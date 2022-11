Nuevo debate en la COP27: por qué las mujeres son clave en la lucha contra el cambio climático

Las dificultades económicas de las mujeres se acentúan con el cambio climático (ONU)

“Nada sobre nosotras, sin nosotras”, advirtió la activista de UNICEF, Ayshka Najib, en la segunda semana de la COP27 que se está llevando a cabo en Sharm El Sheik, Egipto. Se refería, entre otras cosas, al poder femenino para impulsar soluciones ante la crisis climática que se encuentra en pleno debate. Este reclamo se enmarcó en el Día de la Mujer y el Agua que fue celebrado durante este cónclave.

Para Najib, quien se desempeña como defensora del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, las mujeres “deberían ser copropietarias y generadoras de la agenda del proceso climático, pero esto no es así ya que el género todavía se discute en las salas de negociación”. En segundo término, planteó que “las niñas en toda su diversidad han estado liderando el movimiento climático durante siglos, por lo que no deberían quedarse fuera”.

Otra de las voces presentes en la segunda semana de la COP27 fue la de Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU, quien precisó: “Las mujeres y las niñas son líderes esenciales, eficaces y poderosas para abordar la crisis climática. Pero siguen siendo en gran medida subestimadas y con acceso limitado a los servicios de capacitación y a la tecnología necesaria para una adaptación efectiva a los impactos del cambio climático”. En el mismo plano, Mohammed agregó: “Hay una solución muy simple y efectiva: poner a las mujeres y niñas a la cabeza”.

Durante la COP27, la activista de UNICEF Ayshka Najib propuso pintar un mural en honor a la lucha femenina (ONU)

De acuerdo con las conclusiones que difundió la ONU en esta cumbre, las mujeres suelen atravesar mayores escollos a la hora de asimilar el cambio climático. ¿Por qué? Porque enfrentan —entre otras cosas— dificultades económicas por llevar a cabo trabajos domésticos y de cuidado que no son remunerados cuando ocurre algún desastre meteorológico. “Además de todo esto, son más vulnerables a la violencia provocada por la crisis”, dijeron en el organismo. En ese contexto, el sector ONU Mujeres es responsable de diagramar estos datos y de ponerlos en perspectiva durante los debates. En esta ocasión, sugirieron que la representación femenina en los parlamentos nacionales puede llevar a los países a adoptar políticas de cambio climático más constructivas y precisas.

Justamente en lo que respecta a representación, la aparición de Mary Robinson en la COP27 resultó disruptiva: fue la primera mujer presidenta de Irlanda, electa en 1990, quien ofició como Alta Comisionada de Derechos Humamos de la ONU y fundó el grupo por la paz The Elders, conformado en algún momento por líderes mundiales como Nelson Mandela, entre otros. “Entendemos los problemas sobre el terreno. Sentimos mucha más empatía por ellos y nos damos cuenta mucho más de lo reales que son y de lo mucho que se debe tener en cuenta la división de género de esos problemas”, señaló Robinson en diálogo con Noticias ONU.

Por otro lado, la ex mandataria irlandesa dio detalles de un nuevo movimiento que lanzó con la idea de promover el “enfoque feminista en la acción climática”. ¿De qué se trata? De una consigna a la que llamó “diente de león”: “Es la única flor de hierba que crece en los siete continentes. Es muy resistente, no puedes deshacerte de esa cosa tan fácilmente. De hecho, los poetas escriben sobre eso. Entonces, queremos difundir el mensaje sobre la urgencia. Y queremos que los gobiernos en particular, escuchen. Muchas empresas progresistas captan la urgencia tanto como yo”, profundizó.

Mary Robinson fue presidenta de Irlanda y actualmente promueve la integración femenina en diversos estamentos de poder relacionados al cambio climático (ONU)

Lucy Ntongal, una experta en género y clima proveniente de Kenia, dio una conferencia de prensa durante la cumbre y analizó: “La prioridad de las madres es el agua porque sus maridos se han ido de casa buscando nuevos pastos. Sacan a sus hijas de la escuela para caminar millas para conseguir agua. Eventualmente, deben someterse a la mutilación genital femenina para poder casarse. Esto se debe a que la familia no puede alimentar bocas extra”.

Para concluir, Ntongal dijo: “Esta es una crisis olvidada. Pero si elegimos ignorarla, le estamos diciendo a las niñas que a los líderes mundiales ya no les importa su futuro. Por lo tanto, los líderes deben mantener las voces de las niñas y de las mujeres del sur global que viven las realidades de la crisis climática en el centro de las negociaciones de la COP27, ya que son las mejores personas para brindar soluciones”.

