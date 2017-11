También Peter Wohlleben, autor de The Hidden Life of Trees (La vida oculta de los árboles), dijo a The Guardian que la existencia de estas redes contradice la idea general de los árboles compiten entre sí por la luz y por el espacio. "Lo que más me sorprendió es que los árboles son muy sociales. Un día tropecé con un muñón de árbol que todavía estaba vivo, aunque tenía 400 o 500 años y ni una hoja verde", explicó. "Todos los seres vivos necesitan nutrientes. La única explicación era que lo asistían los árboles vecinos, mediante las raíces, con una solución azucarada".