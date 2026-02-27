Conoce la nueva laptop para creadores: ASUS ProArt GoPro Edition redefine la movilidad y la edición de video profesional

La laptop ASUS ProArt GoPro Edition redefine la edición de video profesional con portabilidad y potencia para creadores audiovisuales. (Cortesía ASUS)

La producción de contenido audiovisual ha experimentado una transformación radical en la última década. Los creadores actuales ya no se limitan a estudios o entornos controlados: buscan capturar y editar imágenes en cualquier parte del mundo, desde cumbres nevadas hasta entornos urbanos vibrantes. Esta tendencia ha generado una demanda creciente por herramientas que no solo sean potentes, sino también portátiles y capaces de integrarse a una rutina itinerante y colaborativa.

En este nuevo escenario, la eficiencia en la gestión de archivos, la autonomía energética y la capacidad de edición en tiempo real se han vuelto elementos clave para quienes trabajan con grandes volúmenes de video, especialmente formatos de alta resolución y grabaciones en 360 grados.

Ante este reto, ASUS y GoPro lanzaron una edición especial para quienes exigen portabilidad, robustez y un flujo de trabajo sin interrupciones, integrando hardware de vanguardia con servicios en la nube y soluciones de inteligencia artificial.

Diseño colaborativo inspirado en la movilidad extrema

La edición limitada ProArt GoPro Edition destaca por su diseño exclusivo, inspirado en la estética resistente y funcional que caracteriza a los equipos de acción. El acabado en metal negro, la funda a juego y su empaque de coleccionista con insertos personalizables para almacenar cámaras y accesorios forman parte de una propuesta dirigida a quienes requieren portabilidad y protección en condiciones exigentes.

El formato convertible, con bisagra de 360 grados y un perfil ultradelgado de solo 15.8 mm de grosor y 1.39 kg de peso, permite utilizar el equipo en múltiples modos: desde tableta para bocetos hasta monitor de reproducción en campo. La resistencia de grado militar, certificada bajo el estándar MIL-STD-810H, asegura que la laptop puede acompañar a los creadores en cualquier entorno, desde expediciones en la naturaleza hasta maratones de edición en entornos urbanos.

El procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 y la NPU de 50 TOPS potencian los flujos de trabajo de edición y multitarea asistidos por inteligencia artificial. (Cortesía ASUS)

El empaque reutilizable, con espuma cortada en cubos para personalizar el espacio, se transforma en una extensión práctica del ecosistema GoPro. El usuario puede adaptar el almacenamiento según sus necesidades, asegurando que cámaras y accesorios viajen protegidos y listos para ser utilizados en cualquier momento.

Flujo de trabajo ininterrumpido con integración total a GoPro

Uno de los diferenciales más relevantes de esta colaboración reside en el flujo de trabajo optimizado para usuarios GoPro. La integración de la app StoryCube —la primera para Windows con acceso directo a GoPro Cloud y soporte para video 360°— habilita la sincronización automatizada y la organización inteligente de archivos mediante inteligencia artificial.

Al conectar la cuenta GoPro, StoryCube identifica el contenido, organiza el metraje y aplica metadatos automáticamente, simplificando la postproducción. Esta automatización elimina tareas repetitivas como importaciones manuales, cambios de nombre y categorización de archivos, permitiendo que los usuarios dediquen más tiempo a la creación y menos a la gestión administrativa.

La presencia de una tecla rápida dedicada, que lanza instantáneamente GoPro Player, acelera la edición de videos en 360 grados y facilita la sincronización instantánea entre la cámara y la laptop. Además, quienes adquieran esta edición limitada obtendrán una suscripción gratuita de doce meses a GoPro Premium+, lo que brinda almacenamiento ilimitado en la nube y acceso privilegiado a herramientas avanzadas de edición.

Potencia de inteligencia artificial para la nueva generación de creadores

El corazón tecnológico de la ProArt GoPro Edition es el procesador AMD Ryzen™ AI Max+ 395, que incorpora una NPU capaz de alcanzar 50 TOPS para acelerar procesos de edición, multitarea y operaciones asistidas por inteligencia artificial. Esta arquitectura permite gestionar cargas visuales complejas, como escalado de nivel, reducción de ruido y mejora de imagen en tiempo real, incluso durante sesiones prolongadas en movilidad.

Con hasta 128 GB de memoria LPDDR5X a 8.000 MHz, el equipo soporta la edición de imágenes de acción en alta resolución, procesamiento de lotes fotográficos y la ejecución simultánea de aplicaciones creativas. La gestión de energía impulsada por IA optimiza el rendimiento y la duración de la batería, reduciendo la dependencia de la computación en la nube y permitiendo una producción consistente incluso en desplazamientos prolongados.

Visuales de precisión y control total en la edición

La integración total con GoPro y la app StoryCube permite sincronización automática y organización inteligente de archivos para creadores en movimiento. (Cortesía ASUS)

Los creadores de contenido visual encontrarán en la pantalla táctil ASUS Lumina OLED 3K de 13.3 pulgadas un aliado para trabajos de alta fidelidad. Con relación de aspecto 16:10, contraste profundo y colores calibrados de fábrica, la edición se realiza con precisión profesional en cualquier entorno de luz.

El soporte para stylus MPP 2.6 y el ASUS DialPad integrado ofrecen un control intuitivo sobre herramientas de edición, permitiendo ajustar exposición, tamaño de pincel y navegar por líneas de tiempo con fluidez. El diseño convertible y la calibración avanzada garantizan que tanto en campo como en estudio, la experiencia de edición sea coherente y precisa.

La suma de estas características posiciona a la ProArt GoPro Edition como una herramienta integral para quienes necesitan máxima movilidad, potencia y un ecosistema creativo listo para los desafíos de la producción contemporánea.

El desarrollo de herramientas orientadas a la movilidad redefine los estándares de creación y distribución de contenido, situando la eficiencia energética y la portabilidad como prioridades esenciales en la rutina de los creadores que registran viajes, deportes extremos o expediciones fuera del estudio. La atención puesta en reducir la huella de carbono y ampliar la autonomía de los dispositivos refleja las nuevas necesidades de quienes producen y comparten imágenes en constante movimiento.