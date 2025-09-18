America Inhouse

Google en Perú: inauguran laboratorio tecnológico para potenciar el aprendizaje y la creación digital en estudiantes

El Google Lab está diseñado para que los jóvenes puedan interactuar con equipos avanzados, acceder a ambientes especializados y trabajar en un entorno colaborativo que fortalece habilidades tecnológicas. ¿Dónde se encuentra?

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
La Universidad César Vallejo (UCV)
La Universidad César Vallejo (UCV) inauguró el Google Lab en su campus Los Olivos, un laboratorio tecnológico impulsado en alianza con Google para fortalecer el aprendizaje digital y la innovación. Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) inauguró un laboratorio tecnológico en el campus Los Olivos, en alianza con Google, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas de última generación y fortalecer el aprendizaje práctico en su comunidad estudiantil. De acuerdo con información proporcionada por la UCV, la iniciativa busca impulsar la innovación digital y la formación de nuevas competencias en más de 200.000 estudiantes, quienes ahora pueden acceder a plataformas como Google Cloud Skills Boost, programas de formación en inteligencia artificial, seguridad, redes y aprendizaje automático, así como a un laboratorio equipado con tecnología avanzada.

Un entorno de innovación para la educación digital

La UCV comunicó que este nuevo espacio, denominado Google Lab, está diseñado para que los alumnos experimenten de forma directa con equipos de vanguardia, participen en ambientes especializados y trabajen en proyectos colaborativos orientados a la transformación digital. El laboratorio se implementa en el marco de la alianza estratégica entre la universidad y Google, cuyo propósito declarado es contribuir al desarrollo académico y profesional de los estudiantes mediante el acceso a recursos exclusivos.

El espacio ofrece acceso a
El espacio ofrece acceso a herramientas de última generación, plataformas como Google Cloud Skills Boost y formación en áreas como inteligencia artificial y aprendizaje automático. Foto: Difusión

Durante la inauguración, el fundador de la UCV, César Acuña Peralta, reafirmó su compromiso con la formación juvenil. “Mi compromiso es seguir apostando por los jóvenes, creo en ellos y estoy convencido de que son los encargados del gran cambio de este país. La universidad es solo el instrumento en ese camino”, dijo en el acto. Por su parte, Diego Montoya, country manager de Google Cloud para Perú y Ecuador, resaltó el valor de la iniciativa y alentó a los alumnos a aprovechar las oportunidades que abre este entorno. “Les pido que sean curiosos y aprovechen este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo del país”, comentó.

En palabras de Michael Anderson Sánchez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, el laboratorio representa “un verdadero punto de encuentro de la innovación y la creación de ideas que transforman nuestro entorno”. Según el estudiante, la tecnología disponible permitirá a los usuarios interactuar con equipos de alta gama y prepararse para los retos que plantea la transformación digital.

Directivos y estudiantes destacan que
Directivos y estudiantes destacan que el laboratorio busca preparar a los alumnos para los desafíos de la transformación digital y posicionar a la UCV como referente en tecnologías educativas. Foto: Difusión

Directivos de la UCV, como la gerente de Administración y Finanzas, Kelly Acuña, han señalado que la colaboración con Google responde a la apuesta institucional por la innovación tecnológica y por llevar la educación al siguiente nivel, un mensaje compartido también por representantes de Google for Education en Sudamérica.

La universidad informó que la apertura del Google Lab se enmarca en una estrategia más amplia de alianzas y transformaciones digitales, orientada a posicionarse como referente en el uso de tecnologías educativas y brindar a sus estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos profesionales y académicos del futuro.

Temas Relacionados

GoogleGoogle en PerúUniversidad César VallejoUCVGoogle Lab

Últimas Noticias

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

El Marketing Conference Latam reunirá en octubre a especialistas, directivos y figuras clave del sector en la Sede Salitre, quienes analizarán los retos del mercado colombiano y regional

Más de 800 profesionales asistirán

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

El recorrido forma parte de un trayecto mayor de 8.900 kilómetros a través de 10 países de América Latina, en los que la tecnología híbrida de Chery será sometida a diversas condiciones de geografía y clima

Chery Super Hybrid: nueva SUV

El auto que redefine la actitud urbana: diseño y potencia para una nueva generación

La rutina diaria demanda un auto que combine tecnología avanzada y diseño distintivo. Nuevo auto, nueva actitud

El auto que redefine la

Más allá de las aulas: el impacto real del acompañamiento educativo

El apoyo a estudiantes en etapas clave de su formación impulsa trayectorias académicas exitosas, pero también el liderazgo y la igualdad de oportunidades

Más allá de las aulas:

¿Te robaron el celular? Te enseñamos paso a paso cómo proteger tu información con el bloqueo remoto

En el Perú se roban más de 4.000 teléfonos móviles cada día, siendo los lunes a las 10 a.m. el momento más crítico. Frente a esta realidad preocupante, compartimos algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a protegerte mejor

¿Te robaron el celular? Te
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Amaranta Hank habló de su

Amaranta Hank habló de su pasado en la industria para adultos y reveló por qué no piensa esconderlo en la política

Karina García recibió el apoyo de La Liendra antes de enfrentar a Karely Ruiz en ‘Stream Fighters 4′

Fentanilo mortal: advierten que se había detectado la contaminación y se liberó para vender igual

Cinco peruanos, incluidos dos policías, son detenidos en Chile al intentar ingresar 11 kilos de droga por Arica

Cambio Radical exigió a Petro aclarar si denuncia de conspiración con Estados Unidos involucra a uno de sus congresistas: “Le puso una lápida”

INFOBAE AMÉRICA
Marcelino: "Solo me incomoda el

Marcelino: "Solo me incomoda el resultado porque creo que es injusto"

Marcus Rashford: "El de cabeza es más difícil para mí, se trata de tener confianza"

Flick: "Necesitábamos un jugador como Rashford"

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

VÍDEO: La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

ENTRETENIMIENTO

‘The Paper’: cuándo se estrena

‘The Paper’: cuándo se estrena y dónde ver en latinoamérica el spin-off de the office

“Un Don nunca usa pantalones cortos”: cómo una espeluznante llamada anónima marcó la historia de Los Soprano

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas se pronuncia por primera vez tras el hallazgo de su cuerpo en el Tesla del cantante

La vez que Charlie Sheen jugó ping pong con O.J. Simpson e hizo trampa: “Que idiota”

“Es una reivindicación de mi cuerpo y mi historia”: así es “It’s Not That Deep”, el nuevo álbum de Demi Lovato