America Inhouse

Mundial 2026: fechas, sedes confirmadas y selecciones clasificadas al torneo

La Copa del Mundo se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, con España, Argentina y otras potencias ya aseguraron su lugar para la edición más ambiciosa de la historia

Lorena Yepes

Por Lorena Yepes

Guardar
España, Argentina, Francia y Brasil
España, Argentina, Francia y Brasil figuran entre los favoritos para ganar el Mundial 2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés global por la Copa Mundial de Fútbol 2026 ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de un millón de solicitudes para el programa de voluntariado, una cifra que la FIFA calificó como “superior a la de cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia”.

Este fenómeno se produce a falta de tres días para el cierre de inscripciones y anticipa un torneo que, antes de su inicio, ya ha establecido nuevos récords de participación.

La próxima edición del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá durante junio y julio de 2026, marcará un hito al ser la primera vez en más de 90 años que tres países comparten la organización.

El torneo se celebrará en
El torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y un nuevo formato de grupos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el certamen contará con 48 selecciones, 16 más que en las últimas siete ediciones desde 1998, según informó la FIFA. Este aumento de equipos ha obligado a modificar el formato de la fase de grupos: el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad la transición de 16 grupos de tres equipos a 12 grupos de cuatro, lo que eleva el total de partidos a 104 (en comparación con los 64 disputados en Qatar 2022).

¿Cuándo y dónde empieza el mundial?

Sadie Smith, especialista en marketing y en el sector deportivo, explicó que este nuevo formato implica un calendario más exigente para los jugadores. “Para los equipos esto equivale a un esfuerzo enorme, pero todo vale con tal de llegar a la final en Nueva York”.

El partido inaugural tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La FIFA proyecta ingresos récord
La FIFA proyecta ingresos récord de más de USD 11.000 millones para el ciclo 2023-2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 16 ciudades sede en los tres países anfitriones se preparan para recibir a millones de aficionados, en lo que se proyecta como el evento deportivo más multitudinario de la historia. Para quienes deseen asistir, existen plataformas como Hellotickets en donde se pueden comprar todas las entradas para el Mundial de fútbol.

¿Quiénes llegan como favoritos a levantar la Copa?

En el plano deportivo, la atención se centra en los equipos favoritos para alzarse con el trofeo. Según el análisis de Smith, España parte como principal candidata, ocupando actualmente el primer puesto del ranking FIFA, posición que no alcanzaba desde 2014. “Con la Eurocopa 2024 en el bolsillo y un ciclo que suma 27 victorias, tres empates y solo tres derrotas en 33 partidos, la Roja llega como favorita al lado de Argentina, Francia y Brasil, candidatos habituales”, afirmó Smith.

¿Cuáles son los equipos que superaron las eliminatorias?

En Europa, donde hay 16 plazas directas, las eliminatorias aún no han concluido. España, Francia, Portugal, Inglaterra y Croacia avanzan con solidez, mientras que Alemania enfrenta dificultades y ocupa el tercer lugar de su grupo, detrás de Eslovaquia e Irlanda del Norte.

Italia también atraviesa problemas, situándose por debajo de Noruega, y Macedonia del Norte lidera su zona por encima de Bélgica.

El partido inaugural será el
El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca y la final el 19 de julio en el MetLife Stadium. - (Imagen ilustrativa Infobae)

En Sudamérica, los seis cupos directos ya tienen dueño: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Bolivia obtuvo la séptima plaza y disputará el repechaje intercontinental, mientras que Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminados.

En la Concacaf, Canadá, México y Estados Unidos aseguraron su presencia como anfitriones. La fase final de las eliminatorias sigue en curso, con tres selecciones más que accederán directamente y dos que buscarán su lugar en el repechaje intercontinental.

Asia, Oceanía y África con nuevas puertas abiertas

El panorama en Asia muestra a Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán ya clasificados, aunque restan definirse otras plazas entre equipos como Arabia Saudí, Irak, Qatar, Indonesia o Emiratos Árabes Unidos. “La AFC podría alcanzar hasta nueve representantes en la Copa del Mundo, una cifra inédita para la región”, afirmó Smith.

