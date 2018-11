René Arnaud, soldado de infantería francés, cumplió 25 años ese mismo 11 de noviembre, y escribió en su diario: "La guerra había terminado, estaba a salvo, de repente me libraba de la cruel angustia que me había oprimido durante años, el espectro de la muerte, que me había invadido como invade a los hombres viejos, ya no me acosaría más. Rebosaba de júbilo y tenía la impresión de ser invulnerable".