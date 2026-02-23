SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú permiten al público conocer su propuesta tecnológica y de diseño antes de su lanzamiento oficial

Omoda & Jaecoo en el Filo Summer Fest. Foto: Infobae Perú

Omoda & Jaecoo presentaron sus modelos Omoda C7 y Jaecoo 5 al público peruano durante la feria gastronómica Filo Summer Fest, realizada el sábado 14 de febrero en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra. Esta exhibición forma parte de la estrategia de acercamiento antes del lanzamiento oficial de ambos vehículos, previsto para marzo.

¿Cómo fue la presentación de Omoda & Jaecoo en Filo Summer Fest?

Los más de cinco mil asistentes al evento tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los SUVs, explorar su interior y participar en diversas experiencias interactivas. Entre las actividades ofrecidas por la marca destacaron una estación de videojuegos con PlayStation 5, espacios para carga de celulares y caricaturas en vivo, reforzando el enfoque tecnológico, lúdico y cercano de Omoda & Jaecoo con el público.

Según información compartida previamente durante el ‘Early Product Day’, Omoda & Jaecoo han ingresado a más de 60 mercados internacionales en menos de tres años y han superado las 800 mil unidades vendidas. “OMODA y Jaecoo son marcas creadas exclusivamente para el mercado internacional, provienen del grupo Chery y, en solo tres años, hemos logrado estar en más de sesenta mercados con más de ochocientas mil unidades vendidas”, explicó Erik Furugen, director comercial de Omoda & Jaecoo Perú.

Características tecnológicas y adaptación a Perú de las nuevas SUVs

Omoda & Jaecoo en el Filo Summer Fest. Foto: Difusión

Los modelos presentados buscan responder a diferentes perfiles de usuario. Omoda apuesta por la tecnología, el diseño urbano y una movilidad moderna orientada a consumidores jóvenes y conectados, mientras que Jaecoo se dirige a quienes buscan aventura, elegancia y funcionalidad off-road, combinando viajes y ciudad. “Omoda es una marca bastante futurista, con mucha tecnología, dirigida a un público con espíritu joven al que le gusta lo último en tendencias y moda. Por el lado de Jaecoo, está pensada para personas que disfrutan viajar por el interior del país, llevar el auto a diferentes lugares, pero que también valoran el diseño elegante y premium”, detalló Erik Furugen.

En materia de desempeño y adaptación a las condiciones locales, el ejecutivo también precisó: “Podemos decir que nuestros productos están capacitados para enfrentar las dificultades del tráfico intenso de Lima, así como la altura de provincia. Los vehículos ofrecen conectividad inalámbrica, sistemas de cargador, compatibilidad con Android y Apple CarPlay, y un paquete de seguridad completo con ADAS (Advanced Driver Assistance Systems en inglés) y airbags, además de un manejo diferenciado”.

Omoda & Jaecoo en el Filo Summer Fest. Foto: Infobae Perú

La participación de Omoda & Jaecoo en Filo Summer Fest permitió a los asistentes tener un primer contacto directo con los modelos Omoda C7 y Jaecoo 5, anticipando la propuesta tecnológica y de diseño que llegará al mercado peruano en los próximos meses. Según la marca, el objetivo es ofrecer una experiencia de manejo distinta y acercarse a los futuros conductores a través de la interacción directa y el entretenimiento, en línea con las tendencias globales de innovación automotriz.