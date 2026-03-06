Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) fue reconocida entre las tres mejores universidades privadas del Perú en el Ranking SCImago 2026, uno de los listados internacionales más influyentes en el ámbito académico. Según la UCV, el ranking resalta su crecimiento en producción científica, impacto académico y proyección global, aspectos que reflejan una trayectoria de avance sostenido en el campo de la investigación.

¿Qué destaca el Ranking SCImago 2026 sobre la UCV?

De acuerdo con información proporcionada por la UCV, esta posición es producto de años de planificación, inversión institucional y una visión clara orientada al desarrollo académico y científico. El Dr. Marvin Moreno, vicerrector de Investigación de la universidad, señaló: “Siempre apostamos a seguir creciendo. Nuestro resultado en estos rankings no se da de la noche a la mañana, es producto de un trabajo planificado y de seguir brindando un servicio educativo de calidad”.

Foto: Difusión

Moreno agregó que la UCV basa su enseñanza en la calidad académica y en la investigación, con una producción intelectual que busca generar impacto social. Entre 2020 y 2025, la UCV registró un total de 3,772 publicaciones indexadas en Scopus, lo que evidencia, según sus autoridades, su capacidad para contribuir a la investigación científica reconocida a nivel internacional.

Otros reconocimientos recientes en investigación y educación superior

La UCV sostiene que el reconocimiento en el Ranking SCImago 2026 se suma a otros logros recientes, como su ubicación en el Top 3 de patentes otorgadas por Indecopi, el Top 3 en el Ranking de Universidades de América Latina 2026 elaborado por Times Higher Education (THE), y el Top 7 en el Ranking de Universidades Privadas de Sunedu.

Foto: Difusión

Según la universidad, estos avances reflejan su compromiso con una formación de calidad, la investigación y la internacionalización, aspectos que contribuyen a su posicionamiento en el escenario académico nacional e internacional.