1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

Imagen: Difusión

La plataforma global de criptomonedas 1win organizó una operación de evacuación privada para sus clientes VIP en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), luego de las interrupciones en la aviación comercial provocadas por un ataque con dron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái. Según la empresa, la iniciativa busca ofrecer flexibilidad y seguridad a quienes no podían o no querían depender de vuelos comerciales afectados por la situación.

"Primero la seguridad“, comentó el propietario de 1win en X. “Cuando los aeropuertos en Dubái cerraron y muchos quedaron varados sin saber cómo salir, en menos de un día organizamos la evacuación de nuestros clientes VIP en jets privados, para que pudieran regresar a casa de manera segura sin esperar a que la situación se estabilizara. Estamos aquí para apoyarlos en cualquier situación.”

¿Cómo afectó el ataque con dron a la aviación comercial en Dubái?

La aviación comercial en la región del Golfo resultó gravemente impactada tras el incidente. Emirates suspendió temporalmente los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Dubái, instando a los pasajeros a no acudir al aeropuerto hasta nuevo aviso. Además, varias rutas internacionales fueron canceladas mientras las aerolíneas evaluaban los riesgos operativos y la situación de seguridad.

Alternativas de viaje para clientes VIP durante la crisis aérea en Dubái

Según 1win, para responder a las necesidades de sus clientes VIP, la empresa coordinó salidas directas desde aeropuertos en Dubái y Abu Dabi hacia destinos en América Latina, Asia y la región de la CEI, trabajando con operadores internacionales de chárter. Un portavoz de 1win afirmó: “Nuestra prioridad siempre es la seguridad y confort de nuestra comunidad. En circunstancias inciertas, intervenimos y buscamos soluciones”.

Foto: Difusión

Reportes de la industria de aviación indican que la demanda de vuelos ejecutivos y chárteres privados en los EAU ha aumentado considerablemente durante la crisis, con un fuerte incremento en los precios y una mayor búsqueda de alternativas a los vuelos comerciales tradicionales. Medios especializados y fuentes internacionales han destacado el auge en la contratación de jets privados para abandonar Dubái y otras ciudades de la región.

De acuerdo con 1win, la operación de chárteres continúa en curso, y la empresa organiza aeronaves adicionales según las necesidades de viaje de sus clientes VIP.

Perfil institucional y alcance de 1win

Según información institucional, 1win se define como una plataforma de criptomonedas dedicada a la industria global del gaming, con operaciones en Asia, América Latina y África. En 2024, la empresa se asoció con el actor Johnny Sins como embajador de marca, y en 2025 incorporó a la leyenda de MMA Jon Jones como embajador global, así como al luchador profesional y artista marcial mixto estadounidense Gable Steveson.

La empresa sostiene que su prioridad continúa siendo la seguridad y confort de su comunidad, especialmente en situaciones de incertidumbre como la registrada en Dubái.