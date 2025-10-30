Cyber WOW 2025: claves que debes conocer si buscas ofertas en televisores, vestidos o zapatillas

Cyber WOW 2025. Habrá ofertas del 3 al 6 de noviembre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cyber WOW 2025 se presenta como uno de los principales eventos de comercio electrónico en el Perú. La próxima edición se realizará del 3 al 6 de noviembre y busca fomentar el consumo digital, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de acceder a cientos de productos y servicios con descuentos exclusivos online. Organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB) Perú, el Cyber WOW apunta a impulsar la confianza y la participación de los peruanos en las compras por internet.

Entre las marcas participantes destaca la tienda por departamentos Oechsle, que estará presente en la campaña con ofertas competitivas en categorías como televisores, vestidos y zapatillas, y envío gratis en productos seleccionados. La compañía indica además que las compras podrán realizarse de forma segura en su web oficial Oechsle.pe o mediante la app de Oechsle, lo que facilita el acceso a las ofertas desde cualquier dispositivo.

Cyber WOW 2025: Entre las marcas participantes destaca la tienda por departamentos Oechsle. Foto: Difusión

Consejos para comprar televisores, vestidos o zapatillas en el Cyber WOW

Si tienes en mente comprar televisores online, es clave revisar detalles como el tamaño de pantalla, la resolución, el sistema operativo, las conectividades y las tecnologías de imagen. Marcas como Samsung y LG ofrecen modelos con funciones inteligentes y acceso a aplicaciones de streaming, por lo que se recomienda leer descripciones técnicas y consultar reseñas antes de finalizar la compra.

En el caso de la adquisición de vestidos por internet, conviene prestar atención a la tabla de tallas proporcionada por la tienda, así como a la composición de los materiales y las políticas de cambios o devoluciones. Mirar las fotos y leer comentarios de otros compradores ayuda a asegurar que el producto se adapte al estilo y necesidades del usuario.

El Cyber WOW busca impulsar las compras digitales a nivel nacional. Foto: Difusión

Por último, si el objetivo es adquirir zapatillas por internet, hay que considerar el tipo de actividad, la talla adecuada, los materiales y el diseño más conveniente. Tiendas como Oechsle ofrecen productos de marcas internacionales como zapatillas Adidas. Es clave revisar las políticas de cambio o devolución para calzado, en caso de que el modelo no se adapte bien al recibirlo.

Recomendaciones para evitar estafas en compras online

Antes de realizar cualquier compra durante el Cyber WOW 2025, es fundamental verificar que la tienda sea oficial, chequear los certificados de seguridad digital, leer opiniones de otros compradores y nunca compartir datos personales o bancarios fuera de los canales autorizados. Con estas precauciones, los usuarios podrán aprovechar las ofertas de manera segura y sin riesgos innecesarios.