“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid

La llegada al Perú de Fernando Morientes, campeón de Europa y exfigura del fútbol internacional, marcó una nueva etapa en el convenio entre la Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid

La Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid (FRM) profundizaron su alianza estratégica en Perú con una serie de actividades centradas en la formación de líderes y la promoción de valores a través del deporte. La visita a Lima y otras ciudades del exgoleador del Real Madrid, Fernando Morientes, embajador de la FRM, sirvió como escenario para el desarrollo de masterclass, jornadas de reflexión y entrega de certificaciones a estudiantes y docentes beneficiados por el acuerdo.

Durante su intervención, Morientes subrayó la relevancia de este convenio internacional: “Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes en un país maravilloso como Perú”. El exfutbolista destacó el impacto del vínculo entre la UCV y la Fundación Real Madrid, que busca trasladar los valores del alto rendimiento deportivo a la formación universitaria y profesional. “Este proyecto está ligado a la Universidad César Vallejo, aquí en Perú. Tanto en la Fundación como en la Universidad estamos satisfechos con el rendimiento y, sobre todo, con lo que van hablando los alumnos de este proyecto; eso es lo más importante”, señaló.

¿Cómo impulsa la alianza UCV-Fundación Real Madrid la formación en valores?

La alianza permite a la comunidad universitaria acceder a la plataforma educativa Sport Values Academy TV, una herramienta omnicanal que ofrece cursos virtuales orientados al deporte y la formación en valores. Según datos de la universidad, esta colaboración ha facilitado la capacitación y certificación de más de 25 mil profesores de educación física en programas integrales de deporte y valores, con impacto en cientos de miles de estudiantes en todo el país.

El presidente del Directorio de la UCV, Richard Acuña, resaltó el alcance institucional del acuerdo: “Estamos orgullosos de lo que hemos firmado, de lo que estamos haciendo, de con quiénes estamos y del acompañamiento que nos permite ofrecer a los peruanos una gran oportunidad de formarse de la mejor manera en base al convenio de la Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid”. Añadió que la universidad busca no solo ser la más grande del país, sino la mejor, trabajando en base a calidad educativa, alianzas internacionales y oportunidades para la comunidad.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la UCV, Kelly Acuña, manifestó: “Hoy les permite proyectarse con mayor confianza hacia el futuro. Estos jóvenes han recibido certificación de parte de la Fundación Real Madrid y de la Universidad César Vallejo”. Subrayó que la UCV es la única universidad de Latinoamérica y la tercera en el mundo en implementar este modelo educativo junto a la Fundación Real Madrid. “Educamos en valores no solamente para cambiar historias, sino para transformar comunidades y construir futuro”, afirmó.

Experiencia internacional y testimonio de Fernando Morientes

Morientes, quien visitó varias ciudades del país, valoró la acogida de los estudiantes y la similitud cultural entre España y Perú. “Disfruto mucho de la cultura, la gastronomía y la amabilidad de la gente peruana. Tenemos algo en común, el idioma y una cultura muy parecida, lo que siempre ayuda”, expresó.

Según la UCV y la Fundación Real Madrid, la alianza entre ambas instituciones se consolida como un referente en la educación basada en valores y el deporte, orientada a formar líderes íntegros y comprometidos con su comunidad.

