Por qué los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony no asistieron a la boda del cantante con Nadia Ferreira

Los cantante han demostrado tener buena relación después del controversial divorcio (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

Marc Anthony y Nadia Ferreira llegaron al altar luego de que en mayo del 2022 impactaron al mundo del entretenimiento con el anuncio de su compromiso. La cuarta boda del cantante y la ex Miss Universo Paraguay se realizó rodeada de grandes personalidades de todo tipo de ámbitos.

Sin embargo, los hijos que tuvo con su ex esposa, Jennifer Lopez, no asistieron al evento nupcial latino del momento, pese a que sus medios hermanos sí acudieron. : Cristian y Ryan Muñiz, de su primer matrimonio con la Miss Universo 1993 Dayanara Torres, además de Alex, conocido como ‘Chase’, el hijo adoptivo de Marc, quien a su vez es hijo de Debbie Rosado, madre de Arianna, la primogénita del cantante.

Pese a que los votos matrimoniales se dieron el pasado sábado 28 de enero en el Pérez Art Museum Miami (Estados Unidos), en punto de las 19:30 horas, como reportó la revista de sociales HOLA! USA, la tan comentada boda estuvo marcada por una ausencia muy importante: Emme, la hija menor del intérprete, fruto de su relación con JLo.

Jennifer Lopez actuói junto a Emme Muñiz en la gala a beneficio de los Dodgers de LA (Foto: Twitter JLO)

La ausencia generó todo tipo de especulación, pues dentro de las ex relaciones del intérprete de éxitos como Vivir mi vida, Muy dentro de mí y Ahora Quién la que tuvo con la Diva del Bronx es la más mediática debido al renombre que tiene ambos en la industria musical, del cine e incluso la moda.

Aunque de momento ella o su hija, que se identifica con el género no binario, han dado algún tipo de declaración al respecto, una serie de fotos permitieron al público conocer dónde y qué estaba haciendo Jennifer Lopez y Emme, mientras su ex esposo - y en el otro caso sui padre- se casaban con la ex Miss Universo de Paraguay.

La cantante pop creadora de éxitos mundiales como On the Floor, Let’s Get Loud y No Me Ames se encontraba con su hija en Los Ángeles, California, junto a su madre y su esposo, Ben Affleck, muy lejos de donde se llevaba a cabo la tan comentada boda latina.

La cantante y su hija se encontraban en Los Ángeles Getty Images

Además de los dos hijos del actor, Seraphina y Samuel, estaban más que listos para pasar una tarde de lo más familiar en el cine, lugar al que llegaron a bordo del auto de quien diera vida a The Batman en el Universo Cinematográfico de DC, pues las fotos demostraron que las familias de cada uno de los famosos americanos mantiene una buena relación.

De momento, no se ha podido confirmar si el menor de edad de nombre Max, el otro hijo que Marc Anthony tuvo con JLo y hermano gemelo de Emme, asistió a la boda de su papá o también se encontraba en Los Ángeles al lado de su madre, pues no se le vio junto a la cantante durante su salida familiar de fin de semana, por lo que podría haber estado presente en el enlace matrimonial de su padre o simplemente no compartió el momento familiar a lado de su madre.

El actual esposo de JLo estaba presente Getty Images

La boda latina del momento

Aunque el evento nupcial por sí solo causó gran impacto en redes sociales, fue la lista de celebridades lo que ayudó a generar aún más interés entre internautas y fans por conocer todos los detalles, fotos y videos de lo ocurrido entre el cantante y la modelo, pues más de un latino asistió así como a los integrantes de dos de las familias más importantes de México.

La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira contó con la presencia de uno de los hombres más ricos de México y el mundo: Carlos Slim. Siendo también el día de su cumpleaños, el empresario fungió como Best Man del cantante de origen neoyorkino, mientras que el segundo fue David Beckham el reconocido exfutbolista inglés.

El vestido de corte imperio fue firmado por el diseñador Giambattista Valli (Foto: Instagram/@salmahayek)

Sumado a ellos también asistió la actriz Salma Hayek, quien deslumbró con un impactante vestido, Romeo Santos, Luis Fonsi, Lim Manuel Miranda, Daddy Yanke e incluso Maluma.