En África, con nueve cupos directos y uno para repechaje, Marruecos y Túnez fueron los primeros en asegurar su clasificación. Egipto, Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Argelia lideran sus respectivos grupos y se perfilan para repetir presencia en el torneo.

La Copa Mundial de Fútbol
La Copa Mundial de Fútbol 2026 bate récord de solicitudes de voluntariado con más de un millón de inscripciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oceanía vivió un hecho histórico al contar por primera vez con un cupo directo, que fue aprovechado por Nueva Zelanda, logrando así su tercera participación mundialista tras España 1982 y Sudáfrica 2010. Nueva Caledonia, pese a su derrota, mantiene opciones a través del torneo clasificatorio intercontinental.

Mascotas, pelota y facturación

En el ámbito económico, la FIFA proyecta ingresos récord de más de USD 11.000 millones para el ciclo 2023-2026, impulsados principalmente por los derechos de televisión, patrocinios y licencias oficiales, lo que convierte al torneo en un motor económico sin precedentes.

El impacto en los países anfitriones también será considerable, con estimaciones de alrededor de USD 8.000 millones en turismo, transporte, restauración y consumo local, beneficiando directamente a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto.

Entre los símbolos del evento, la FIFA presentó la pelota oficial, denominada Trionda y fabricada por adidas, que destaca por su diseño tricolor en homenaje a los tres países anfitriones. Además, se dieron a conocer las mascotas: el alce canadiense Maple, el jaguar mexicano Zayu, y el águila estadounidense Clutch.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa Mundial de FútbolFIFATriondaHellotickets

Últimas Noticias

Arquitectura con conciencia: cómo los futuros arquitectos diseñan con el planeta en mente

La arquitectura sustentable se aprende desde las aulas: estudiantes mexicanos diseñan sus primeros espacios con criterios ambientales

Arquitectura con conciencia: cómo los

Viajes inteligentes: cómo elegir experiencias completas y obtener beneficios inesperados

Reservar vuelos, hotel, traslados y experiencias en un solo sitio transforma la manera de viajar, sobre todo cuando esto implica recibir obsequios por tu viaje

Viajes inteligentes: cómo elegir experiencias

Estas son las habilidades blandas que distinguen a los líderes en ingeniería

La excelencia en ingeniería está marcada por la combinación de rigor académico y una formación humanista

Estas son las habilidades blandas

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Luis Carranza y José Salardi, extitulares del MEF, participaron en un conversatorio organizado en el campus Arequipa de la Universidad Continental. El encuentro forma parte de la ruta hacia el CADE Ejecutivos 2025, que se realizará del 4 al 6 de noviembre en Lima

¿Qué necesita el Perú para

El OPPO Reno14 5G aterriza en Colombia con IA y un flash pensado para fiestas inolvidables

El dispositivo integra ‘Party Flash AI’ para mejorar la fotografía, un diseño que rompe con el minimalismo y poderosa Edición con IA

El OPPO Reno14 5G aterriza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo encara la última

El peronismo encara la última semana de campaña con actos pequeños y Taiana pide debatir con Santilli

La gasolina más barata y más cara de Lima este 16 de octubre

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

Euro continúa cayendo en Perú y se cotiza a S/ 3,958 hoy 16 de octubre (EUR a PEN)

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 16 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Francia detuvo a cuatro personas

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

Ucrania denunció que tropas norcoreanas operan drones desde Rusia para misiones de apoyo

El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Cuál es el “interruptor” cerebral que regula la reacción al miedo, según un estudio

ENTRETENIMIENTO

14 kilos menos, aislamiento extremo

14 kilos menos, aislamiento extremo y ruptura emocional: así fue la impactante metamorfosis de Charlie Hunnam en el “Monstruo”

Ace Freley, guitarrista original de KISS, se encuentra en estado crítico tras una caída

Kim Kardashian niega haber tenido una relación con Travis Barker antes que su hermana Kourtney

Richard Gere recordó cómo fue el apoyo mutuo entre él y Diane Keaton en una película “muy cruda y sexual”

“No entendía la magnitud del rechazo”: la confesión de Miley Cyrus al recordar su transición artística a la adultez