"No es tanto la cantidad total de votantes que apoyan la visión extrema de los derechos de las armas y son pro-armas, es más que ese grupo se moviliza políticamente de manera increíble", explica Philip Cook, autor de "The Gun Debate". "Son personas que mandan mensajes permanentemente a su representante en el Congreso, hacen contribuciones a la causa y se movilizan cada vez que algún presidente intenta imponer un control más estricto". Y Amnistía Internacional advierte que "en Estados Unidos no protegen a las personas y comunidades con mayor riesgo de violencia con armas de fuego, en violación de la ley internacional de derechos humanos. El derecho a vivir libre de violencia, discriminación y temor ha sido superado por un sentido de derecho a poseer una variedad prácticamente ilimitada de armas de fuego".