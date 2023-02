Natalia Lafourcade se llevó el Grammy a “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”

El Xeneize no pudo con el Ferroviario y se llevó un 0 a 0 ante su gente. Sergio Chiquito Romero se convirtió en el héroe de la jornada al atajarle un penal a Facundo Castelli que pudo cambiar la historia

Liga 1 2023 EN VIVO: Cinco clubes ya perdieron por ‘walk over’ en el Torneo Apertura y este lunes se juegan dos partidos

Alianza Lima no se presentó para jugar ante Sporting Cristal y se unió al grupo que perdió 3-0 por ‘walk over’ debido a la guerra entre la FPF y GOLPERU por los derechos de televisión. Sport Boys vs. Unión Comercio; y César Vallejo vs. Alianza Atlético juegan este lunes.