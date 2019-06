Parte de lo grave que padecemos es que tenemos que recordarnos obviedades, sentido común y conceptos básicos. Por momentos siento que padecemos la patología de los organismos internacionales: dicen eternamente lo sensato, replican sobre lo obvio y remiten a ideas que todos sabemos, en ese derrotero se llenan de burócratas que repiten como un mantra esos axiomas, pero no tienen coerción o potencia como para hacer cumplir sus objetivos. Eso les quita peso. De allí que, cuando un organismo internacional se compromete con partes de la realidad de manera activa y firme, resulta impresionante porque no estamos acostumbrados a que suceda, sino a una plática diplomática que arriba a poca concreción. Si los organismos internacionales no inciden sobre la evidencia de lo que no debe ser, con sus retóricas y con sus praxis, no están cumpliendo su verdadero deber.