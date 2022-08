Los dugongos se extinguieron en las aguas chinas

Esta foto de archivo tomada el 24 de mayo de 2019 muestra al dugongo Mariam mientras es atendido por funcionarios del parque y veterinarios del Centro Biológico Marino de Phuket en la isla de Libong, provincia de Trang, en el sur de Tailandia. El mamífero fue declarado extinto en China este miércoles (AFP)

El dugongo, un apacible mamífero marino que ha frecuentado las aguas del sur de China durante cientos de años, se ha extinguido funcionalmente en el país, según un nuevo estudio realizado el miércoles.

La investigación realizada por la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) y la Academia China de las Ciencias afirma que la pesca, las colisiones con los barcos y la pérdida de hábitat provocada por el hombre han hecho que el número de dugongos en aguas chinas disminuya rápidamente a partir de la década de 1970. Al no haber constancia de su presencia en China desde 2008, la investigación demuestra que “se trata de la primera extinción funcional de un gran mamífero en las aguas costeras de China”, según el informe.

El dugongo, cuya dieta depende en gran medida de los pastos marinos, está clasificado como Animal Protegido Clave Nacional de Grado 1 desde 1988 por el Consejo Estatal de China. Sus hábitats marinos han sido rápidamente degradados por el ser humano y, aunque los esfuerzos de restauración y recuperación son una prioridad clave en China, “la restauración requiere un tiempo del que los dugongos pueden ya no disponer”, señala el informe.

Se encuentran en aguas costeras desde África Oriental hasta Vanuatu, y tan al norte como Japón, y están catalogados como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Una cría de dugongo que ha desarrollado un apego a los humanos tras perderse en el océano del sur de Tailandia está siendo alimentada por expertos marinos con la esperanza de que algún día pueda valerse por sí misma, en esta foto de archivo de 2019 (AP)

El profesor Samuel Turvey, del Instituto de Zoología de la ZSL, coautor del estudio, dijo que la probable desaparición de los dugongos en China era una pérdida devastadora. “Su ausencia no sólo tendrá un efecto en cadena sobre la función del ecosistema, sino que también sirve como llamada de atención: un recordatorio aleccionador de que las extinciones pueden ocurrir antes de que se desarrollen acciones de conservación eficaces”.

El estudio ha sido realizado por un equipo de científicos internacionales que ha llevado a cabo entrevistas en 66 comunidades pesqueras de cuatro provincias chinas de la región costera del Mar de China Meridional.

Los autores dijeron que agradecerían cualquier prueba de que los dugongos pudieran seguir existiendo en China. Recomendaron que el estatus regional de la especie se reevaluara como En Peligro Crítico (Posiblemente Extinto).

Los dugongos son pacíficos herbívoros que se alimentan de algas en las zonas costeras, sobre todo por las noches. Su capacidad natatoria no es asombrosa y es más bien lento, lo que lo hace vulnerable. Suele pasar 15 minutos entre una inmersión y otra y rara vez se sumerge a más de 10 metros de profundidad.

Al igual que los manatíes que pueden verse en Florida, Estados Unidos, no se adentran en aguas con temperaturas inferiores a los 20 °C, pero al contrario que éstos, no lo hacen en agua dulce. Los dugongos viven de forma solitaria, en parejas o en pequeños grupos familiares, aunque en algunos casos excepcionales se ha documentado la presencia de hasta 100 individuos alimentándose en una misma zona, algo que ya no podrá verse.

Su carne y grasa son muy apreciados en los mercados de pesca ilegal del Océano Índico, razón por la cual ha sido perseguido despiadadamente en muchas zonas. A esto hay que añadir los accidentes con las hélices de los buques pesqueros y los casos en que quedan enredados en las redes de arrastre. Todo esto atentó contra su supervivencia y reproducción.

(Con información de Reuters).-

