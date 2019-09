Este 20 de septiembre de 2019, el grupo de científicos parte a bordo de un rompehielos que se dejará llevar a la deriva, siguiendo el movimiento del hielo, durante un año. Con un presupuesto de más de 120 millones de euros, el proyecto MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) es el resultado del esfuerzo de un consorcio internacional de instituciones de investigación polar.