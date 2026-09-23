Judiciales

La Justicia estudia las billeteras virtuales de Adorni: investigarán la trazabilidad de los bitcoins

La fiscalía empezó a verificar la versión que el ex jefe de Gabinete ofreció en la justificación de su patrimonio. Habrá nuevas medidas de prueba antes de definir si lo llaman a declaración indagatoria

Entrevista a Manuel Adorni por Facundo Chaves
Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, en una entrevista con Infobae
Guardar

El fiscal federal Gerardo Pollicita puso en marcha la verificación de la justificación patrimonial que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ofreció a la Justicia para defenderse de la acusación por enriquecimiento ilícito. Entre las prioridades de los investigadores están las ocho billeteras virtuales por las que pasaron 591.000 dólares en criptomonedas, y que el exfuncionario informó como propias a pesar de que no están a su nombre.

Tal como contó Infobae, ese tipo de cuentas denominadas “billeteras de autocustodia” no están registradas con nombre y apellido. Adorni tiene las claves privadas para acceder a las wallets, y en su presentación adujo que la sola posesión de esas contraseñas “acredita fehacientemente la titularidad”.

PUBLICIDAD

No obstante, fuentes judiciales indicaron que será necesario comprobar si Adorni realmente era el dueño de esas billeteras en la fecha que ocurrieron las transacciones, más allá de si hoy tiene acceso o no.

infografia

Según el ex vocero presidencial, en 2017 invirtió USD 199.883,20 en bitcoin. Argumentó que eran los ahorros que consiguió juntar junto a su esposa, Bettina Angeletti, a partir de una herencia y de sus respectivos trabajos. La moneda se valorizó y, al vender los activos al año siguiente, se hizo con USD 591.544,61.

La fortuna permaneció casi intacta hasta que Adorni llegó al poder en diciembre de 2023, siempre según su versión. Recién entonces se empezó a percibir el cambio de vida que incluyó la compra de una casa en el country Indio Cuá, un departamento en el barrio porteño de Caballito, múltiples viajes y lujosas remodelaciones de sus propiedades.

PUBLICIDAD

“Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó su defensa.

Con esto busca demostrar que fabricó su fortuna antes de ser funcionario, aunque la empezó a gastar una vez llegado a Casa Rosada. También pretende probar que siempre se manejó por fuera del circuito financiero. Aseguró haber hecho todas las operaciones en negro, incluso el resguardo del medio millón de dólares que habría tenido debajo del colchón durante casi seis años.

Además, Adorni dijo que adquiría las criptomonedas en encuentros presenciales con los vendedores, siempre en espacios públicos. Él llevaba dólares en efectivo a cambio de las transferencias de activos virtuales, bajo un estricto anonimato, según esgrimió su abogado, Matías Ledesma.

El defensor le ofreció a la Justicia las claves privadas de las billeteras virtuales. Están en un sobre cerrado y lacrado que “solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”, según se desprende del escrito.

Causa Manuel Adorni - Comodoro PY
Matías Ledesma, abogado de Manuel Adorni

Las fuentes consultadas por Infobae precisaron que aún no se abrió ese sobre, ni tampoco el anexo de la justificación patrimonial que contiene un acta notarial firmada por un escribano que constató que, actualmente, Adorni tiene acceso a las cuentas.

Los investigadores analizan pedir que el propio abogado asista a la fiscalía para que sea él quien abra las billeteras. De concretarse, el procedimiento se registrará en video, tal como se hizo con todas las declaraciones testimoniales que forman parte del expediente.

Además, el fiscal Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal, que analice la versión vertida por Adorni en su presentación. Aún no se definió si los especialistas de esa área trabajarán sobre la trazabilidad de los activos.

Cuánto costó Indio Cuá

La Fiscalía Federal N° 11 también tomó nota de una nueva versión introducida por Adorni sobre el costo de las remodelaciones en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El ex ministro coordinador asegura que pagó 175.000 dólares para modernizar su casa, y no 245.000 como declaró bajo juramento el contratista Matías Tabar.

Para defender esa postura, la defensa presentó un estudio contable que habría analizado el flujo de efectivo del matrimonio, además de un informe técnico elaborado por un perito arquitecto.

Entre otros lujos, Manuel Adorni compró una parrilla de 14.000 dólares para su casa de fin de semana
Entre otros lujos, Manuel Adorni compró una parrilla de 14.000 dólares para su casa de fin de semana

El peritaje particular depuró las supuestas irregularidades y errores aritméticos de las planillas de Tabar y determinó que el valor real de mercado de la obra ascendía a USD 174.954,58, una cifra similar a la establecida por el estudio contable.

