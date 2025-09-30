¿Cómo iniciar estudios universitarios en Lima y finalizarlos en el Reino Unido?

Foto: University of Leeds

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha anunciado un programa académico internacional en alianza con NCUK (Northern Consortium of UK Universities) y la University of Leeds que permite a estudiantes comenzar sus carreras universitarias en Lima, continuar sus estudios en UK y obtener un título internacional en University of Leeds. Según información oficial difundida por la institución, este programa se dirige a jóvenes interesados en carreras del área de negocios y ofrece la oportunidad de graduarse en una universidad ubicada en el puesto 85 del QS World University Ranking.

El convenio presenta dos rutas académicas. La primera, International Year One (IYO), está destinada a estudiantes que cuenten con el diploma IB o con una calificación equivalente reconocida para el ingreso universitario y permite cursar el primer año en la UPC y los dos siguientes en la University of Leeds. La segunda modalidad, conocida como 2+2, incluye un año de preparación bajo el esquema International Foundation Year, seguido de un año en la UPC con el formato IYO, antes de trasladarse al Reino Unido para los dos años finales.

Dentro del programa, y según datos proporcionados por la UPC, se encuentran disponibles las carreras de Business Management, Business Management and Marketing, Business Management and Human Resources e International Business Management. “Esta alianza forma parte de nuestra estrategia académica para ampliar el acceso de los estudiantes peruanos a una educación de estándar global. Los alumnos cursarán sus primeros años en el campus de la UPC en Monterrico, bajo un modelo alineado con estándares británicos, y completarán su formación en la University of Leeds”, indicó Darby C. McDonald, director de Carreras Internacionales de la UPC.

Todos los cursos se imparten en inglés y bajo supervisión académica internacional. La UPC señala que este nuevo modelo puede representar un ahorro mayor al 25 % respecto a realizar toda la carrera universitaria en el Reino Unido, ya que la inversión se divide entre Perú y el extranjero. Además, la institución resalta que los estudiantes reciben acompañamiento académico y personal durante toda su formación, facilitando la transición a la experiencia universitaria internacional.

Con esta alianza, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sostiene que reafirma su compromiso con la internacionalización y la excelencia académica, abriendo nuevas puertas para los jóvenes peruanos que aspiran a una formación global.