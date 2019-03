Evidentemente le gustó La Plata, pero no pudo con su genio: la ceremonia inaugural del semestre universitario, de la que fue invitado estrella, arrancó con "un discurso demasiado largo" de un funcionario que no nombró.

En el diario anotó el viaje a Llavallol entre el 8 y el 10 de abril. En la localidad bonaerense halló "un buen clima y un descanso maravilloso". Y, como quien no quiere la cosa, también "una espléndida idea para una nueva teoría de la conexión entre gravitación y electricidad".(Sin embargo, algunos días después, ya en Montevideo, Einstein escribió que "todas las ideas científicas que pensé en Argentina resultaron ser inútiles").