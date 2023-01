Cher y Madonna, la historia de una enemistad que ni el tiempo pudo curar

Ambas estrellas han sido consideradas las reinas del pop, pero declaraciones han mostrado que no se llevarían del todo bien (Infobae/Jovani Pérez)

Varias generaciones crecieron con éxitos como Believe de Cher o Material Girl de Madonna y, aunque los fandoms podrían llegar a concordar que ambas artistas han dejado una huella permanente en la historia de la industria musical estadounidense, una aparente enemistad las ha ensombrecido largo de los años.

Todo habría comenzado en 1991, cuando en una entrevista con Steve Kmetko para CBS, Cher aseguró que Madonna no era de su agrado debido a que -desde su perspectiva- La Reina del Pop no era amable.

“Hay muchas cosas que respeto de ella, sabe cómo manejarse en el negocio como nunca antes había visto a alguien hacerlo. Pero, hay algo en ella que no me gusta. Ella es... mala. No me gusta eso. Recuerdo que la invité un par de veces porque Sean (Penn) y yo éramos amigos, y ella era muy grosera con todos”, dijo la famosa en aquel entonces.

De igual manera, la ganadora al Oscar por Hechizo de Luna apuntó que para ella resultaba importante mantener la humildad, sobre todo cuando se alcanzaba una fama tan grande como la que tenía Madonna.

“Me parece que tiene tanto… actúa como una mocosa malcriada todo el tiempo. Y me parece que cuando alcanzas el tipo de aclamación que ella ha alcanzado y puedes hacer lo que quieras, debes ser un poco más magnánimo y un poco menos grosero”, destacó.

Aunque parecía que todo el escándalo quedaría sepultado tras dichas declaraciones, ese mismo año Cher fue entrevistada por Terry Wogan y no dudó en retomar el tema para señalar algunos detalles adicionales respecto a porqué no le gustaría ser una persona cercana a la cantante de Like a Virgin.

“Bueno, ¿sabes qué? todo se ha vuelto realmente desproporcionado”, señaló.

La famosa aprovechó las cámaras para hablar sobre lo que había dicho anteriormente sobre Madonna y agregó:

“Ella es increíblemente creativa... por que en mi época, yo era bastante buena haciendo lo mismo que ella, pero ella lo hace mucho mejor. Sin embargo, no es increíblemente talentosa, no es hermosa, es creativa, pero grosera”.

De igual manera, Cher mencionó en aquella ocasión que no tenía ningún conflicto personal con Madonna y destacó otros elementos que admiraba de la artista.

#OnthisDay1991: Cher appeared on Wogan and had some pretty pointed things to say about Madonna! pic.twitter.com/0vy8LiY68Y — BBC Archive (@BBCArchive) June 17, 2020

“Realmente no tengo nada en contra de ella. Respeto que vaya mucho más lejos de lo que cualquiera debería ir, y creo que es interesante que esté dispuesta a hacer lo que quiera”, expresó.

A pesar de que Madonna nunca reaccionó contundentemente al respecto y la controversia se mantuvo sin más detalles por dos décadas, en 2012 nuevamente Cher encendió las alarmas cuando -desde su cuenta de Twitter- opinó sobre el lanzamiento del disco titulado MDNA.

“WTF (qué mierd*) es MDNA”, escribió.

Esto causó controversia entre los fans de la Reina del Pop, quienes no dudaron en señalarle a Cher que se trataba de una de las producciones discográficas más importantes de la intérprete de Papa don’t preach y Vogue.

“Es un álbum de #MADONNA que es lo suficientemente famosa como para recaudar 408 millones de dólares a la edad de 52 años para su gira”. “Madonna, la reina, un poco de respeto”, fueron algunas de las menciones en esta red social.

Wtf is mdna — Cher (@cher) July 13, 2012

Ante las críticas, Cher reapareció en Twitter para aclarar que en ningún momento fue su intención burlarse de Madonna y aseguró que desconocía sobre la nueva música de la famosa.

“¡No quise decir arrojar basura sobre Madge! ¡Ella es lo mejor en lo que hace! ¡Dije que era mala una vez! ¡No es agradable! Ok, no sabía que MDNA se había estrenado. Dispárenme, vivo en una cueva”, escribió.

Didnt mean throw shade on Madge!

shesBest at a what She Does!

Called her Bad word once! Not nice!

Ok didnt know Mdna shoot me i liv in cave — Cher (@cher) July 13, 2012

Para 2013, una vez más, Cher retomó a Madonna durante un AMA de Reddit, pero en esa ocasión dejó bien en claro a la audiencia que no odiaba a la cantante, sino que únicamente: “Le parecía una perr*”.

Asimismo, apuntó: “Madge debe ser una de las artistas más maravillosas que conozco. No me gusta todo lo que hace, claro, pero siempre está en la cima de la ola. Siempre vio las tendencias mucho antes que nadie más y tenía grandes videos”.

Tras todos estos años de supuesta enemistad, 2017 sentó un precedente para los fans de ambas estrellas pop, pues durante la Marcha de las Mujeres en Washington D.C. ambas posaron en una icónica fotografía en donde se puede observar a Madonna con unos pantalones naranjas y a Cher con un cálido abrigo color crema.

No obstante, la paz entre las dos artistas no llegó. En 2018 Cher acudió al programa de Ellen DeGeneres y, durante una ronda de juegos en donde tenía que elegir a tres celebridades con las cuales haría una colaboración, la cantante de Chiquitita o You haven’t seen the last of me exclamó: “Adele, Pink y... eh... eh... no con Madonna”.

Actualmente, tanto Cher como Madonna continúan con sus trayectorias profesionales y ninguna de ellas ha retomado la gran controversia que las acompañó por años.

Por un lado, hace un par de días, la cantante de La Isla Bonita compartió que iniciará una nueva gira para celebrar a lo grande sus más de 40 años de éxito en la industria musical.

“Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, destacó Madonna en un comunicado desde sus redes sociales.

La gira abarcará 35 ciudades, empezando por Vancouver el 15 de julio. Tras una serie de fechas en Norteamérica, se trasladará a Europa, para terminar en Ámsterdam el 1 de diciembre.

Respecto a Cher anunció en 2021 que el rodaje de su película autobiográfica ya estaba en marcha.

“Universal está preparando una biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido películas como Mamma Mia! Mi querido amigo, desde hace cuatro años, el legendario ganador del Oscar, Eric Roth, escribirá el guión”, tuiteó la famosa.

Además, en el comunicado oficial de la productora Judy Craymer, las congratulaciones por trabajar de la mano de una de las estrellas más representativas de todos los tiempos se hicieron presentes.

“Gary y yo estamos encantados de volver a trabajar con Cher y, esta vez, de llevar a la pantalla grande su empoderada y auténtica odisea de vida. Uno no puede evitar sentirse atraído e inspirado por el talento, la fortaleza, el ingenio único, la calidez y la visión de Cher. Su éxito sin precedentes en el cine musical y la televisión ha inspirado a generaciones. No podríamos estar más felices de contar su historia al público en el cine”.

