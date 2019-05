"Hay otros diplomáticos peruanos que, se afirma, también ayudaron, pero fueron casos aislados y todavía faltan documentos para confirmarlo", dice Coya. Al menos dos de los gobiernos peruanos de aquellos años, agrega, miraban con simpatía al Eje y ordenaron no ayudar a los judíos en Europa.

El periodista recuerda, en ese sentido, la respuesta del cónsul peruano en una capital europea que se enorgullecía de seguir al pie de la letra la circular que llegaba desde Lima. "He cumplido fielmente la orden dada por usted señor canciller, y le digo que he detectado muchos judíos por el olor", dice la nota citada por Coya.