La Justicia estudia las billeteras virtuales de Adorni: investigarán la trazabilidad de los bitcoins

Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, en una entrevista con Infobae

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El fiscal federal Gerardo Pollicita puso en marcha la verificación de la justificación patrimonial que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ofreció a la Justicia para defenderse de la acusación por enriquecimiento ilícito. Entre las prioridades de los investigadores están las ocho billeteras virtuales por las que pasaron 591.000 dólares en criptomonedas, y que el exfuncionario informó como propias a pesar de que no están a su nombre.

Tal como contó Infobae, ese tipo de cuentas denominadas “billeteras de autocustodia” no están registradas con nombre y apellido. Adorni tiene las claves privadas para acceder a las wallets, y en su presentación adujo que la sola posesión de esas contraseñas “acredita fehacientemente la titularidad”.

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No obstante, fuentes judiciales indicaron que será necesario comprobar si Adorni realmente era el dueño de esas billeteras en la fecha que ocurrieron las transacciones, más allá de si hoy tiene acceso o no.

Según el ex vocero presidencial, en 2017 invirtió USD 199.883,20 en bitcoin. Argumentó que eran los ahorros que consiguió juntar junto a su esposa, Bettina Angeletti, a partir de una herencia y de sus respectivos trabajos. La moneda se valorizó y, al vender los activos al año siguiente, se hizo con USD 591.544,61.

La fortuna permaneció casi intacta hasta que Adorni llegó al poder en diciembre de 2023, siempre según su versión. Recién entonces se empezó a percibir el cambio de vida que incluyó la compra de una casa en el country Indio Cuá, un departamento en el barrio porteño de Caballito, múltiples viajes y lujosas remodelaciones de sus propiedades.

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“Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó su defensa.

Con esto busca demostrar que fabricó su fortuna antes de ser funcionario, aunque la empezó a gastar una vez llegado a Casa Rosada. También pretende probar que siempre se manejó por fuera del circuito financiero. Aseguró haber hecho todas las operaciones en negro, incluso el resguardo del medio millón de dólares que habría tenido debajo del colchón durante casi seis años.

Además, Adorni dijo que adquiría las criptomonedas en encuentros presenciales con los vendedores, siempre en espacios públicos. Él llevaba dólares en efectivo a cambio de las transferencias de activos virtuales, bajo un estricto anonimato, según esgrimió su abogado, Matías Ledesma.

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El defensor le ofreció a la Justicia las claves privadas de las billeteras virtuales. Están en un sobre cerrado y lacrado que “solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”, según se desprende del escrito.

Matías Ledesma, abogado de Manuel Adorni

Las fuentes consultadas por Infobae precisaron que aún no se abrió ese sobre, ni tampoco el anexo de la justificación patrimonial que contiene un acta notarial firmada por un escribano que constató que, actualmente, Adorni tiene acceso a las cuentas.

Los investigadores analizan pedir que el propio abogado asista a la fiscalía para que sea él quien abra las billeteras. De concretarse, el procedimiento se registrará en video, tal como se hizo con todas las declaraciones testimoniales que forman parte del expediente.

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Además, el fiscal Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal, que analice la versión vertida por Adorni en su presentación. Aún no se definió si los especialistas de esa área trabajarán sobre la trazabilidad de los activos.

Cuánto costó Indio Cuá

La Fiscalía Federal N° 11 también tomó nota de una nueva versión introducida por Adorni sobre el costo de las remodelaciones en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El ex ministro coordinador asegura que pagó 175.000 dólares para modernizar su casa, y no 245.000 como declaró bajo juramento el contratista Matías Tabar.

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Para defender esa postura, la defensa presentó un estudio contable que habría analizado el flujo de efectivo del matrimonio, además de un informe técnico elaborado por un perito arquitecto.

Entre otros lujos, Manuel Adorni compró una parrilla de 14.000 dólares para su casa de fin de semana

El peritaje particular depuró las supuestas irregularidades y errores aritméticos de las planillas de Tabar y determinó que el valor real de mercado de la obra ascendía a USD 174.954,58, una cifra similar a la establecida por el estudio contable.

La fiscalía sostuvo en todo momento la validez y verosimilitud de la declaración del contratista y de todas las pruebas que aportó, entre ellas documentación y chats con Adorni.

La adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá tuvo un costo de USD 120.000, más una tasa de ingreso al barrio privado por la que el entonces portavoz del presidente Javier Milei pagó USD 5.000.

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De acuerdo a las fuentes consultadas, el fiscal Pollicita solicitará al juez Ariel Lijo nuevas medidas de prueba en los próximos días para agotar todas las verificaciones necesarias respecto de la versión de la defensa. Recién cuando esa etapa de revisión esté concluida, se determinará si persisten las inconsistencias en el patrimonio del ex jefe de Gabinete, y si por ende debe ser citado a indagatoria.