La fiscalía sostuvo en todo momento la validez y verosimilitud de la declaración del contratista y de todas las pruebas que aportó, entre ellas documentación y chats con Adorni.

La adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá tuvo un costo de USD 120.000, más una tasa de ingreso al barrio privado por la que el entonces portavoz del presidente Javier Milei pagó USD 5.000.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el fiscal Pollicita solicitará al juez Ariel Lijo nuevas medidas de prueba en los próximos días para agotar todas las verificaciones necesarias respecto de la versión de la defensa. Recién cuando esa etapa de revisión esté concluida, se determinará si persisten las inconsistencias en el patrimonio del ex jefe de Gabinete, y si por ende debe ser citado a indagatoria.

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento ilícitoCorrupciónAriel LijoGerardo Pollicitaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vialidad 2: un ex funcionario negó haber analizado las licitaciones que se otorgaron a las empresas de Lázaro Báez

Fernando Abrate reconoció ante la fiscalía que su área no evaluaba los concursos provinciales. También negó haber verificado precios ni condiciones de competencia en las obras

Vialidad 2: un ex funcionario negó haber analizado las licitaciones que se otorgaron a las empresas de Lázaro Báez

Nuevo revés para Spagnuolo: la Justicia rechazó su pedido para ser querellante en la causa por el espionaje de los audios de ANDIS

La Cámara Federal rechazó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad el rol de querellante en otra investigación por la filtración de audios porque aún no se sabe si esa voz es suya y no aportó nada para esclarecerlo

Nuevo revés para Spagnuolo: la Justicia rechazó su pedido para ser querellante en la causa por el espionaje de los audios de ANDIS

El ministro de Justicia porteño pidió investigar a la jueza que frenó la aplicación de la nueva ley penal juvenil

Gabino Tapia presentó una denuncia contra Laura De Marinis ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y reclamó que se evalúe si corresponde acusarla ante un Jurado de Enjuiciamiento

El ministro de Justicia porteño pidió investigar a la jueza que frenó la aplicación de la nueva ley penal juvenil

Nadia Beller, la abogada baleada en Bolivia, declaró como testigo en la causa ANDIS: aseguran que ofreció información relevante

Desde Bolivia y por videollamada, la expareja de Fernando Cerimedo, que sobrevivió a un ataque a balazos, fue interrogada por el fiscal Franco Picardi. “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no”, reveló

Nadia Beller, la abogada baleada en Bolivia, declaró como testigo en la causa ANDIS: aseguran que ofreció información relevante

Nueva orden de captura internacional en la causa AMIA: quién es el buscado

Se trata de un sospechoso libanés vinculado con la fase operativa del ataque del 18 de julio de 1994

Nueva orden de captura internacional en la causa AMIA: quién es el buscado

DEPORTES

“Dos más dos”: la propuesta alternativa que la AFA le hizo a Scaloni para que renueve contrato con la selección argentina

“Dos más dos”: la propuesta alternativa que la AFA le hizo a Scaloni para que renueve contrato con la selección argentina

El homenaje que Boca Juniors le rendirá a Miguel Ángel Russo a metros de la Bombonera

El Papu Gómez vuelve a cambiar de equipo a los 38 años: el exótico destino que eligió el campeón del mundo

“Cazaron a Aramburu”: el resonante alegato final del fiscal en el juicio por el crimen del ex jugador de Los Pumas

La cruda confesión de Luciano De Cecco, emblema de la selección de vóley, sobre su método para escapar a la depresión

TELESHOW

La mejor amiga de Tini Stoessel la apoyó tras el conflicto familiar: “Siempre voy a estar a su lado”

La mejor amiga de Tini Stoessel la apoyó tras el conflicto familiar: “Siempre voy a estar a su lado”

El Puma Rodríguez destruyó la canción Loco un poco de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

La desafiante respuesta de la China Suárez tras el polémico video en un auto con Mauro Icardi: “¿Así mejor?”

Los días de Emilia Mernes lejos de los conciertos: amigos, gimnasio y un baile sensual en la calle

Las fotos familiares de Julieta Ortega con sus hermanos tras la polémica por la boda de Emanuel con Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA

Retiran dos lotes de pasta congelada por posible contaminación con listeria y piden a los consumidores no consumirla

Retiran dos lotes de pasta congelada por posible contaminación con listeria y piden a los consumidores no consumirla

La mejor temporada para ser gamer en México viene con dos juegos AAA gratis

Cuba: procesan a un hombre tras incautar 74 tipos de medicamentos de presunta venta ilegal, en medio de un desabastecimiento del 70%

Detienen a ciudadano guatemalteco con 1,200 litros de aguardiente durante operativo en Honduras

Panamá registra 423 homicidios hasta septiembre y el pandillerismo muestra el mayor aumento