(Post scriptum. Dejó más de doscientas frases que, unidas, bien pueden ser consideradas como un legado moral. Algunas, encantadoras: "No puedes culpar a la gravedad por enamorarte", "El amor es la fuente de energía más poderosa del mundo porque no tiene límites", "Lo correcto no siempre es popular, y lo popular no es siempre correcto", "El don de la fantasía ha significado más para mí que mi talento por absorber conocimientos", "La diferencia entre la estupidez y el genio… es que el genio tiene sus límites", "Una simple explicación de la relatividad: cuando cortejas a una bella chica, una hora parece un segundo. Cuando te sientas en una estufa ardiendo, un segundo parece una hora". "Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación escolar formal", "No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta será con palos y piedras", "¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio", "El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la raza humana", "La música de Mozart es tan pura y hermosa que la veo como un reflejo de la belleza interna del Universo").