Laura Tobón busca impulsar el empoderamiento femenino con el reality “Escuela Imparables”

Cada vez son más las personalidades latinoamericanas que se pronuncian en pro del empoderamiento femenino. Y es que durante años millones de mujeres han tenido que lucha contracorriente para conseguir sus objetivos fuera de estereotipos sociales. Por esa razón, proyectos como Escuela Imparables han ganado popularidad entre la audiencia internacional gracias a que funcionan como una plataforma de consejos para emprendedoras.

Este jueves 19 de enero se estrena la segunda temporada del reality a través de E! Entertainment y Laura Tabón compartió con Infobae México todos los detalles. Para comenzar, la conductora colombiana explicó que esta edición estará llena de sorpresas, pero sobre todo herramientas que podrán utilizar todas aquellas personas que estén trabajando en su negocio.

“Brinda a mujeres emprendedoras las herramientas necesarias para llevar su negocio al siguiente nivel y potenciar el crecimiento de mujeres empresarias en toda Latinoamérica dándoles también todo ese empoderamiento femenino que a nosotros nos vuelve cada vez más hambrientas de aprender”, comentó.

La modelo de 33 años comentó que, desde su perspectiva, una persona se empodera cuando se siente segura. En un ambiente profesional puede conseguirlo con preparación: “Se logra con herramientas. Una mujer confiada se logra con información. Una mujer imparable es una mujer segura porque sabe lo que está hablando, lo que está haciendo, su manera de hablar; todo es flores a la hora en que tú te sientes preparada”.

Laura Tabón explicó que en Escuela Imparables se buscó apoyar a un grupo de mujeres que tenían claro su objetivo, lanzar su propia marca, y para ello contaron con asesoría especial de Silvina Moschini, una empresaria argentina que consiguió posicionarse a nivel internacional.

“Tuvimos varios retos, desafíos, todo de la mano de nuestra super mentora Silvina Moschini, la primer mujer latina en lograr su empresa Unicornio. Tuvimos de cuanta capacitación, capacitación en economía, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, cómo levantar capital para tu propio negocio y como lograr que tu emprendimiento tenga un impacto social”, dijo.

La misión de Laura Tobón por impulsar el empoderamiento femenino no se centra en el reality de E! Entertainment, también pone lo mejor de sí en su contexto cercano. Y es que según contó, apoya a su madre y hermanas en todo lo que puede.

Asimismo, comentó que desde su perspectiva el principal obstáculo que enfrentan los emprendedores es el miedo y cuando alguien logra superarlo puede llevar las cosas a otro nivel: “Les aconsejo perder el miedo absoluto porque uno a veces por arriesgarse cree que no va a poder, pero tan pronto uno logre quitarse esos nervios o esa vocecita que te dice ‘no puedo, no puedo’... es aprender a silenciarla y decir ‘si puedo levantar mi negocio, si puedo tener capacitación para lograr lo que siempre he tenido en mi cabeza’, pierdan ese miedo, la magia está dentro de todos”.

“Siento que la sororidad, la hermandad, es tan importante a la hora de crear un negocio. Si tú no sabes trabajar en equipo, si tú no sabes cómo es no pensar individualmente no vas a llegar a ningún lado. Una de nuestras grandes lecciones aquí en Escuela Imparables es a tomarnos de la mano todas nosotras para poder crecer juntas y ser más fuertes”.

Laura Tobón es team Shakira

La conductora se pronunció a favor de su compatriota ante las críticas que ha recibido por su colaboración con Bizarrap, Music Sessions #53, incluso, confesó que la escucha todo el tiempo:

“Shakira no solo ha sido una inspiración para todo nuestro país desde que empezó su carrera, sino que es una mujer que nos empodera a todas nosotras como mujeres [...] que felicidad que ella pueda sacar sus emociones a través de la música y sea tan talentosa”, dijo.

