos en zonas rurales y respuestas no letales

La relación entre los pumas y la ganadería ha sido conflictiva, especialmente en áreas de baja densidad de presas silvestres.

El ganado, sobre todo ovino y caprino, se vuelve una presa frecuente, lo que lleva a represalias como envenenamiento o caza del felino. Para Andrés Novaro, director de conservación terrestre de WCS Argentina: “La conservación saludable del hábitat y de la comunidad de fauna nativa contribuye a que el puma no tenga que desplazar su consumo alimenticio hacia el ganado. A la vez, es importante desarrollar estrategias que permitan la coexistencia armoniosa entre la fauna silvestre y la producción ganadera”.

La WCS Argentina ha promovido métodos no letales de protección del ganado, respaldando a productores con la incorporación de elementos de disuasión como emisores de sonidos, luces nocturnas en los corrales o el uso de perros protectores. Tal como subraya la organización, la introducción de estos métodos permite acceder a la certificación internacional Wildlife Friendly®, elevando entre un 15 y un 20% el valor de las fibras naturales como lana merino o mohair.

Principales amenazas y recomendaciones

La caza y la pérdida de hábitat representan los mayores desafíos para la supervivencia del puma, junto con la urbanización y la fragmentación de sus entornos por el avance agrícola y los proyectos de infraestructura.

La densidad de presas silvestres
La densidad de presas silvestres determina la interacción del puma con el ganado rural (Imagen ilustrativa Infobae)

En Mendoza, los pumas reciben protección legal, por lo que su caza o tenencia como mascota se encuentra prohibida. El Día Internacional del Puma se fijó el 30 de agosto tras un incendio que en 2009 amenazó a varios ejemplares en la reserva de flora y fauna Pumakawa en Córdoba. La intervención del equipo de la ONG permitió salvar a los felinos y originó la conmemoración anual.

Pero además existen otras amenazas, como el hostigamiento por perros domésticos y los atropellos en carreteras cercanas a su hábitat natural. Además, el impacto de la crisis climática, que afecta la disponibilidad de presas y altera los ecosistemas. Ante encuentros con estos animales, se aconseja avisar de inmediato a las autoridades ambientales o al servicio de emergencias.

El puma es sujeto de campañas orientadas a erradicar su mascotismo y a evitar el retiro de crías durante la cosecha. La reserva Pumakawa desarrolla actividades para llegar al Día Internacional del Puma con acciones concretas de defensa. Entre los objetivos figuran el trabajo conjunto con productores para minimizar daños, la clausura de criaderos para caza y la prohibición de importación de trofeos procedentes de especies amenazadas.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la población total de pumas se estima en menos de 50.000 ejemplares, con una tendencia descendente.

Temas Relacionados

Día Internacional del PumaSudaméricaPuma

Últimas Noticias

Cuál es el ave que reinó en los humedales asiáticos y ahora podría ser declarada funcionalmente extinta

La desaparición de su población migratoria fue consecuencia de la caza y la destrucción de hábitats en la región. Por qué la ausencia de ejemplares y los fracasos en la reintroducción marcarían el fin de esta especie en la zona

Cuál es el ave que

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

La presencia de un ejemplar de Cirroteuthis sorprendió a científicos y espectadores durante la expedición Uruguay Sub 200, al aparecer en la transmisión de hoy desde más de 3.000 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Qué más hallaron los científicos a bordo del buque Falkor (too)

Un pulpo dio un show

El dilema energético global: entre emisiones de carbono y precariedad

El desarrollo de fuentes asequibles y sostenibles será decisivo para evitar que millones de personas queden atrapadas entre la precariedad y el daño ambiental

El dilema energético global: entre

Desperdicio y sostenibilidad: el nuevo dilema del desayuno buffet en hoteles

La industria hotelera enfrenta presión para reducir el desperdicio alimentario, impulsando cambios en la oferta de desayunos y priorizando alternativas más responsables con el medio ambiente y la experiencia del huésped

Desperdicio y sostenibilidad: el nuevo

Una terapia en desarrollo fue probada en gatos y abre el camino el tratamiento de tumores agresivos en humanos

Veinte felinos participaron en una investigación en los Estados Unidos que evaluó la eficacia de un fármaco dirigido. Cuáles serán los próximos pasos

Una terapia en desarrollo fue
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno le resta importancia

El Gobierno le resta importancia a los movimientos de Spagnuolo y asegura que no tiene pruebas

Fuerza Patria encara la última semana de campaña en PBA: optimismo moderado y el interrogante del caso Spagnuolo

Messi inspira a la ciencia: investigadores argentinos estudiaron cómo mejorar las tácticas de fútbol analizando el mejor Barcelona de la historia

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 29 de agosto

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 29 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
La CIDH recalca su "preocupación"

La CIDH recalca su "preocupación" por las presiones del Gobierno de Ecuador a la Corte Constitucional

El defensa navarro César Azpilicueta llega al Sevilla FC por una temporada y con opción a otra

Costa acusa a Putin de "elegir la guerra en lugar de la paz"

Marco Rubio visita la sede del Mando Sur de Estados Unidos para hablar de la seguridad en América Latina

El exgobernador opositor Luis Fernando Camacho sale de prisión en Bolivia

ENTRETENIMIENTO

Al estilo Rayo McQueen: caballo

Al estilo Rayo McQueen: caballo ganó una carrera por sacar la lengua en la meta

La lista de invitados de la futura boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Tienen varios detalles decididos”

Oasis regresa con su esperado tour y encabeza los conciertos de septiembre en CDMX

El increíble rol de Tropic Thunder en el regreso triunfal de Tom Cruise a Hollywood

Liam Neeson y Pamela Anderson: ¿truco de marketing o romance real? Esto se sabe hasta el momento