America Inhouse

SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú permiten al público conocer su propuesta tecnológica y de diseño antes de su lanzamiento oficial

La participación de Omoda & Jaecoo en Filo Summer Fest permitió a los asistentes tener un primer contacto directo con los modelos Omoda C7 y Jaecoo 5

Guardar
Omoda & Jaecoo en el
Omoda & Jaecoo en el Filo Summer Fest. Foto: Infobae Perú

Omoda & Jaecoo presentaron sus modelos Omoda C7 y Jaecoo 5 al público peruano durante la feria gastronómica Filo Summer Fest, realizada el sábado 14 de febrero en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra. Esta exhibición forma parte de la estrategia de acercamiento antes del lanzamiento oficial de ambos vehículos, previsto para marzo.

¿Cómo fue la presentación de Omoda &amp; Jaecoo en Filo Summer Fest?

Los más de cinco mil asistentes al evento tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los SUVs, explorar su interior y participar en diversas experiencias interactivas. Entre las actividades ofrecidas por la marca destacaron una estación de videojuegos con PlayStation 5, espacios para carga de celulares y caricaturas en vivo, reforzando el enfoque tecnológico, lúdico y cercano de Omoda & Jaecoo con el público.

Según información compartida previamente durante el ‘Early Product Day’, Omoda & Jaecoo han ingresado a más de 60 mercados internacionales en menos de tres años y han superado las 800 mil unidades vendidas. “OMODA y Jaecoo son marcas creadas exclusivamente para el mercado internacional, provienen del grupo Chery y, en solo tres años, hemos logrado estar en más de sesenta mercados con más de ochocientas mil unidades vendidas”, explicó Erik Furugen, director comercial de Omoda & Jaecoo Perú.

Características tecnológicas y adaptación a Perú de las nuevas SUVs

Omoda & Jaecoo en el
Omoda & Jaecoo en el Filo Summer Fest. Foto: Difusión

Los modelos presentados buscan responder a diferentes perfiles de usuario. Omoda apuesta por la tecnología, el diseño urbano y una movilidad moderna orientada a consumidores jóvenes y conectados, mientras que Jaecoo se dirige a quienes buscan aventura, elegancia y funcionalidad off-road, combinando viajes y ciudad. “Omoda es una marca bastante futurista, con mucha tecnología, dirigida a un público con espíritu joven al que le gusta lo último en tendencias y moda. Por el lado de Jaecoo, está pensada para personas que disfrutan viajar por el interior del país, llevar el auto a diferentes lugares, pero que también valoran el diseño elegante y premium”, detalló Erik Furugen.

En materia de desempeño y adaptación a las condiciones locales, el ejecutivo también precisó: “Podemos decir que nuestros productos están capacitados para enfrentar las dificultades del tráfico intenso de Lima, así como la altura de provincia. Los vehículos ofrecen conectividad inalámbrica, sistemas de cargador, compatibilidad con Android y Apple CarPlay, y un paquete de seguridad completo con ADAS (Advanced Driver Assistance Systems en inglés) y airbags, además de un manejo diferenciado”.

Omoda & Jaecoo en el
Omoda & Jaecoo en el Filo Summer Fest. Foto: Infobae Perú

La participación de Omoda & Jaecoo en Filo Summer Fest permitió a los asistentes tener un primer contacto directo con los modelos Omoda C7 y Jaecoo 5, anticipando la propuesta tecnológica y de diseño que llegará al mercado peruano en los próximos meses. Según la marca, el objetivo es ofrecer una experiencia de manejo distinta y acercarse a los futuros conductores a través de la interacción directa y el entretenimiento, en línea con las tendencias globales de innovación automotriz.

Temas Relacionados

Omoda & JaecooAutos en PerúTecnología automotrizMovilidad inteligente

Últimas Noticias

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

La convocatoria de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de 3.7 millones de dólares

AdP convoca Concurso Público Internacional

La revolución DeFi: el impacto de esta tendencia en el mercado de activos digitales

Con contratos automatizados y tecnología blockchain, estas plataformas buscan transformar la experiencia dentro del ecosistema cripto

La revolución DeFi: el impacto

Conoce la universidad en Perú que formará a sus médicos con programa en Harvard Medical School

La apuesta por iniciativas académicas a nivel internacional y la actualización continua redefinen el perfil de quienes liderarán la medicina peruana en los próximos años

Conoce la universidad en Perú

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Las acciones de ayuda directa buscan acompañar a las familias y generar conciencia sobre la importancia de apoyar durante las catástrofes

Incendios en Chile: 1win Charity,

Los mejores casinos online en España en 2026, según expertos

Conoce la lista completa con los mejores casinos online de España este 2026. Encontrarás toda la información sobre sus ofertas y beneficios

Los mejores casinos online en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Argentina es el país con

Argentina es el país con más personas estresadas: cómo gestionar el malestar psicológico, según una experta

Asesinan a dueño de discotecas en San Juan de Lurigancho: cámaras registran el preciso momento del crimen

Saskia Niño de Rivera reacciona tras la muerte de El Mencho: “Ojalá esto marque el principio del fin del Cártel Jalisco”

Denuncian supuestos pagos estatales por más de $3.000 millones a la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

Rige una alerta amarilla por tormentas y por granizo en el AMBA y otras 14 provincias: cuándo llegarán las lluvias

INFOBAE AMÉRICA
La Audiencia de Madrid frena

La Audiencia de Madrid frena la decisión de Peinado de que el 'caso Begoña Gómez' acabe en un jurado popular

La OMC asegura que se ha ofrecido una asistencia sanitaria segura y de calidad durante la huelga médica

Sheinbaum ensalza al Ejército por el operativo contra 'El Mencho': "Ya hay más tranquilidad"

Tres producciones de La Abadía hacen las maletas en marzo para cruzar el Atlántico y conquistar el FIAV de Bogotá

(AMP) Aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, flexibilizan condiciones a México por los disturbios

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Jennifer Lopez el

Así celebró Jennifer Lopez el cumpleaños número 18 de sus hijos Emme y Max: “¡Siempre hemos sido los tres!”

El final de temporada de “El Caballero de los Siete Reinos” explicado por el creador de la serie

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, reveló estar embarazada tras maratónico encuentro sexual con 400 hombres sin protección

La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina