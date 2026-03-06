America Inhouse

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

La Universidad César Vallejo (UCV) figura entre las instituciones reconocidas por uno de los mayores grupos de investigación del ámbito académico internacional

Guardar
Foto: Difusión
Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) fue reconocida entre las tres mejores universidades privadas del Perú en el Ranking SCImago 2026, uno de los listados internacionales más influyentes en el ámbito académico. Según la UCV, el ranking resalta su crecimiento en producción científica, impacto académico y proyección global, aspectos que reflejan una trayectoria de avance sostenido en el campo de la investigación.

¿Qué destaca el Ranking SCImago 2026 sobre la UCV?

De acuerdo con información proporcionada por la UCV, esta posición es producto de años de planificación, inversión institucional y una visión clara orientada al desarrollo académico y científico. El Dr. Marvin Moreno, vicerrector de Investigación de la universidad, señaló: “Siempre apostamos a seguir creciendo. Nuestro resultado en estos rankings no se da de la noche a la mañana, es producto de un trabajo planificado y de seguir brindando un servicio educativo de calidad”.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Moreno agregó que la UCV basa su enseñanza en la calidad académica y en la investigación, con una producción intelectual que busca generar impacto social. Entre 2020 y 2025, la UCV registró un total de 3,772 publicaciones indexadas en Scopus, lo que evidencia, según sus autoridades, su capacidad para contribuir a la investigación científica reconocida a nivel internacional.

Otros reconocimientos recientes en investigación y educación superior

La UCV sostiene que el reconocimiento en el Ranking SCImago 2026 se suma a otros logros recientes, como su ubicación en el Top 3 de patentes otorgadas por Indecopi, el Top 3 en el Ranking de Universidades de América Latina 2026 elaborado por Times Higher Education (THE), y el Top 7 en el Ranking de Universidades Privadas de Sunedu.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Según la universidad, estos avances reflejan su compromiso con una formación de calidad, la investigación y la internacionalización, aspectos que contribuyen a su posicionamiento en el escenario académico nacional e internacional.

Temas Relacionados

Universidad César VallejoUCVRanking SCImago 2026

Últimas Noticias

Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas de Ahorro rinden hasta 4.5% TREA en soles y 1.5% TREA en dólares

La Cuenta VIP BBVA se presenta como una opción destacada para manejar excedentes de forma segura y rentable

Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas

Oura Ring 4 en Colombia: cuánto cuesta, qué características tiene y dónde conseguirlo

El anillo inteligente llega al país con monitoreo avanzado de sueño, ritmo cardíaco y otros indicadores clave, para quienes buscan cuidar su salud de forma continua

Oura Ring 4 en Colombia:

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo

Según la UTP, a los jóvenes de la región Junín nada los detiene cuando quieren lograr sus metas; por ello, y porque consideran importante el Ño Carnavalón de Huancayo, la universidad busca inspirar a la comunidad a reflexionar sobre su entorno, liderar cambios y avanzar con valores

Comparsa universitaria promueve cultura,

Cuáles son las alternativas más recomendadas para invertir en 2026, según expertos del mercado

El oro y la IA se posicionan entre las opciones más recomendadas por los inversores este año

Cuáles son las alternativas más

Mastercard refuerza su estrategia de ciberseguridad con soluciones para anticipar amenazas

La compañía expande sus soluciones al integrar nuevos sistemas de prevención y detección de amenazas que buscan fortalecer la seguridad en movimientos digitales

Mastercard refuerza su estrategia de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Inaceptable”: el regreso de Rusia

“Inaceptable”: el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia desata polémica en Europa

Habilitaron a San Isidro a ser querellante en una causa por irregularidades en el Plan Federal de Viviendas

Juan Bautista Mahiques: “Estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”

Una mujer fue detenida por apuñalar a su inquilino: lo acusó de masturbarse frente a sus hijos

Axel Kicillof acordó una mejora salarial del 11% para la Policía Bonarense

INFOBAE AMÉRICA
Decenas de muertos y al

Decenas de muertos y al menos 300 secuestrados en un presunto ataque yihadista en el norte de Nigeria

EEUU lanza un plan asegurador de 17.236 millones para respaldar las rutas comerciales en Oriente Próximo

Macron habla con los líderes de Siria, Líbano e Irak para trasladar su apoyo contra los contraataques de Irán

La española Jéssica Bouzas cae en segunda ronda de Indian Wells

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

ENTRETENIMIENTO

“Intento mantener el ego fuera

“Intento mantener el ego fuera de casi todo en mi vida”: Stephen Amell revela su cambio tras Arrow

Buenos Aires apocalíptica y un verano sin fin: la película argentina hecha por jóvenes que llegó al Festival de Málaga

“¿Quién carajos se cree este tipo?”: la pelea entre Russell Crowe y George Clooney que terminó con un regalo musical

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

Daryl Hannah alza la voz contra la serie “Love Story” por distorsionar su romance con John F. Kennedy Jr.