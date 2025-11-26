America Inhouse

“La vacuna es tu escudo más fuerte contra enfermedades”: jornadas gratuitas de inmunización hasta el 21 de diciembre

La Secretaría de Comunicación Social de la PCM ha lanzado una campaña informativa para generar conciencia sobre la importancia de la vacunación

Foto: Difusión
Foto: Difusión

El Ministerio de Salud impulsa una campaña masiva de vacunación gratuita con el objetivo de elevar los índices de inmunización en la población, especialmente entre los grupos más vulnerables. La iniciativa incluye jornadas nacionales de vacunación hasta el 30 de noviembre y una nueva fase programada del 15 al 21 de diciembre.

¿Por qué es importante vacunar a niños, gestantes y adultos mayores?

Las autoridades sanitarias peruanas enfatizan que la vacunación es la mejor herramienta para proteger la vida y la salud. En particular, instan a padres y cuidadores a llevar a sus hijos menores de cinco años a los centros de salud para completar el esquema de inmunización, advirtiendo que enfermedades como la polio, el sarampión y la difteria pueden dejar secuelas duraderas y prevenibles en los niños. "Las vacunas salvan vidas, protege a tus hijos“, es la exhortación principal lanzada por el sector.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Además, la campaña subraya la importancia de la inmunización de gestantes para prevenir enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos ferina, así como de la vacunación en adultos mayores para combatir riesgos asociados a la influenza y la neumonía, que pueden resultar mortales en este grupo.

Fechas, metas y acceso para las jornadas de vacunación

El esquema peruano contempla 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades inmunoprevenibles, de las cuales 16 deben aplicarse antes de los cinco años, y una adicional entre los 9 y 18 años para el virus del papiloma humano.

La meta establecida para 2025 es vacunar a 277,026 menores de cinco años y a 466,623 personas mayores de 60 años, priorizando la aplicación de vacunas como la pentavalente, antipolio, SPR, Tdap, influenza y neumococo. El Estado peruano busca con estas jornadas acercar el servicio de vacunación a la población, realizando actividades en centros de salud, parques y puntos de fácil acceso, con el objetivo de facilitar la protección familiar y comunitaria.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

La campaña informativa, impulsada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, lleva como lema “La vacuna es tu escudo más fuerte contra enfermedades” y también promueve mensajes como "completa las vacunas de tus hijos menores de 5 años“, ”protege a gestantes y adultos mayores contra la neumonía" y "las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas“, reforzando la importancia de la prevención para todos los peruanos.

Para atender dudas y consultas, las autoridades han puesto a disposición la línea telefónica 113, opción 3, para obtener información sobre los puntos de vacunación y protección disponible para ellos y sus familias.

