America Inhouse

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

“Nuestra prioridad siempre es la seguridad y confort de nuestra comunidad. En circunstancias inciertas, intervenimos y buscamos soluciones”, afirmó portavoz de la empresa

Guardar
Imagen: Difusión
Imagen: Difusión

La plataforma global de criptomonedas 1win organizó una operación de evacuación privada para sus clientes VIP en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), luego de las interrupciones en la aviación comercial provocadas por un ataque con dron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái. Según la empresa, la iniciativa busca ofrecer flexibilidad y seguridad a quienes no podían o no querían depender de vuelos comerciales afectados por la situación.

"Primero la seguridad“, comentó el propietario de 1win en X. “Cuando los aeropuertos en Dubái cerraron y muchos quedaron varados sin saber cómo salir, en menos de un día organizamos la evacuación de nuestros clientes VIP en jets privados, para que pudieran regresar a casa de manera segura sin esperar a que la situación se estabilizara. Estamos aquí para apoyarlos en cualquier situación.”

¿Cómo afectó el ataque con dron a la aviación comercial en Dubái?

La aviación comercial en la región del Golfo resultó gravemente impactada tras el incidente. Emirates suspendió temporalmente los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Dubái, instando a los pasajeros a no acudir al aeropuerto hasta nuevo aviso. Además, varias rutas internacionales fueron canceladas mientras las aerolíneas evaluaban los riesgos operativos y la situación de seguridad.

Alternativas de viaje para clientes VIP durante la crisis aérea en Dubái

Según 1win, para responder a las necesidades de sus clientes VIP, la empresa coordinó salidas directas desde aeropuertos en Dubái y Abu Dabi hacia destinos en América Latina, Asia y la región de la CEI, trabajando con operadores internacionales de chárter. Un portavoz de 1win afirmó: “Nuestra prioridad siempre es la seguridad y confort de nuestra comunidad. En circunstancias inciertas, intervenimos y buscamos soluciones”.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Reportes de la industria de aviación indican que la demanda de vuelos ejecutivos y chárteres privados en los EAU ha aumentado considerablemente durante la crisis, con un fuerte incremento en los precios y una mayor búsqueda de alternativas a los vuelos comerciales tradicionales. Medios especializados y fuentes internacionales han destacado el auge en la contratación de jets privados para abandonar Dubái y otras ciudades de la región.

De acuerdo con 1win, la operación de chárteres continúa en curso, y la empresa organiza aeronaves adicionales según las necesidades de viaje de sus clientes VIP.

Perfil institucional y alcance de 1win

Según información institucional, 1win se define como una plataforma de criptomonedas dedicada a la industria global del gaming, con operaciones en Asia, América Latina y África. En 2024, la empresa se asoció con el actor Johnny Sins como embajador de marca, y en 2025 incorporó a la leyenda de MMA Jon Jones como embajador global, así como al luchador profesional y artista marcial mixto estadounidense Gable Steveson.

La empresa sostiene que su prioridad continúa siendo la seguridad y confort de su comunidad, especialmente en situaciones de incertidumbre como la registrada en Dubái.

Temas Relacionados

1winDubái

Últimas Noticias

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

La Universidad César Vallejo (UCV) figura entre las instituciones reconocidas por uno de los mayores grupos de investigación del ámbito académico internacional

Top 3: universidad peruana destaca

Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas de Ahorro rinden hasta 4.5% TREA en soles y 1.5% TREA en dólares

La Cuenta VIP BBVA se presenta como una opción destacada para manejar excedentes de forma segura y rentable

Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas

Oura Ring 4 en Colombia: cuánto cuesta, qué características tiene y dónde conseguirlo

El anillo inteligente llega al país con monitoreo avanzado de sueño, ritmo cardíaco y otros indicadores clave, para quienes buscan cuidar su salud de forma continua

Oura Ring 4 en Colombia:

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo

Según la UTP, a los jóvenes de la región Junín nada los detiene cuando quieren lograr sus metas; por ello, y porque consideran importante el Ño Carnavalón de Huancayo, la universidad busca inspirar a la comunidad a reflexionar sobre su entorno, liderar cambios y avanzar con valores

Comparsa universitaria promueve cultura,

Cuáles son las alternativas más recomendadas para invertir en 2026, según expertos del mercado

El oro y la IA se posicionan entre las opciones más recomendadas por los inversores este año

Cuáles son las alternativas más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Córdoba: un hombre se descompensó mientras manejaba y falleció en su auto

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Hannah Arendt, la filósofa que desveló la verdad más inquietante del ser humano: “La mayor parte del mal es hecho por personas que nunca deciden ser buenas o malas”

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Falta de autoridades y dirección clara en Gobierno de Honduras, según Universidad local

Activistas tienden "alfombra" de zapatos para recordar a víctimas de violencia en Bolivia

Djokovic se asusta, pero regresa a octavos en Indian Wells por primera vez desde 2017

"Ni un paso atrás": chilenas toman las calles antes del arribo de la ultraderecha al poder

Familias de víctimas de accidente aéreo realizan ritual ancestral de despedida en Bolivia

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: los récords

Premios Oscar 2026: los récords históricos que podrían superarse en la próxima edición

Axl Rose y una dura frase sobre Iron Maiden: “No tienen nada que ver con el rock and roll”

La dura crítica de una actriz de “Pulp Fiction” a Tarantino: “Es simplemente racista y siniestro”

Entre risas, anécdotas y un homenaje a James Gandolfini: así fue la emotiva reunión de parte del elenco de Los Soprano

Identifican a la mujer que disparó a la mansión de Rihanna y es acusada de intento de asesinato