Chery acelera su estrategia eléctrica en Colombia en un mercado que crece 82%

El primer mes del año dejó cifras destacadas en ventas, y la marca apuesta con fuerza por la innovación tecnológica y la movilidad híbrida, incorporando nuevos desarrollos globales

Chery prevé la llegada de su sistema de rango extendido REEV y la expansión de la familia Super Hybrid durante 2026 en Colombia. - (Chery)

Cada vez resulta más habitual ver vehículos eléctricos e híbridos recorriendo las calles de Colombia. Lo que hasta hace poco estaba asociado a segmentos exclusivos hoy se consolida como una tendencia creciente y más accesible para un espectro cada vez más amplio de conductores.

El balance del primer mes de 2026 confirma ese cambio. Según el informe presentado por Fenalco y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), con base en cifras del Registro único Nacional de Tránsito (Runt),en enero se matricularon 1.758 vehículos eléctricos en el país, lo que representa un aumento del 82% frente al mismo mes de 2025.

Los modelos híbridos no se quedaron atrás y alcanzaron las 5.437 unidades, un 73% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dinamismo es impulsado por una oferta de modelos cada vez más amplia y consumidores que priorizan la eficiencia energética, la tecnología automotriz y el ahorro.

Directivos Chery Colombia y Daniela Álvarez. - (Chery)

En este contexto, marcas globales están fortaleciendo su apuesta por Colombia.

Chery acelera su estrategia de electrificación en Colombia

Una de las protagonistas de este impulso es Chery, que durante el evento Chery Day 2026 compartió detalles de su estrategia para este año. La compañía anunció la ampliación de su portafolio, con opciones en todas las categorías de electrificación actualmente disponibles en el mercado: híbrida ligera (MHEV), híbrida completa (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y 100% eléctrica (EV).

El anuncio incluyó la próxima introducción de una SUV completamente eléctrica con un precio inferior a los $90 millones, destinada a aumentar la competencia en el mercado y acercar este tipo de tecnologías a más familias colombianas.

La marca también anticipó la llegada del sistema de rango extendido (REEV), previsto para este año, y la expansión de su familia Chery Super Hybrid (CSH).

La red de concesionarios Chery en Colombia se amplía con nuevos puntos en Bogotá y socios estratégicos como Autonal y Colegas en Pasto. - (Chery)

Proyección y crecimiento

El crecimiento de la compañía en Colombia va de la mano de su estrategia de cobertura nacional. Para 2026, Chery proyecta superar las 20 vitrinas, incluyendo seis nuevos puntos en Bogotá. En este proceso suma a Autonal como nuevo concesionario en la capital y a Colegas en Pasto, integrándose a una red de socios estratégicos conformada por Vardí, Andinautos (Grupo Caminos), Autoland, Ruedalar (Grupo Campesa), Vehicosta (Grupo Country Motors), Autolima (Grupo Coltolima) y Grupo GranAuto.

“En 2026, Chery Colombia apuesta por una movilidad inteligente y accesible, respondiendo a la rápida evolución del mercado colombiano hacia soluciones híbridas y eléctricas con autonomías extendidas, precios estratégicamente ajustados y un sólido respaldo postventa gracias a nuestra amplia red de aliados”, afirmó David Huertas, director comercial de Chery Colombia.

A esto sumó: “Estamos haciendo tangible la tecnología y convirtiendo lo aspiracional en una decisión real para más colombianos”.

La presentadora Daniela Álvarez es la nueva embajadora de Chery, representando la alianza entre innovación automotriz y transformación social. - (Chery)

Como parte de su fortalecimiento institucional, la marca sumó a la presentadora y conferencista Daniela álvarez como embajadora en el país, alineando su historia de superación personal con la visión de innovación y transformación social que impulsa la compañía.

El compromiso del Grupo Chery con la innovación se refleja en el desarrollo de una plataforma global de tecnologías eléctricas y eficiencia, adaptada a las características del mercado colombiano. Entre sus iniciativas emblemáticas destaca AIMOGA, un robot humanoide con inteligencia artificial, integrado en el ecosistema tecnológico de la empresa, que ilustra cómo la propuesta de la marca trasciende el automóvil para abarcar conectividad, movilidad y tecnología avanzada.

Huertas resumió la visión de la empresa: “Estamos construyendo una marca sostenible en el tiempo, respaldada por la capacidad global de innovación del Grupo Chery y con una visión clara de liderazgo en nuevas energías para Colombia”.

SUVs que prometen cambiar la

AdP convoca Concurso Público Internacional

Conoce la universidad en Perú

Incendios en Chile: 1win Charity,

Marco Rubio anticipó una nueva

Así fue cómo Amanda Seyfried

