Mantenimiento inteligente y digitalización: Claves de la nueva movilidad en México

La movilidad en México evoluciona hacia la digitalización, la sostenibilidad y la integración de nuevas tecnologías en el transporte.(Cortesía Grupo Andrade).

La movilidad en México atraviesa una transformación para redefinir la manera en que las personas y las empresas conciben el transporte. Factores como la digitalización, la sostenibilidad y la integración de nuevas tecnologías se han vuelto determinantes para el desarrollo de soluciones que respondan a las demandas de una economía globalizada y consciente del impacto ambiental.

La infraestructura de talleres, el mantenimiento preventivo y la gestión inteligente de flotas se posicionan como elementos clave para garantizar la eficiencia y la seguridad en el ecosistema de movilidad nacional. Además, la expansión de servicios relacionados con la movilidad ha impulsado una nueva visión encaminada hacia la movilidad integral y gestión eficiente de recursos.

En este contexto, Grupo Andrade consolida su presencia como uno de los conglomerados empresariales más influyentes en el país, luego de una evolución que lo llevó de concesionaria automotriz a corporativo multisectorial, con operaciones en movilidad integral, medios de comunicación, logística, infraestructura, salud y servicios especializados. Fundado en 1926, el grupo ha experimentado una transformación constante impulsada por la tecnología y la necesidad de anticiparse a los cambios del sector.

Cadena de valor en movilidad: Soluciones integrales de Grupo Andrade

La propuesta de valor del grupo en movilidad se estructura en torno a soluciones diseñadas para cubrir cada etapa del ciclo automotriz y de gestión de transporte:

Financiamiento de vehículos. El acceso a opciones de financiamiento flexibles permite que tanto empresas como usuarios individuales adquieran vehículos con condiciones adaptadas a sus necesidades.

Arrendamiento flexible. A través de esquemas de arrendamiento, las organizaciones pueden disponer de unidades por periodos definidos, ajustando su capacidad operativa conforme a la demanda.

Administración de flotas. La gestión profesionalizada de flotas abarca desde la adquisición y seguimiento de unidades hasta el control de operaciones, consumo de combustible y reporte de incidencias. Con más de 100 mil vehículos en operación, el grupo pone a disposición plataformas digitales que optimizan el uso y la eficiencia de cada unidad.

Mantenimiento y soporte. Una red nacional conformada por más de 2 mil talleres y centros de servicio garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo en toda la República Mexicana. Esta cobertura asegura la disponibilidad y confiabilidad de los vehículos, minimizando tiempos de inactividad y extendiendo la vida útil de las unidades.

Renovación de unidades. Los programas de renovación permiten actualizar permanentemente las flotas, incorporando vehículos con tecnología de última generación y menores emisiones.

Además, la generación de más de seis mil empleos directos y la comercialización de más de 45 mil unidades anuales posicionan al grupo entre los principales actores del sector.

La renovación constante de unidades permite la integración de vehículos de última generación con tecnología sustentable y menores emisiones.(Cortesía Grupo Andrade).

La visión estratégica de la organización destaca la importancia de participar en toda la cadena de valor del transporte.

“Nuestra evolución ha sido entender que la movilidad no se limita a vender vehículos, sino a participar en toda la cadena de valor del transporte”, explicó Angel Mieres Zimmermann, presidente del consejo de administración de Grupo Andrade.

Esta perspectiva ha impulsado una diversificación de operaciones hacia medios de comunicación, donde la participación en Heraldo Media Group permite alcanzar aproximadamente 80 millones de personas y más de 42 millones de usuarios digitales mensuales a través de televisión, radio y plataformas digitales.

Digitalización, sustentabilidad y futuro de la movilidad

La integración de tecnología de punta en los procesos de mantenimiento y la digitalización de servicios se han convertido en factores diferenciadores en la industria. La capacidad de anticipar necesidades mediante sistemas inteligentes de monitoreo y gestión de flotas permite mejorar la eficiencia energética, optimizar rutas y reducir el impacto ambiental. Este enfoque resulta esencial en un contexto donde la sustentabilidad y la innovación tecnológica constituyen prioridades para las empresas y la sociedad.

La red de más de 2 mil talleres de Grupo Andrade ofrece cobertura nacional en mantenimiento preventivo y correctivo para flotas de todo el país. (Cortesía Grupo Andrade).

La diversificación de actividades ha permitido fortalecer la posición económica del conglomerado, extendiendo su presencia a sectores como la infraestructura carretera, el transporte y logística de mercancías, la gastronomía en México y Estados Unidos, los servicios de laboratorio clínico y el marketing corporativo. Esta amplitud de operaciones responde a la búsqueda de soluciones integrales y a la consolidación de una estructura empresarial capaz de adaptarse a los retos de la industria automotriz y de la movilidad global.

La participación activa de una quinta generación familiar en la dirección, sumada a la inversión constante en innovación tecnológica, posiciona al grupo como un referente en la transformación de la movilidad mexicana. La apuesta por la sustentabilidad, la eficiencia operativa y la digitalización marca el rumbo hacia el centenario de la organización, en un entorno donde la movilidad inteligente y la responsabilidad ambiental definen el futuro del sector.